Phú Thọ: Ứng dụng công nghệ nâng tầm phục vụ hành chính công

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh Phú Thọ đang từng bước đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước.

Việc thí điểm triển khai mô hình Trợ lý ảo AI tại một số Trung tâm Phục vụ hành chính công bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực, góp phần giảm tải áp lực công việc cho đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp, lấy người dân làm trung tâm.

Từ yêu cầu đổi mới phương thức phục vụ người dân

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, hệ thống Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được kiện toàn theo hướng tập trung, thống nhất nhưng vẫn bảo đảm thuận lợi cho người dân trong tiếp cận dịch vụ công.

Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh hiện được tổ chức thành ba cơ sở đặt tại phường Việt Trì, phường Vĩnh Phúc và phường Hòa Bình; đồng thời, 148 xã, phường trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã và hoạt động ổn định từ ngày 1/7/2025.

Cùng với quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy, nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp ngày càng tăng. Theo số liệu của Sở Nội vụ, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận trên 320 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính; trong đó, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt trên 95%, tỷ lệ cấp kết quả điện tử đạt trên 92%, tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết đạt trên 92%.

Tại nhiều địa phương có số lượng giao dịch lớn như phường Việt Trì, phường Vĩnh Yên, phường Hòa Bình, xã Thổ Tang, xã Phùng Nguyên và xã Yên Trị, trung bình mỗi ngày bộ phận "một cửa" tiếp nhận trên 50 hồ sơ.

Hoạt động tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Khối lượng công việc lớn đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới phương thức làm việc, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm áp lực cho đội ngũ cán bộ, công chức nhưng vẫn bảo đảm chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, từ tháng 9/2025, VNPT Phú Thọ đã phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thí điểm hệ thống Trợ lý ảo AI tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh và một số địa phương gồm các phường Việt Trì, Vĩnh Yên, Hòa Bình cùng các xã Thổ Tang, Phùng Nguyên và Yên Trị. Hệ thống được tích hợp trực tiếp trên nền tảng giải quyết thủ tục hành chính và máy tính tại bộ phận một cửa.

Trợ lý ảo AI có khả năng hỗ trợ cán bộ và người dân tra cứu thông tin, nhận diện thành phần hồ sơ, tóm tắt nội dung văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn quy trình thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp biểu mẫu, mức phí, lệ phí và thời gian giải quyết từng thủ tục cụ thể.

Theo đánh giá của các đơn vị chức năng, thời gian tiếp nhận một hồ sơ hành chính giảm từ khoảng 10 phút xuống còn khoảng 5 phút, góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi của người dân, nâng cao hiệu quả xử lý công việc.

Khả năng hỗ trợ giải đáp tự động 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin về thủ tục hành chính mà không phụ thuộc vào thời gian làm việc của cơ quan hành chính Nhà nước.

Đây là tiện ích đặc biệt hữu ích đối với người dân ở vùng sâu, vùng xa hoặc những trường hợp không có điều kiện đến trực tiếp bộ phận "một cửa" để tìm hiểu thủ tục.

Việc ứng dụng AI cũng góp phần giảm tải đáng kể cho đội ngũ cán bộ tiếp nhận hồ sơ khi nhiều câu hỏi thường gặp đã được hệ thống tự động giải đáp. Nhờ đó, cán bộ, công chức có thêm thời gian tập trung xử lý những công việc mang tính chuyên môn sâu, nâng cao năng suất lao động và chất lượng phục vụ.

Bên cạnh đó, việc chuẩn hóa thông tin và quy trình hướng dẫn giúp hạn chế sai sót trong tiếp nhận hồ sơ, nâng cao tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn, đồng thời gia tăng mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với cơ quan hành chính Nhà nước.

Song song với mô hình Trợ lý ảo AI tại bộ phận "một cửa," nhiều địa phương trong tỉnh đã chủ động triển khai các giải pháp số nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.

Cuối tháng 5/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Lạc đưa vào vận hành mô hình “Tiện ích trợ lý số Tân Lạc” trên nền tảng Zalo. Thông qua ứng dụng này, người dân có thể tra cứu thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết, mức phí thực hiện các thủ tục hành chính thuộc nhiều lĩnh vực như tư pháp, đất đai, hộ tịch; đồng thời thực hiện bốc số thứ tự trực tuyến, theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ, đặt lịch làm việc trước đối với các giao dịch phức tạp và gửi phản ánh, kiến nghị đến cơ quan chức năng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Lạc, Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Lạc cho biết trước đây vào đầu tuần hoặc các thời điểm cao điểm, bộ phận một cửa thường xuyên quá tải, người dân phải chờ đợi nhiều giờ.

Việc triển khai trợ lý số đã góp phần phân luồng giao dịch, giảm áp lực tại quầy tiếp nhận, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch trong phục vụ người dân.

Tạo nền tảng xây dựng chính quyền số, nền hành chính hiện đại

Xác định con người là yếu tố quyết định trong quá trình chuyển đổi số, tỉnh Phú Thọ đặc biệt quan tâm công tác đào tạo, nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đã được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý, điều hành và xử lý công việc.

Trong đó, đợt tập huấn thứ nhất được tổ chức trực tiếp cho 38 xã, phường với hơn 4.000 cán bộ, công chức, viên chức và thành viên tổ công nghệ số cộng đồng tham gia; đợt thứ hai phối hợp với Mobifone Phú Thọ giới thiệu các giải pháp công nghệ AI cho gần 3.000 đại biểu; đợt thứ ba tổ chức 3 lớp tập huấn chuyên sâu cho gần 300 cán bộ phụ trách chuyển đổi số cấp xã.

Bên cạnh nâng cao năng lực đội ngũ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 31/3/2026 triển khai thi hành Luật Trí tuệ nhân tạo trên địa bàn tỉnh, tạo cơ sở để các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất và đúng lộ trình theo quy định của Trung ương, gắn triển khai Luật với thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn như một số phần mềm chuyên ngành chưa được đồng bộ; dữ liệu giữa các ngành chưa kết nối đầy đủ; cơ sở dữ liệu dùng chung còn thiếu; hạ tầng công nghệ thông tin ở một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu; nguồn nhân lực công nghệ thông tin chuyên trách còn hạn chế trong khi yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh mạng ngày càng cao.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Bình, Nguyễn Hữu Luyện cho biết việc ứng dụng Trợ lý ảo AI cho thấy đây là hướng đi phù hợp trong tiến trình xây dựng chính quyền số hiện nay.

Ngành Khoa học và Công nghệ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá hiệu quả vận hành, hoàn thiện hệ thống và nghiên cứu bổ sung các tính năng mới như nhận diện hồ sơ thông minh, tra cứu dữ liệu tự động, đánh giá mức độ hài lòng của người dân và hỗ trợ phân tích dữ liệu phục vụ công tác quản lý Nhà nước.

Với phương châm lấy người dân làm trung tâm phục vụ, việc ứng dụng AI trong giải quyết thủ tục hành chính không chỉ là giải pháp công nghệ mà còn thể hiện bước chuyển trong tư duy quản trị hiện đại, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu quả, minh bạch và gần dân hơn, tạo nền tảng quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, công dân số và xã hội số trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong những năm tới./.

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