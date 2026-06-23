Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Iran, chứng khoán Mỹ biến động trái chiều

Trong phiên giao dịch 22/6, thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều, khi đà sụt giảm của các nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn gây áp lực lên chỉ số S&P 500 và Nasdaq.

Trong khi đó, các tín hiệu tích cực từ tiến trình đàm phán Mỹ-Iran giúp giá dầu thô hạ nhiệt, tạo động lực cho các nhóm cổ phiếu truyền thống và chỉ số Dow Jones.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/6, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 148,01 điểm, tương đương 0,29%, lên mức 51.712,71 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 27,79 điểm, tương đương 0,37%, đóng cửa ở mức 7.472,79 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite chịu mức giảm mạnh nhất khi mất 351,33 điểm, tương đương 1,32% và chốt phiên ở mức 26.166,60 điểm.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 22,97 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức trung bình 22,12 tỷ cổ phiếu của 20 phiên giao dịch gần nhất.

Thông tin chi phối mạnh mẽ tới tâm lý thị trường là việc Bộ Tài chính Mỹ thông báo tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Iran cho đến ngày 21/8.

Động thái này nhằm cho phép Tehran sản xuất và xuất khẩu dầu thô cùng các sản phẩm liên quan, sau khi Mỹ và Iran ký kết bản ghi nhớ (MOU) thiết lập lộ trình đàm phán 60 ngày hướng tới thỏa thuận cuối cùng. Các bên trung gian khẳng định hai quốc gia đã đạt được "tiến bộ lớn" trong vòng đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ.

Dữ liệu từ công ty theo dõi vận tải biển AXSMarine cho thấy lưu thông tàu chở dầu qua eo biển Hormuz bắt đầu có sự phục hồi rõ rệt.

Ông Bill Northey, quản lý cấp cao tại ngân hàng US Bank, nhận định việc giá năng lượng đi xuống là chất xúc tác quan trọng đối với cả người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Chuyên gia Jim Reid của ngân hàng Deutsche Bank bổ sung rằng những diễn biến mới nhất tại Trung Đông đang theo chiều hướng tích cực hơn.

Trái ngược với sự khởi sắc của nhóm cổ phiếu năng lượng và y tế, nhóm cổ phiếu công nghệ chịu áp lực bán tháo mạnh.

Giá cổ phiếu của hãng hàng không vũ trụ SpaceX của tỷ phú Elon Musk ghi nhận mức giảm kỷ lục 16,4% trong một phiên sau khi công bố kế hoạch phát hành trái phiếu lần đầu tiên.

Giá cổ phiếu của tập đoàn Alphabet, công ty mẹ của Google, cũng giảm 5%, trong khi giá cổ phiếu của Meta, Amazon và Microsoft giảm từ 2,3% đến 4,7%.

Chuyên gia Art Hogan từ B. Riley Wealth Management nhận định, thị trường đang phản ứng với hiệu ứng tích lũy từ việc huy động vốn quy mô lớn để phục vụ xây dựng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Dù các yếu tố nền tảng của hạ tầng trung tâm dữ liệu AI vẫn vững chắc, nhưng giới đầu tư bắt đầu đặt dấu hỏi về mức độ chi tiêu quá lớn của các tập đoàn công nghệ.

Bên cạnh đó, thị trường đang tái định hình lộ trình lãi suất sau khi ông Kevin Warsh chính thức nhậm chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Lập trường thắt chặt của tân Chủ tịch nhằm ưu tiên ổn định giá cả đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lên cao, gây sức ép trực tiếp lên giá cổ phiếu.

Hiện nay, các nhà giao dịch đang dự báo Fed có thể sẽ nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng Chín tới.

Trong tuần này thị trường sẽ hướng sự chú ý vào việc công bố chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), vốn là một trong những thước đo lạm phát của Fed.

Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh quý của hãng chip Micron Technology công bố ngày 24/6 cũng sẽ là một thử thách quan trọng đối với đà phục hồi của nhóm cổ phiếu bán dẫn.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 22/6, chỉ số VN-Index tăng 33,38 điểm (1,83%) lên 1.857,91 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 3,77 điểm (1,16%) xuống 321,06 điểm./.

HNX ký kết các biên bản phối hợp tổ chức vận hành sàn giao dịch carbon Việc ký kết các Biên bản phối hợp là một dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai Nghị định số 29/2026/NĐ-CP ngày 19/1/2026 của Chính phủ về vận hành Sàn giao dịch carbon trong nước.