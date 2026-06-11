Ninh Bình: Hạt nhân đoàn kết, gương mẫu trong các phong trào tại cơ sở

Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và nhiều cách làm sáng tạo, ông Nguyễn Văn Chuẩn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình đã góp phần đưa công tác Hội và các phong trào thi đua của cựu chiến binh địa phương ngày càng phát triển, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ xây dựng đô thị văn minh và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Sâu sát cơ sở, chung tay xây dựng đô thị văn minh

Trên cương vị “thủ lĩnh” của Hội Cựu chiến binh phường Kim Bảng, ông Nguyễn Văn Chuẩn luôn sâu sát cơ sở, cùng Ban Chấp hành Hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tham gia các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa,” “Xây dựng đô thị xanh-sạch-đẹp,” “Ngày Chủ nhật xanh”, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong giữ gìn cảnh quan và bảo vệ môi trường.

Trên các tuyến đường của phường, hình ảnh những cựu chiến binh tham gia dọn vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo rao vặt, trồng và chăm sóc cây xanh đã trở thành nét đẹp thường xuyên.

Đặc biệt, tại khu vực hồ Nam Cao, nơi có khoảng 400 hộ dân thuộc Tổ dân phố 6 và 7 sinh sống, trước đây, rác thải sinh hoạt không được để đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới cảnh quan khu vực.

Công tác giáo dục truyền thống yêu nước và lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ được ông Nguyễn Văn Chuẩn quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

Ông Chuẩn cùng các chi hội trưởng đã kiên trì tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến đất, đóng góp ngày công cải tạo cảnh quan môi trường. Sau khi công trình hoàn thành, Hội tiếp tục duy trì các hoạt động vệ sinh môi trường, trồng hoa và chăm sóc cây xanh, góp phần biến khu vực hồ Nam Cao trở thành điểm nhấn cảnh quan của phường.

Không chỉ quan tâm công tác bảo vệ môi trường, ông Nguyễn Văn Chuẩn cùng Ban Chấp hành Hội còn đặc biệt chú trọng xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Hội Cựu chiến binh phường thường xuyên phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu dân cư, trường học; vận động các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng, lề đường, góp phần giữ gìn mỹ quan và trật tự công cộng.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Chi hội Cựu chiến binh Tổ dân phố 6 cho biết ông Chuẩn là người cán bộ Hội luôn sâu sát cơ sở, nhiệt tình và trách nhiệm trong mọi phong trào. Ông không chỉ làm tốt vai trò chỉ đạo, điều hành mà còn thường xuyên trực tiếp xuống các chi hội để nắm bắt tình hình, động viên hội viên tham gia các hoạt động; luôn gần gũi, lắng nghe ý kiến của hội viên, đồng thời kiên trì vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Nhờ đó, nhiều phong trào của Hội Cựu chiến binh phường được triển khai hiệu quả.

Chăm lo hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh

Dưới sự điều hành của ông Chuẩn, Hội Cựu chiến binh phường Kim Bảng không ngừng được củng cố, phát triển với hơn 1.100 hội viên đang sinh hoạt tại 13 chi hội. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên luôn được Ban Chấp hành Hội đặc biệt quan tâm.

Giai đoạn 2022-2025, Hội đã phối hợp vận động các nguồn lực hỗ trợ xây mới, sửa chữa 7 căn nhà cho hội viên và gia đình chính sách khó khăn về nhà ở; đồng thời tổ chức thăm hỏi, tặng quà hàng trăm đối tượng chính sách, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và triển khai các hoạt động của Hội. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

Trong phát triển kinh tế, ông Nguyễn Văn Chuẩn cùng Ban Chấp hành Hội luôn động viên hội viên phát huy tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm giàu chính đáng.

Hiện nay, Hội đang quản lý 7 tổ tiết kiệm và vay vốn với 272 hội viên vay hơn 21,4 tỷ đồng, không có nợ quá hạn. Qua đó, nhiều hội viên được tạo điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm ổn định cho con em cựu chiến binh và người dân địa phương.

Đến nay, trên 72% hội viên có mức sống khá và giàu, chỉ còn 4 hội viên thuộc diện cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,36%.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục truyền thống yêu nước và lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ cũng được ông Nguyễn Văn Chuẩn quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả.

Từ năm 2022 đến nay, Hội Cựu chiến binh phường đã tham gia bồi dưỡng và giới thiệu 28 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; thường xuyên phối hợp với Đoàn Thanh niên, các nhà trường tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống, giáo dục lịch sử cách mạng, giao lưu thắp lửa truyền thống, tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ.

Hội còn nhận chăm sóc, chỉnh trang 3 nghĩa trang liệt sỹ và 1 đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ; phối hợp tổ chức các hoạt động thắp nến tri ân nhân dịp Ngày Thương binh-Liệt sỹ và các ngày lễ lớn của đất nước.

Đánh giá về công tác Hội tại địa phương, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình Lê Văn Chương cho biết ông Nguyễn Văn Chuẩn không chỉ có năng lực tổ chức, điều hành hiệu quả mà còn biết phát huy tinh thần đoàn kết, tập hợp và khơi dậy sức mạnh của hội viên trong thực hiện các nhiệm vụ của Hội.

Với nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt trong triển khai các phong trào thi đua, ông đã góp phần đưa hoạt động Hội ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Đặc biệt, việc gắn các phong trào của Hội với nhiệm vụ xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương đã tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân.

Những kết quả đạt được đã góp phần khẳng định vai trò nòng cốt, gương mẫu của lực lượng cựu chiến binh trong các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy với công việc, ông Nguyễn Văn Chuẩn đã trở thành hạt nhân đoàn kết, gương mẫu trong các phong trào thi đua của địa phương.

Những đóng góp của ông không chỉ góp phần xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh phường Kim Bảng vững mạnh mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp của người cựu chiến binh trong đời sống cộng đồng.

Với những đóng góp nổi bật trong công tác Hội và các phong trào thi đua yêu nước, năm 2025, Hội Cựu chiến binh phường Kim Bảng được Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Bằng khen; cá nhân ông Nguyễn Văn Chuẩn được tặng Bằng khen của Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình và được cử tham dự Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026- 2031./.

Phát huy truyền thống thi đua yêu nước trong kỷ nguyên phát triển mới 78 năm sau Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục lan tỏa sâu rộng, khơi dậy khát vọng cống hiến và tạo động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới.