HNX ký kết các biên bản phối hợp tổ chức vận hành sàn giao dịch carbon

Ngày 22/6, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức Lễ ký kết các Biên bản phối hợp giữa các bên liên quan trong tổ chức vận hành sàn giao dịch carbon trong nước. Trong đó, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội ký kết các Biên bản phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường (đại diện là Cục Biến đổi khí hậu) và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai Nghị định số 29/2026/NĐ-CP ngày 19/1/2026 của Chính phủ về vận hành Sàn giao dịch carbon trong nước; là bước đi cụ thể nhằm hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý Nhà nước với các tổ chức vận hành hạ tầng thị trường, tạo nền tảng để thị trường carbon trong nước được vận hành an toàn, minh bạch, hiệu quả theo đúng lộ trình đã được Chính phủ phê duyệt.

Ông Nguyễn Tuấn Quang, Phó Cục trưởng điều hành Cục Biến đổi khí hậu cho biết các Biên bản phối hợp được ký kết là cơ sở chính thức để các bên thống nhất nguyên tắc, đầu mối, phương thức trao đổi thông tin, dữ liệu và thực hiện báo cáo, giám sát, công bố thông tin. Đây cũng là căn cứ để triển khai các nghiệp vụ liên quan đến đăng ký, ký gửi, giao dịch, thanh toán hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon, phối hợp xử lý sự cố và các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành sàn giao dịch carbon trong nước.

Trên cơ sở các Biên bản phối hợp đã ký kết, các bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình trao đổi thông tin, dữ liệu và xử lý các vấn đề phát sinh. (Ảnh: Vietnam+)

Ông Nguyễn Tuấn Quang khẳng định việc ký kết các Biên bản phối hợp không chỉ thể hiện sự sẵn sàng về mặt tổ chức, kỹ thuật và nghiệp vụ, mà còn thể hiện quyết tâm chung của các cơ quan, đơn vị trong việc đưa các công cụ kinh tế vào thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững của đất nước.

Ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, chủ động và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình chuẩn bị các điều kiện cần thiết để vận hành sàn giao dịch carbon trong nước.

“Lễ ký kết hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ là dấu mốc khẳng định sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị vận hành thị trường mà còn thể hiện sự quyết tâm chung trong việc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để đưa sàn giao dịch carbon trong nước đi vào hoạt động,” ông Thu nói.

Trên cơ sở các Biên bản phối hợp đã ký kết, các bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quá trình trao đổi thông tin, dữ liệu và xử lý các vấn đề phát sinh. Mục tiêu là đảm an toàn thông tin, kết nối hệ thống và hướng dẫn các chủ thể tham gia thị trường, qua đó sẵn sàng đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành an toàn, minh bạch, thông suốt và hiệu quả theo lộ trình đã được Chính phủ phê duyệt.

Trong buổi lễ, các bên cũng ký kết các Biên bản phối hợp khác, bao gồm: Biên bản phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường (đại diện là Cục Biến đổi khí hậu) với Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), Biên bản phối hợp giữa VNX và VSDC, Biên bản phối hợp giữa VSDC và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)./.

Trong những năm gần đây, thị trường carbon đã và đang phát triển mạnh trên phạm vi toàn cầu. Cùng với xu thế phát triển của thương mại xanh, đầu tư xanh và sự ra đời các cơ chế điều chỉnh carbon xuyên biên giới, việc tham gia sâu hơn vào các cơ chế định giá carbon đang trở thành yêu cầu tất yếu đối với các nền kinh tế nhằm duy trì năng lực cạnh tranh và đáp ứng các cam kết khí hậu quốc tế.

Việt Nam đang phát triển thị trường carbon như một công cụ quan trọng nhằm hỗ trợ thực hiện các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Thông qua hoạt động mua bán hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon, thị trường carbon giúp các tổ chức, doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí tuân thủ, khuyến khích đầu tư vào công nghệ sạch và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam huy động các nguồn lực xã hội cho các hoạt động giảm phát thải, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, tuần hoàn và phát thải thấp.

Song song với việc xây dựng hạ tầng thị trường, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính phân bổ thí điểm cho các cơ sở thuộc một số lĩnh vực phát thải trọng điểm. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm hình thành nguồn hàng hóa ban đầu cho thị trường carbon trong nước. Bên cạnh đó, các cơ sở, doanh nghiệp có thể từng bước làm quen với cơ chế quản lý, giao dịch và tuân thủ hạn ngạch phát thải khí nhà kính theo lộ trình đã được quy định.

Theo Nghị định số 29/2026/NĐ-CP của Chính phủ, hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon đủ điều kiện sẽ được đăng ký trên Hệ thống đăng ký quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý, được lưu ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và được giao dịch trên hệ thống giao dịch do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức vận hành.

Dự kiến hoàn thành thẩm định, cấp tín chỉ carbon rừng trong quý 2 năm 2026 Bộ Nông nghiệp và Môi trường dự kiến hoàn thành việc thẩm định, cấp tín chỉ carbon rừng cho năm 2021-2022 vào quý 2 và trình đề nghị cấp tín chỉ carbon rừng cho giai đoạn 2023-2025 vào quý 3/2026.