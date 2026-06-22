Ninh Bình duy trì tăng trưởng hai con số gắn với mô hình phát triển hiện đại

Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Ninh Bình đã đạt được những kết quả quan trọng trong tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị.

Nhân dịp này, phóng viên của TTXVN đã có cuộc phỏng vấn Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn về nội dung này.

- Đồng chí có đánh giá như thế nào về hiệu năng, hiệu quả của hệ thống chính trị tỉnh Ninh Bình sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp?

Đồng chí Trần Huy Tuấn: Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, có thể khẳng định hệ thống chính trị tỉnh Ninh Bình đã từng bước vận hành ổn định, thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên rõ rệt.

Bộ máy sau sắp xếp đã giảm tầng nấc trung gian, phát huy tốt hơn tính chủ động của cơ sở, rút ngắn quy trình xử lý công việc, phục vụ người dân và doanh nghiệp thuận lợi hơn.

Đây là kết quả rất quan trọng, bởi quá trình vận hành mô hình mới của Ninh Bình diễn ra đồng thời với việc hợp nhất 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình cũ, hình thành một đơn vị hành chính cấp tỉnh có quy mô lớn hơn nhiều về dân số, diện tích, số lượng đơn vị hành chính, khối lượng công việc và phạm vi quản trị.

Sau sắp xếp, toàn tỉnh có 129 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 97 xã và 32 phường. Điều đó đặt ra yêu cầu rất cao về năng lực lãnh đạo, điều hành, phối hợp và tổ chức thực thi.

Điểm nổi bật nhất là tỉnh không chỉ sắp xếp bộ máy về mặt tổ chức, mà còn gắn với tái cấu trúc không gian phát triển và đổi mới phương thức quản trị địa phương.

Ninh Bình sau hợp nhất có dư địa phát triển lớn hơn, hội tụ các lợi thế về di sản, văn hóa, du lịch, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, logistics, công nghệ cao và nguồn nhân lực.

Vì vậy, mục tiêu của tỉnh không chỉ là vận hành bộ máy thông suốt, mà quan trọng hơn là chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị phát triển.

Tỉnh đã tập trung vào 3 nhóm việc lớn.

Thứ nhất, rà soát, điều chỉnh quy hoạch, cơ cấu lại các vùng động lực, hành lang kinh tế, cực tăng trưởng, nguồn lực và hạ tầng phát triển, xác định rõ vai trò của từng khu vực trong tổng thể phát triển chung.

Thứ hai, hoàn thiện cơ chế vận hành chính quyền địa phương hai cấp theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa cấp tỉnh và cấp xã.

Thứ ba, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết nối cơ sở dữ liệu dùng chung, vận hành các hệ thống thông tin thiết yếu từ tỉnh đến cơ sở, tạo nền tảng cho quản trị số và điều hành dựa trên dữ liệu.

Kết quả bước đầu thể hiện khá rõ. Năm 2025, Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Ninh Bình đạt 93,08 điểm, xếp thứ 4/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chỉ số chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước đạt 97,17%, đứng đầu toàn quốc.

Toàn bộ 2.026 thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đã được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đạt 95,61%; đối với phản ánh, kiến nghị đạt 100%.

Đảng ủy xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Tuy nhiên, chúng tôi cũng thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn, điểm nghẽn. Quy mô nền kinh tế, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh chưa tương xứng với tiềm năng sau hợp nhất. Hạ tầng số, dữ liệu dùng chung, nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản trị hiện đại.

Một số quy định pháp luật chuyên ngành, cơ chế chính sách và hướng dẫn tổ chức thực hiện vẫn cần tiếp tục hoàn thiện để phù hợp hơn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở chưa đồng đều, trong khi cấp xã hiện nay đảm nhiệm khối lượng công việc lớn hơn rất nhiều.

Vì vậy, trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới là tiếp tục nâng cao chất lượng vận hành bộ máy, lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp và kết quả phát triển kinh tế-xã hội làm thước đo chủ yếu.

- Việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cơ chế kiểm tra, giám sát để phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm cho cấp xã được tỉnh Ninh Bình thực hiện như thế nào, thưa ông?

