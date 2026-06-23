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Khuyến cáo về thủ đoạn tổ chức xuất nhập cảnh, di cư trái phép

Bộ Công an khuyến cáo người dân về những hậu quả, hệ lụy của việc xuất cảnh, trốn ở lại nước ngoài cư trú, lao động bất hợp pháp, không để các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo.

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Bộ Công an vừa thông tin cảnh báo về hoạt động tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh, di cư trái phép; khuyến cáo người dân về những hậu quả, hệ lụy của việc xuất cảnh, trốn ở lại nước ngoài cư trú, lao động bất hợp pháp, không để các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo.

Bộ Công an cảnh báo: với hành vi thủ đoạn trên người dân có thể vi phạm vào Điều 349 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép hoặc Điều 347 về tội vi phạm quy định về xuất nhập cảnh trái phép./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Xuất nhập cảnh #Di cư trái phép #Lao động bất hợp pháp #Xuất nhập cảnh trái phép
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Người nhập cảnh trái phép

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