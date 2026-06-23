"Cánh đồng có tổ chức": Bước ngoặt nâng tầm giá trị nông sản

Sự chuyển dịch tất yếu từ mô hình "cánh đồng lớn" về diện tích sang xây dựng "cánh đồng có tổ chức" của nông nghiệp Việt Nam được xem là bước chuyển quan trọng nhằm nâng cao giá trị nông sản.

Sự chuyển dịch tất yếu từ mô hình "cánh đồng lớn" về diện tích sang xây dựng "cánh đồng có tổ chức" của nông nghiệp Việt Nam được xem là bước chuyển quan trọng nhằm nâng cao giá trị nông sản, tăng khả năng cạnh tranh và phát triển nông thôn bền vững hiện đại.

Theo ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, "Cánh đồng có tổ chức" được xem là mô hình phát triển mới của kinh tế hợp tác, trong đó các hộ sản xuất không chỉ cùng canh tác theo một quy trình kỹ thuật thống nhất mà còn chia sẻ dữ liệu, áp dụng công nghệ số, truy xuất nguồn gốc và cùng chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm trên thị trường. Mô hình này có thể áp dụng rộng rãi từ lúa gạo, cây ăn quả đến thủy sản và các ngành hàng nông nghiệp khác.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, người nông dân không chỉ là người sản xuất mà còn là một mắt xích trong hệ sinh thái giá trị.

Năng lực hợp tác, tuân thủ tiêu chuẩn, ứng dụng công nghệ và kết nối thị trường ngày càng trở thành yếu tố quyết định sức cạnh tranh của mỗi hộ sản xuất và mỗi vùng nông nghiệp.

Để thúc đẩy mô hình này, chính quyền địa phương được kỳ vọng chuyển từ vai trò quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà khoa học.

Những chỉ số như số hộ tham gia liên kết, số vùng sản xuất được số hóa hay tỷ lệ vùng nguyên liệu đạt chuẩn sẽ trở thành thước đo mới của phát triển nông nghiệp.

Sự chuyển dịch từ "cánh đồng lớn" về diện tích sang "cánh đồng có tổ chức" không chỉ là thay đổi phương thức sản xuất mà là sự thay đổi tư duy sâu rộng để kiến tạo không gian phát triển mới cho nông thôn./.