Đồng chí Trần Huy Tuấn: Tỉnh Ninh Bình xác định phân cấp, phân quyền là một trong những giải pháp trọng tâm để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị địa phương khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Quan điểm của tỉnh là phân cấp phải thực chất, giao quyền phải đi đôi với giao trách nhiệm, giao nguồn lực, giao điều kiện thực hiện và có cơ chế kiểm tra, giám sát phù hợp.

Chúng tôi quán triệt tinh thần: Phân cấp không phải là chuyển việc từ tỉnh xuống xã, mà là trao quyền thực chất cho cơ sở để giải quyết công việc nhanh hơn, sát dân hơn, sát thực tiễn hơn.

Cấp xã hiện nay là “trung tâm thực thi” của chính quyền địa phương hai cấp. Vì vậy, cấp xã được giao nhiều thẩm quyền hơn, trách nhiệm lớn hơn, đồng thời cũng phải đáp ứng yêu cầu cao hơn về năng lực quản trị, năng lực thực thi, trách nhiệm giải trình và chất lượng phục vụ.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 6 văn bản về phân cấp, ủy quyền một số nội dung trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, quản lý cán bộ, công chức.

Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành 119 văn bản về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, ủy quyền cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; trong đó chuyển giao 79 nhiệm vụ từ cấp tỉnh về cấp xã. Nhờ đó, nhiều công việc trước đây phải qua nhiều tầng nấc nay được giải quyết ngay tại cơ sở, rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí xã hội, tăng tính chủ động và trách nhiệm của chính quyền cấp xã.

Cùng với phân cấp, tỉnh đặc biệt coi trọng kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Mỗi nhiệm vụ phân cấp đều phải xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân, quy trình xử lý, thời hạn giải quyết, cơ chế phối hợp và sản phẩm đầu ra. Tỉnh đẩy mạnh giám sát thông qua dữ liệu, hệ thống số, công khai tiến độ, công khai kết quả, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm căn cứ đánh giá.

Một nội dung rất quan trọng là tạo môi trường để cán bộ cơ sở dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tỉnh khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, quyết liệt, dám đổi mới vì lợi ích chung, đồng thời kiên quyết xử lý tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm hoặc lợi dụng phân cấp để vi phạm quy định.

Thực tiễn cho thấy, khi được giao quyền rõ hơn, trách nhiệm rõ hơn và có điều kiện thực hiện tốt hơn, đội ngũ cán bộ cơ sở đã chủ động hơn trong giải quyết các vấn đề phát sinh. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng quản trị địa phương trong giai đoạn mới.

Một tổ dân phố ở phường Phủ Lý (Ninh Bình). (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

- Công tác phối hợp giữa các ban, bộ, ngành Trung ương với chính quyền địa phương được thực hiện như thế nào? Những vấn đề phân cấp cho cấp tỉnh còn vướng mắc?

Đồng chí Trần Huy Tuấn: Trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Ninh Bình luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Trung ương, các ban, bộ, ngành.

Hệ thống chủ trương, quy định và văn bản hướng dẫn được ban hành tương đối đồng bộ, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để địa phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu vận hành mô hình mới.

Thực tiễn sau một năm triển khai cho thấy sự phối hợp giữa Trung ương và địa phương ngày càng chặt chẽ, thực chất hơn. Đối với khối Đảng, tỉnh hiện có 113 nhiệm vụ được giao, trong đó 80 nhiệm vụ có thể chủ động thực hiện ngay, không phải xin ý kiến cấp trên; đồng thời không phát sinh tình trạng chồng chéo, trùng lặp chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan trong khối Đảng.

Đối với khối chính quyền, trong tổng số 1.099 nhiệm vụ được giao, có 936 nhiệm vụ địa phương có thể chủ động thực hiện theo thẩm quyền. Toàn bộ 2.026 thủ tục hành chính đã được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, do đây là mô hình mới, lại triển khai trong bối cảnh tỉnh vừa hợp nhất, nên vẫn còn một số vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ. Trước hết, một số quy định pháp luật chuyên ngành, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, y tế, tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý đất đai, đầu tư, tài sản công, quy hoạch, phân định thẩm quyền giữa các cấp chính quyền chưa được sửa đổi đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Thứ hai, đối với các tỉnh có quy mô lớn sau hợp nhất như Ninh Bình, một số nội dung liên quan đến định mức biên chế, vị trí việc làm, cơ cấu cấp phó, cơ chế hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục được nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp với thực tiễn.

