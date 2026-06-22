Thị trường chứng khoán: Bất động sản dẫn sóng giúp VN-Index bật tăng hơn 33 điểm

Thị trường chứng khoán phiên hôm nay ghi nhận diễn biến phân hóa rõ nét giữa hai sàn; trong đó, dòng tiền tập trung mạnh vào một số nhóm cổ phiếu trụ cột giúp VN-Index duy trì sắc xanh áp đảo, bất chấp áp lực điều chỉnh vẫn hiện diện ở nhiều nhóm ngành.

Kết thúc phiên giao dịch 22/6, VN-Index tăng 33,38 điểm lên 1.857,91 điểm, trong khi HNX-Index giảm 3,77 điểm xuống 321,06 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng nhẹ về bên bán với 324 mã tăng và 342 mã giảm.

Thanh khoản toàn thị trường giảm so với phiên trước. Trên HOSE, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 443 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 12.000 tỷ đồng. Trên HNX, khối lượng đạt hơn 35 triệu cổ phiếu, tương đương 706 tỷ đồng.

Trong phiên chiều, VN-Index duy trì trạng thái đi ngang nhưng lực cầu vẫn chiếm ưu thế, giúp chỉ số giữ vững sắc xanh đến cuối phiên. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thị trường.

VIC, VHM, BID và LPB là các mã đóng góp tích cực nhất, giúp VN-Index tăng tổng cộng 35,92 điểm. Ở chiều ngược lại, VCB, GVR, STB và MBB là những mã tác động tiêu cực nhất, lấy đi hơn 1,97 điểm của chỉ số.

Trái ngược với diễn biến tích cực của HOSE, HNX-Index chịu áp lực điều chỉnh khi nhiều cổ phiếu vốn hóa giảm sâu như THD giảm 5,91%, KSF giảm 1,38%, PTI giảm 3,85% và HHC giảm 9,9%.

Xét theo nhóm ngành, bất động sản là nhóm tăng mạnh nhất thị trường, tăng 5,58% nhờ lực kéo từ các cổ phiếu lớn như VIC tăng 6,95%, VHM tăng 6,95%, VRE tăng 4,6%, BCM tăng 0,38% và NVL tăng 0,39%.

Nhóm năng lượng và tiện ích cũng ghi nhận diễn biến tích cực, tăng lần lượt 1,14% và 0,83%, với nhiều mã đáng chú ý như BSR tăng 1,34%, PVS tăng 1,54%, PVD tăng 3,54%, PVT tăng 0,99%, PVP tăng 3,85%, GAS tăng 0,62%, POW tăng 4,32%, REE tăng 1,59% và GEG tăng 0,74%.

Ở chiều ngược lại, công nghệ thông tin là nhóm giảm mạnh nhất, giảm 1,24%, với các mã FPT giảm 1,26%, CMG giảm 1,44% và ELC giảm 3,02%.

Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng trên HOSE với giá trị hơn 173,65 tỷ đồng, tập trung tại FPT (bán ròng 206,72 tỷ đồng), VNM (bán ròng 66,21 tỷ đồng), TCB (bán ròng 46,74 tỷ đồng) và VPB (bán ròng 42,38 tỷ đồng). Trên HNX, khối này bán ròng hơn 31,27 tỷ đồng, tập trung tại IDC (24,62 tỷ đồng), VFS (8,25 tỷ đồng), KSF (1,73 tỷ đồng) và CEO (1,4 tỷ đồng).

Dù thị trường vẫn trong trạng thái phân hóa, lực kéo từ nhóm bất động sản và một số cổ phiếu trụ đã giúp VN-Index duy trì đà tăng tích cực. Tuy nhiên, thanh khoản thấp cùng xu hướng bán ròng của khối ngoại cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chưa hoàn toàn được xóa bỏ, thị trường cần thêm sự lan tỏa dòng tiền để củng cố xu hướng bền vững hơn./.

VN-Index giằng co quanh ngưỡng kháng cự trong giai đoạn chốt lời quý 2 VN-Index ghi nhận nỗ lực phục hồi nhờ sức kéo từ các cổ phiếu trụ, nhưng trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng" cùng áp lực bán ròng của khối ngoại vẫn đặt ra thách thức về tính bền vững của xu hướng tăng này.

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