Miss Multicultural World 2026: Hoa hậu Hà Linh làm điều đặc biệt trước “giờ G”

Hoa hậu Hà Linh vừa trở về quê hương Ninh Bình để trao những phần quà đặc biệt dành tặng cho gia đình chính sách và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Đồng hành cùng Hà Linh là Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Thế giới - Hoa hậu Phan Kim Oanh, người nhiều năm qua theo đuổi các dự án cộng đồng dành cho trẻ em và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Hà Linh tạo thiện cảm khi diện trang phục giản dị, ân cần trò chuyện và dành thời gian chia sẻ với các em nhỏ những câu chuyện về việc học tập cũng như ước mơ.

Là người con của quê hương Ninh Bình, Hà Linh cho biết sau khi đăng quang, một trong những điều đầu tiên cô mong muốn thực hiện là trở về nơi mình sinh ra và trưởng thành để lan tỏa những giá trị tích cực đến thế hệ trẻ.

“Tôi luôn nghĩ rằng danh hiệu hoa hậu chỉ thực sự có ý nghĩa khi mình có thể tạo ra những điều tốt đẹp cho cộng đồng. Được trở về quê hương, gặp gỡ và động viên các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn nỗ lực vươn lên trong học tập là niềm hạnh phúc rất lớn với tôi,” Hà Linh nói.

Đồng hành cùng Hà Linh là Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Thế giới - Hoa hậu Phan Kim Oanh. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Cũng bởi mong muốn đó, tại chương trình, Hà Linh đã trao nhiều suất học bổng cùng những phần quà thiết thực các em học sinh. Không ít phụ huynh xúc động khi chứng kiến sự quan tâm của các hoa hậu dành cho con em mình.

Hoa hậu Phan Kim Oanh bày tỏ, giáo dục luôn là lĩnh vực được các cuộc thi sắc đẹp do cô tổ chức đặc biệt quan tâm: “Chúng tôi mong các người đẹp sau đăng quang không chỉ xuất hiện trong các sự kiện giải trí mà còn trở thành những người truyền cảm hứng cho giới trẻ. Những suất học bổng hôm nay không đơn thuần là hỗ trợ vật chất mà còn là sự động viên để các em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ.”

Hoạt động ý nghĩa này diễn ra ngay trước khi Hà Linh bước vào các hoạt động chính của Miss Multicultural World 2026 đã góp phần tạo nên dấu ấn riêng. Mang theo hành trang là tình yêu quê hương, tinh thần nhân ái và khát vọng quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới, Hà Linh kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo được dấu ấn đẹp trên đấu trường quốc tế.

Theo lịch trình cùng ban tổ chức, Hà Linh và các thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ hội ngộ vào ngày 20/6 tới đây. Cuộc thi hướng tới tôn vinh vẻ đẹp gắn liền với các giá trị văn hóa và trách nhiệm xã hội./.

Hà Linh trao những phần quà đặc biệt dành tặng các gia đình chính sách. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Hoa hậu Hà Linh vừa ôn thi đại học vừa "lên dây cót" chinh chiến quốc tế Mặc dù sẽ đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026 sắp tới, song Hoa hậu Hà Linh cho biết cô vẫn đang vừa nỗ lực ôn thi đại học vừa chuẩn bị chinh chiến ở sân chơi nhan sắc quốc tế.