Thứ ba, một số nội dung phân cấp cho địa phương cần đi kèm hành lang pháp lý rõ hơn, nhất là trong xử lý tài sản công dôi dư, xử lý dự án chậm tiến độ, điều chỉnh quy hoạch, xác định giá đất, thu hút nhà đầu tư chiến lược và tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập.

Từ thực tiễn Ninh Bình, chúng tôi kiến nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật chuyên ngành phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời trao quyền chủ động hơn cho địa phương trong những lĩnh vực địa phương hiểu rõ thực tiễn và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Nhân dân.

Phân cấp, phân quyền chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi cùng thể chế rõ ràng, nguồn lực phù hợp, trách nhiệm cụ thể và cơ chế kiểm tra, giám sát minh bạch.

- Bộ Chính trị có Kết luận số 40-KL/TW về quản lý biên chế của hệ thống chính trị, tiếp tục tinh giản biên chế gắn với phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số, đổi mới quản trị. Tỉnh Ninh Bình sẽ triển khai công tác cán bộ như thế nào, thưa ông?

Đồng chí Trần Huy Tuấn: Kết luận số 40-KL/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu rất rõ: Tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhưng phải gắn chặt với phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số, đổi mới phương thức quản trị, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao năng suất lao động khu vực công.

Tỉnh Ninh Bình xác định đây không chỉ là nhiệm vụ về tổ chức cán bộ, mà là một nội dung then chốt để nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của toàn bộ hệ thống chính trị. Tinh giản biên chế không thể làm theo cách cơ học, mà phải hướng tới mục tiêu cuối cùng là bộ máy gọn hơn nhưng mạnh hơn, cán bộ ít hơn nhưng chất lượng cao hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Thời gian qua, cùng với việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh đã chủ động rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ theo vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ. Tổng biên chế được giao năm 2026 của tỉnh đã giảm hơn 7.700 người so với năm 2025. Đây là con số rất lớn, thể hiện quyết tâm chính trị cao của tỉnh trong thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy.

Tuy nhiên, chúng tôi xác định giảm biên chế phải đi liền với nâng cao chất lượng đội ngũ. Tỉnh sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định rõ khối lượng công việc, tiêu chuẩn chức danh, năng lực cần có đối với từng vị trí, nhất là ở cấp xã.

Thứ hai, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa cán bộ, công chức, viên chức, trọng tâm là cán bộ cấp xã. Trong mô hình mới, cán bộ xã không chỉ làm công việc hành chính thông thường mà còn phải có năng lực quản trị địa phương, quản lý đất đai, đầu tư công, tài chính - ngân sách, chuyển đổi số, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Thứ ba, gắn Kết luận số 40-KL/TW với triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, nền tảng số và quy trình xử lý công việc số là điều kiện quan trọng để tinh gọn bộ máy nhưng vẫn nâng cao chất lượng phục vụ.

Thứ tư, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực số, kỹ năng số và tư duy quản trị hiện đại; từng bước chuyển từ xử lý công việc thủ công sang điều hành dựa trên dữ liệu. Tỉnh sẽ phát triển mạnh chính quyền số, cơ sở dữ liệu dùng chung, hệ thống điều hành thông minh, tiến tới ứng dụng các mô hình IOC tích hợp trí tuệ nhân tạo phục vụ chỉ đạo, điều hành.

Thứ năm, tiếp tục luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ có năng lực từ cấp tỉnh về cơ sở, đồng thời phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ có triển vọng từ thực tiễn cơ sở.

Chúng tôi cho rằng tinh giản biên chế chỉ thực sự thành công khi gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới phương thức quản trị và ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ.

Mục tiêu cuối cùng không phải là giảm bao nhiêu người, mà là xây dựng được đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu phát triển của Ninh Bình trong kỷ nguyên mới.

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Lương Sơn là tuyến đường kết nối vùng giữa các tình Hòa Bình-Hà Nam-Ninh Bình-Thanh Hóa. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Quần thể di tích danh thắng Bát Cảnh Sơn ở phường Kim Bảng (tỉnh Ninh Bình). (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)

- Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 39/CĐ-TTg về đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp. Xin ông cho biết, tỉnh Ninh Bình đã triển khai công tác này như thế nào?

Đồng chí Trần Huy Tuấn: Tỉnh Ninh Bình xác định việc sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính không đơn thuần là xử lý tài sản công, mà là quá trình cơ cấu lại, khai thác và phát huy nguồn lực rất lớn phục vụ phát triển.

Quan điểm xuyên suốt của tỉnh là sử dụng hiệu quả tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đồng thời khai thác tối đa giá trị quỹ nhà, đất để phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng dịch vụ công và cải thiện đời sống Nhân dân.

Ngay sau khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo rà soát, thống kê, phân loại toàn bộ quỹ nhà, đất thuộc phạm vi quản lý. Qua rà soát, toàn tỉnh có 799 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý.

Đến nay, tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc phân loại, giao quản lý và xác định đầu mối xử lý đối với phần lớn quỹ nhà, đất; trong đó 765 cơ sở đã có quyết định chuyển giao hoặc văn bản giao nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp nhận, quản lý theo quy định.

Chúng tôi xác định đây là nguồn lực rất lớn. Nếu để chậm xử lý sẽ gây lãng phí, xuống cấp, phát sinh nguy cơ lấn chiếm, sử dụng sai mục đích. Ngược lại, nếu xử lý nhanh, đúng quy định, công khai, minh bạch thì quỹ nhà, đất này sẽ trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thiết chế công cộng, quốc phòng - an ninh, hạ tầng xã hội và tạo nguồn thu cho đầu tư phát triển.

Hiện nay, tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thiện phương án xử lý cụ thể đối với từng cơ sở nhà, đất theo các nhóm: Tiếp tục sử dụng cho nhiệm vụ công; điều chuyển, bố trí lại cho các cơ quan, đơn vị còn thiếu trụ sở; chuyển đổi công năng phục vụ y tế, giáo dục, văn hóa, sinh hoạt cộng đồng; giao cho địa phương quản lý, khai thác; hoặc tổ chức đấu giá, cho thuê, chuyển nhượng quyền sử dụng theo quy định pháp luật đối với những cơ sở không còn nhu cầu sử dụng.

Tỉnh cũng yêu cầu quá trình xử lý phải gắn với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhu cầu phát triển đô thị, nông thôn, thiết chế công cộng và mục tiêu phát triển dài hạn của từng địa phương. Mọi phương án phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng pháp luật, không để thất thoát, lãng phí tài sản công.

Đây là một nội dung quan trọng trong chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh. Chúng tôi coi việc chuyển hóa quỹ nhà, đất dôi dư thành nguồn lực phát triển là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao hiệu quả quản trị địa phương sau sắp xếp.

- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ sắp xếp xong bộ máy sang vận hành tốt bộ máy, từ ổn định tổ chức sang nâng cao chất lượng quản trị, từ phân cấp nhiệm vụ sang bảo đảm năng lực thực thi. Từ kết quả 1 năm qua, Ninh Bình xác định những giải pháp cốt lõi nào để tạo động lực mới cho phát triển và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số?

Đồng chí Trần Huy Tuấn: Chúng tôi rất đồng tình và quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Thực tiễn một năm qua cho thấy, sắp xếp tổ chức bộ máy mới chỉ là bước khởi đầu. Yếu tố quyết định thành công trong giai đoạn tiếp theo là chất lượng quản trị, năng lực thực thi và khả năng chuyển hóa các tiềm năng, lợi thế, nguồn lực thành động lực phát triển thực sự.

Đối với Ninh Bình, sau hợp nhất và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh có không gian phát triển rộng hơn, nguồn lực lớn hơn, nhưng yêu cầu đặt ra cũng cao hơn. Tỉnh xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số không thể đạt được nếu chỉ dựa vào cách làm cũ, mà phải có tư duy mới, động lực mới, phương thức quản trị mới và quyết tâm chính trị rất cao.

Trong thời gian tới, tỉnh tập trung vào sáu nhóm giải pháp cốt lõi.

Thứ nhất, xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao, nhất là cán bộ cơ sở. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 17-NQ/TU về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị tỉnh Ninh Bình, trọng tâm là cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới.

