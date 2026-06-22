Đẩy mạnh giám sát trên dữ liệu trong công tác kiểm tra của Đảng

Sáng 22/6, tại Hà Nội, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Cụ thể hóa các chủ trương mới của Đảng vào thực tiễn đảng bộ

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Nguyễn Khắc Tiến cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã kịp thời tham mưu đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy và Ủy viên, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030; ban hành, rà soát, điều chỉnh, bổ sung ban hành các quy chế làm việc nhiệm kỳ 2025-2030, chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2025-2030 và năm 2026, quyết định phân công nhiệm vụ của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng nhiệm kỳ 2025-2030...

Đồng thời, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chỉ đạo, đôn đốc các đảng ủy trực thuộc, đặc biệt 5 đảng bộ trực thuộc mới được tiếp nhận từ Đảng ủy Chính phủ, xây dựng thể chế hóa các văn bản chỉ đạo phù hợp với đặc thù đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương Đảng.

Đảng ủy và các đảng ủy trực thuộc chú trọng phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp và các nghị quyết, kết luận, quy định mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chủ động ban hành chương trình, kế hoạch hành động và khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, tổ chức thực hiện kịp thời các chủ trương mới của Đảng vào thực tiễn của đảng bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp đã được triển khai đồng bộ, rộng khắp, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, trong đó, triển khai giám sát, kiểm tra và xây dựng báo cáo phục vụ 2 đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Đảng ủy đã ban hành và nghiêm túc triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 đối với 18/19 đảng ủy trực thuộc; chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc tổ chức chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2026 đã đề ra theo đúng quy định.

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Quy mô, phương pháp kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 theo đúng quy định; chỉ đạo ủy ban kiểm tra các cấp kịp thời tham mưu cho cấp ủy xây dựng, ban hành các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng và Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới; xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2025-2030 và năm 2026; tích cực, nỗ lực thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp ủy giao; kịp thời tổ chức kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng theo quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới về quy mô, đa dạng về nội dung gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; quan tâm công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra chưa kịp thời ban hành chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2026; chưa chủ động đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, nhất là việc thực hiện công tác giám sát thường xuyên.

Một số đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo chưa đảm bảo quy định cả về nội dung và thời gian. Việc thực hiện chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, giám sát ở một số đảng bộ trực thuộc nhìn chung còn chậm, còn có nhiều lúng túng...

Nâng cao chất lượng giám sát thường xuyên

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Nguyễn Quang Trường yêu cầu phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026, trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các cấp ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm các quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2026; trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đảng; việc lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Quang Trường yêu cầu các cấp ủy chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra qua các cuộc kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng thời chuẩn bị xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế sau khi có kết luận kiểm tra, giám sát đối với 18 đơn vị trực thuộc, dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2026.

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Các cấp ủy, ủy ban kiểm tra thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao; nâng cao chất lượng giám sát thường xuyên; đẩy mạnh giám sát, kiểm tra trên dữ liệu theo thời gian thực nhằm chủ động nắm chắc tình hình tổ chức đảng, đảng viên, kịp thời phát hiện, cảnh báo, phòng ngừa, xử lý từ sớm, từ xa các vi phạm, khuyết điểm; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết tố cáo, khiếu nại, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật Đảng, bảo đảm khách quan, chặt chẽ, đúng quy định.

Cùng với đó, các đơn vị tập trung hoàn thành số hóa hồ sơ, tài liệu công tác kiểm tra, giám sát theo chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành Kiểm tra của Đảng, khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin, phần mềm nghiệp vụ, nâng cao chất lượng công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo và giám sát trên môi trường số.

Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Quang Trường đề nghị các đơn vị tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, quan tâm bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, nhất là cán bộ chuyên trách; đồng thời tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy, cán bộ làm công tác đảng, bí thư, phó bí thư chi bộ nhằm kịp thời cập nhật các quy định mới của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng./.

Trọng tâm công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cơ bản thống nhất với Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương về trọng tâm công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV.

​