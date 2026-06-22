Chính trị

Biên đội tàu Hải quân Ấn Độ thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyến thăm của biên đội tàu Hải quân Ấn Độ tới Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện thiện chí, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, truyền thống Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường Việt Nam-Ấn Độ.

Xuân Khu
Tàu hộ vệ INS Udaygiri cập cảng quốc tế Nhà Rồng-Khánh Hội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Tàu hộ vệ INS Udaygiri cập cảng quốc tế Nhà Rồng-Khánh Hội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 22/6, Biên đội tàu hộ vệ INS Udaygiri và INS Taragiri của Hải quân Ấn Độ do Chuẩn Đô đốc Alok Ananda, Tư lệnh Hạm đội Miền Đông Hải quân Ấn Độ làm trưởng đoàn cùng 610 sỹ quan, thủy thủ đã cập bến cảng quốc tế Nhà Rồn-Khánh Hội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh trong 3 ngày.

Chuyến thăm của biên đội tàu Hải quân Ấn Độ tới Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện thiện chí, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, truyền thống Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường Việt Nam-Ấn Độ nói chung, quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước nói riêng và duy trì các hoạt động giao lưu, tiếp xúc giữa lực lượng Hải quân hai nước.

ttxvn-bien-doi-tau-hai-quan-an-do-tham-huu-nghi-tphcm-2.jpg
Lực lượng chức năng Việt Nam đón Chuẩn Đô đốc Alok Ananda (phải), Tư lệnh Hạm đội Miền Đông Hải quân Ấn Độ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Trong thời gian ở thăm Thành phố Hồ Chí Minh, sỹ quan, thủy thủ đoàn hai tàu hộ vệ INS Udaygiri và INS Taragiri sẽ chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Vùng 2 Hải quân; dâng hoa tại Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan một số địa điểm văn hóa, di tích lịch sử của Thành phố Hồ Chí Minh...

INS Udaygiri là tàu hộ vệ tên lửa tàng hình, có lượng giãn nước 6.670 tấn, dài 149m, tốc độ tối đa 28 hải lý/giờ, được trang bị hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa, vũ khí chống hạm, chống ngầm và hệ thống cảm biến hiện đại.

Tàu INS Taragiri là khinh hạm tàng hình, có lượng giãn nước 6.670 tấn với trang bị vũ khí gồm tên lửa đất đối đất siêu thanh, tên lửa đất đối không tầm trung và hệ thống tác chiến chống ngầm chuyên dụng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hải quân Ấn Độ #cảng quốc tế Nhà Rồn-Khánh Hội #Việt Nam-Ấn Độ Tp. Hồ Chí Minh Ấn Độ
Theo dõi VietnamPlus

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Tin liên quan

Tàu khu trục INS Delhi của Hải quân Ấn Độ cập cảng Tiên Sa bắt đầu chuyến thăm thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Tàu Hải quân Ấn Độ thăm thành phố Đà Nẵng

Chuyến thăm của Đoàn tàu Hải quân Ấn Độ tại thành phố Đà Nẵng góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị và tin cậy lẫn nhau, phù hợp chủ trương thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Ấn Độ.

Tin cùng chuyên mục

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Sau sắp xếp, Tây Ninh giảm 544 ấp, khu phố

Sau sắp xếp, tỉnh Tây Ninh còn 987 ấp, khu phố, giảm khoảng 950 vị trí không chuyên trách ở ấp, khu phố, góp phần tăng cường quản lý, đảm bảo an ninh quốc phòng, phát huy đặc thù địa phương.

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Bế mạc Hội Báo toàn quốc 2026

Chiều 21/6/2026, tại Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc năm 2026 với chủ đề "Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới" đã bế mạc sau 3 ngày hoạt động sôi nổi và hào hứng.