Tỉnh xác định xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ “then chốt của then chốt”, lấy phẩm chất, năng lực, uy tín, sản phẩm cụ thể và hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo chủ yếu.

Thứ hai, đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW. Ninh Bình sẽ xây dựng mô hình quản trị địa phương hiện đại, dựa trên dữ liệu, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; đẩy mạnh số hóa quy trình công việc, khai thác dữ liệu dùng chung, triển khai các nền tảng điều hành thông minh, tiến tới ứng dụng IOC tích hợp trí tuệ nhân tạo trong chỉ đạo, điều hành, giám sát và cảnh báo sớm.

Thứ ba, giải phóng mạnh mẽ các nguồn lực phát triển, nhất là đất đai, tài sản công và các dự án tồn đọng, chậm tiến độ. Tỉnh đang tập trung rà soát, phân loại, tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài; xử lý các dự án theo kết luận thanh tra; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất, nghĩa vụ tài chính đất đai; đồng thời xử lý hiệu quả quỹ nhà, đất dôi dư sau sắp xếp.

Riêng nhóm tài sản công dôi dư, toàn tỉnh đã rà soát 799 cơ sở, trong đó 765 cơ sở đã có quyết định chuyển giao hoặc văn bản giao nhiệm vụ xử lý. Đây là nguồn lực rất lớn cần được chuyển hóa thành nguồn lực phát triển.

Thứ tư, phát triển các cực tăng trưởng mới. Ninh Bình sẽ tập trung phát triển Khu kinh tế Ninh Cơ gắn với kinh tế biển, logistics, cảng biển, công nghiệp ven biển, đô thị biển và kinh tế xanh; phát triển Khu Công nghệ cao Hà Nam với quy mô trên 660 ha, định hướng các lĩnh vực ưu tiên như trí tuệ nhân tạo, điện tử - bán dẫn, tự động hóa, công nghệ sinh học, y dược, vật liệu mới; đồng thời phát triển các hành lang kinh tế, đô thị động lực và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp có lợi thế cạnh tranh.

Thứ năm, phát huy lợi thế đặc sắc về di sản, văn hóa, du lịch, công nghiệp văn hóa và kinh tế di sản. Ninh Bình có Quần thể Danh thắng Tràng An - Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, có chiều sâu lịch sử, văn hóa, cảnh quan sinh thái và hệ thống di tích phong phú. Đây là lợi thế riêng có để tỉnh phát triển du lịch chất lượng cao, công nghiệp văn hóa, dịch vụ sáng tạo, kinh tế đêm, kinh tế di sản, qua đó tạo động lực tăng trưởng bền vững và mang bản sắc riêng.

Thứ sáu, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng phục vụ. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; xây dựng chính quyền phục vụ, liêm chính, hành động; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và kết quả phát triển làm thước đo.

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2025 xếp thứ 4/34 tỉnh, thành phố và chỉ số chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước đứng đầu toàn quốc là nền tảng quan trọng, nhưng tỉnh không tự bằng lòng mà tiếp tục đặt yêu cầu cao hơn trong giai đoạn tới.

Chúng tôi xác định mục tiêu không chỉ là duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, mà còn xây dựng một mô hình phát triển hiện đại, xanh, thông minh, bền vững và bao trùm. Ninh Bình phải phát triển nhanh nhưng không đánh đổi môi trường; mở rộng không gian phát triển nhưng vẫn giữ gìn bản sắc; đẩy mạnh công nghiệp hóa, đô thị hóa nhưng phải nâng cao chất lượng sống của Nhân dân.

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Ninh Bình phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030; là một trung tâm lớn của cả nước về du lịch, công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản; đồng thời từng bước hình thành các cực tăng trưởng mới về kinh tế biển, công nghệ cao, logistics và đổi mới sáng tạo trong vùng đồng bằng sông Hồng.

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Ninh Bình khởi công tuyến đường liên vùng gần 7.000 tỷ đồng Dự kiến dự án sau khi hoàn thành sẽ kết nối các tỉnh vùng Tây Bắc, kết nối đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông, Quốc lộ 1, Quốc lộ 12B, Quốc lộ 45, Quốc lộ 10 và đường bộ ven biển...