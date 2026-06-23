Càphê công vụ - kênh thông tin hai chiều hóa giải ách tắc thủ tục đất đai

Một buổi sáng cuối tuần đầu tiên của tháng đầu quý 2/2026, tại trụ sở Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh khu vực liên xã An Châu (ấp Hòa Long 4), hơn chục người dân mang theo những tập hồ sơ đất đai đến tham dự chương trình “Càphê công vụ - Vì dân phục vụ.”

Không còn khoảng cách giữa quầy giao dịch và người dân như thường lệ, trong hương thơm nồng nàn của cà phê, những chiếc bàn được sắp xếp thành từng nhóm nhỏ để cán bộ chuyên môn trực tiếp lắng nghe, giải đáp các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Gỡ khó từ nhu cầu thực tế

Sau nhiều lần bổ sung giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất, chị Trần Thị Ánh Nguyệt (xã An Châu, tỉnh An Giang) vẫn còn không ít băn khoăn về quy trình thực hiện và các giấy tờ cần thiết.

Mang theo tập hồ sơ được đánh dấu bằng nhiều tờ giấy ghi chú đến chương trình “Càphê công vụ - Vì dân phục vụ,” chị mong được giải đáp trực tiếp những vướng mắc đang gặp phải.

“Trước đây tôi chỉ nghe hướng dẫn qua nhiều nguồn khác nhau nên vẫn còn lúng túng. Có những giấy tờ tưởng đã đầy đủ nhưng khi thực hiện mới biết cần bổ sung thêm. Đến đây, cán bộ giải thích cụ thể từng bước, hướng dẫn rõ những giấy tờ còn thiếu nên tôi hiểu và yên tâm hơn,” chị Nguyệt chia sẻ.

Không chỉ riêng chị Nguyệt, nhiều người dân tham gia chương trình cũng mang theo những băn khoăn liên quan đến thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, cấp đổi giấy chứng nhận, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho hoặc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Mỗi trường hợp đều được cán bộ chuyên môn trực tiếp xem xét, giải thích và hướng dẫn cụ thể theo từng hồ sơ.

Ông Nguyễn Văn Hùng (xã An Châu) cho biết gia đình đang thực hiện thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và còn nhiều băn khoăn về các loại giấy tờ liên quan.

Được cán bộ chuyên môn xem trực tiếp hồ sơ và hướng dẫn cụ thể từng nội dung cần bổ sung giúp ông hiểu rõ hơn quy trình thực hiện.

“Mô hình này đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận thông tin về đất đai. Không khí trao đổi rất gần gũi, cởi mở. Những vấn đề trước đây còn thắc mắc tôi đều được giải đáp ngay tại chỗ nên cảm thấy yên tâm hơn khi thực hiện các thủ tục hành chính,” ông Hùng chia sẻ.

Cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh khu vực liên xã An Châu (An Giang) giải đáp những vướng mắc liên quan đến hồ sơ đất đai cho người dân. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Đất đai là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân, đồng thời cũng là một trong những lĩnh vực có nhiều thủ tục hành chính phức tạp. Chỉ cần thiếu một loại giấy tờ hoặc chưa nắm rõ quy trình thực hiện, người dân có thể phải đi lại nhiều lần để bổ sung hồ sơ.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phạm vi phục vụ của nhiều cơ quan chuyên môn được mở rộng.

Khối lượng hồ sơ đất đai phát sinh ngày càng lớn trong khi yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, minh bạch và thuận tiện cho người dân.

Xuất phát từ thực tế đó, Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh khu vực liên xã An Châu triển khai mô hình “Càphê công vụ - Vì dân phục vụ” như một kênh đối thoại trực tiếp giữa cơ quan chuyên môn với người dân.

Kênh thông tin hai chiều hiệu quả

Tham gia buổi “Càphê công vụ - Vì dân phục vụ,” người dân không chỉ được hướng dẫn thành phần hồ sơ, quy trình thực hiện thủ tục mà còn được giải đáp những vấn đề liên quan đến tiến độ giải quyết hồ sơ, nguyên nhân chậm trễ hoặc các khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.

Đối với những hồ sơ có tính chất phức tạp như xác minh nguồn gốc sử dụng đất, biến động đất đai qua nhiều thời kỳ hoặc phải phối hợp giữa nhiều cơ quan, cán bộ chuyên môn trực tiếp giải thích để người dân hiểu rõ quy trình xử lý.

Với phương châm “Gần dân, hiểu dân, hỗ trợ dân và phục vụ dân,” mô hình “Càphê công vụ - Vì dân phục vụ” được xã An Châu tổ chức định kỳ mỗi quý một lần, bắt đầu từ tuần đầu tiên của tháng đầu quý.

Cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh khu vực liên xã An Châu (An Giang) giải đáp những vướng mắc liên quan đến hồ sơ đất đai cho người dân. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Thông qua các buổi gặp gỡ, lãnh đạo và viên chức chuyên môn trực tiếp đối thoại với người dân, tổ chức có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai.

Người dân được hướng dẫn quy trình thực hiện hồ sơ, hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ trên môi trường điện tử… Đây cũng là dịp để cơ quan chuyên môn tiếp nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị liên quan đến quy trình giải quyết thủ tục hành chính, thời gian xử lý hồ sơ và chất lượng phục vụ.

Bà Huỳnh Kim Thư, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh khu vực liên xã An Châu, cho biết mô hình được xây dựng với mục tiêu tạo môi trường trao đổi thân thiện, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin và phản ánh những khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

“Có những hồ sơ liên quan đến xác minh nguồn gốc đất hoặc phải phối hợp với nhiều đơn vị nên thời gian xử lý kéo dài hơn bình thường. Nếu người dân không được giải thích đầy đủ sẽ dễ phát sinh tâm lý lo lắng hoặc chưa đồng thuận. Thông qua các buổi cà phê công vụ, chúng tôi có điều kiện trao đổi trực tiếp để người dân hiểu rõ hơn quy trình giải quyết hồ sơ,” bà Thư cho biết.

Theo bà Thư, ngoài việc hướng dẫn thủ tục, mô hình còn giúp đơn vị tiếp nhận nhiều ý kiến phản hồi từ thực tiễn. Những góp ý liên quan đến quy trình xử lý hồ sơ, chất lượng phục vụ hay những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục đều được ghi nhận để kịp thời điều chỉnh. Đây là kênh thông tin rất hữu ích để cơ quan chuyên môn nhìn nhận rõ hơn những vấn đề người dân đang quan tâm, từ đó có giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ.

Nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Theo ghi nhận tại buổi gặp gỡ, không khí trao đổi diễn ra cởi mở, thân thiện. Nhiều người dân đã mạnh dạn nêu những vướng mắc, khó khăn gặp phải khi thực hiện các thủ tục đất đai.

Các câu hỏi được lãnh đạo và viên chức chuyên môn trực tiếp giải đáp ngay tại chỗ, giúp người dân hiểu rõ quy định, tiết kiệm thời gian và hạn chế việc phải đi lại nhiều lần.

Không chỉ hỗ trợ giải quyết những vấn đề cụ thể, mô hình “Càphê công vụ - Vì dân phục vụ” còn tạo cầu nối giữa chính quyền và người dân. Thông qua các buổi gặp gỡ, cơ quan chuyên môn có điều kiện lắng nghe ý kiến phản ánh từ thực tế, kịp thời nhận diện những khó khăn, bất cập trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính để nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Thực tế tại buổi trao đổi cho thấy, nhiều vướng mắc phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính không xuất phát từ quy định pháp luật mà do người dân chưa tiếp cận đầy đủ thông tin hoặc chưa hiểu rõ quy trình thực hiện. Vì vậy, việc chủ động tạo không gian đối thoại gần gũi giúp hạn chế tình trạng hồ sơ phải bổ sung nhiều lần, đồng thời tăng tính công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ.

Hiện nay, Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh khu vực liên xã An Châu là một trong những đơn vị của tỉnh An Giang bảo đảm giải quyết hồ sơ đạt hiệu quả cao.

Sau khi triển khai mô hình tổ chức mới, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã tiếp nhận 4.414 hồ sơ, đã giải quyết 3.700 hồ sơ, tỷ lệ đúng hạn đạt 99,98%. Những con số này phản ánh nỗ lực của đội ngũ cán bộ, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh khu vực liên xã An Châu trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng tăng; cho thấy hiệu quả của các giải pháp cải cách hành chính đang được triển khai nhằm phục vụ người dân tốt hơn.

Dù buổi gặp gỡ “Càphê công vụ - Vì dân phục vụ” đã kết thúc, nhiều người dân vẫn nán lại trao đổi với cán bộ chuyên môn về những vấn đề còn băn khoăn liên quan đến hồ sơ đất đai.

Những thắc mắc được giải đáp trực tiếp, những vướng mắc được hướng dẫn xử lý cụ thể, thể hiện tinh thần đồng hành và hỗ trợ người dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Từ những cuộc trò chuyện giản dị bên ly càphê không chỉ giúp người dân tháo gỡ vướng mắc về hồ sơ đất đai, mà còn góp phần kéo gần hơn khoảng cách giữa chính quyền và nhân dân.

Từ đó, mô hình lan tỏa tinh thần phục vụ tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, viên chức, hướng tới xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, gần dân và lấy người dân làm trung tâm phục vụ./.

Phấn đấu cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến về thủ tục đất đai trong năm 2026 Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2026, 100% thủ tục hành chính về đất đai đủ điều kiện sẽ được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

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