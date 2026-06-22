Sau sắp xếp, Tây Ninh giảm 544 ấp, khu phố

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn đã ban hành Phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh năm 2026. Theo đó, sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 987 ấp, khu phố, giảm 544 đơn vị so với hiện nay; tinh giản khoảng 950 người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố.

Trước khi sắp xếp, Tây Ninh có 1.531 ấp, khu phố, gồm 1.261 ấp và 270 khu phố. Qua rà soát, có 870 đơn vị đạt tiêu chuẩn, chiếm gần 57%; còn 661 đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình theo quy định.

Ngoài ra, toàn tỉnh có 91 ấp biên giới tiếp giáp Campuchia cùng nhiều ấp, khu phố thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, là những địa bàn cần xem xét yếu tố đặc thù khi xây dựng phương án.

Trên cơ sở rà soát, các địa phương xây dựng 558 phương án sắp xếp, gồm nhập nguyên trạng các ấp, khu phố; điều chỉnh một phần địa giới để sáp nhập; kết hợp điều chỉnh và sáp nhập; có một số trường hợp chỉ đổi tên nhằm thống nhất với đơn vị hành chính cấp xã mới.

Ngoài các đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn, nhiều ấp, khu phố đạt chuẩn cũng được đề xuất sắp xếp để bảo đảm tính đồng bộ, thuận lợi trong quản lý và phù hợp định hướng phát triển lâu dài của địa phương.

Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 987 ấp, khu phố, trong đó 968 đơn vị đạt tiêu chuẩn và 19 ấp chưa đạt tiêu chuẩn nhưng được giữ nguyên hoặc hình thành sau sắp xếp do có yếu tố đặc thù về quốc phòng, an ninh, địa bàn biên giới, điều kiện tự nhiên hoặc có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, việc giữ nguyên các đơn vị này nhằm bảo đảm thuận lợi trong quản lý, giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định đời sống nhân dân và phát huy đặc thù của từng địa bàn.

Để bảo đảm việc sắp xếp diễn ra đồng bộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân các xã, phường khẩn trương xây dựng đề án cụ thể trên cơ sở phương án tổng thể; tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; rà soát, đánh giá, bố trí đội ngũ người hoạt động không chuyên trách theo hướng lựa chọn những người có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại các đơn vị mới.

Các địa phương phải quan tâm đào tạo lại, hỗ trợ và giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách đối với những trường hợp không tiếp tục công tác sau sắp xếp.Các sở, ngành chức năng chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc địa phương triển khai phương án; tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ và giải quyết chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách; tăng cường công tác tuyên truyền, xử lý thông tin sai sự thật trên không gian mạng; kiện toàn Ban Công tác Mặt trận, tổ chức đảng và việc bố trí đội ngũ người hoạt động không chuyên trách tại các ấp, khu phố sau sắp xếp; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh để kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, xử lý.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, việc sắp xếp, tổ chức lại ấp, khu phố là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo nền tảng nâng cao chất lượng quản trị ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong giai đoạn mới./.

Tây Ninh: Kiện toàn hệ thống y tế sau sáp nhập, nâng cao chất lượng phục vụ Mạng lưới y tế công lập của tỉnh Tây Ninh (mới) gồm 11 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến tỉnh; 26 trung tâm y tế khu vực; 96 trạm y tế trung tâm và 9 bệnh viện tư nhân.

​

​