TTXVN vinh dự nhận 7 giải thưởng Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

Tối 21/6 tại Nhà hát Hoa Phượng, thành phố Hải Phòng diễn ra Lễ trao giải Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX.

Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia năm nay đã lựa chọn các tác phẩm xuất sắc để trao giải gồm: 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải Khuyến khích thuộc 13 loại giải.

Thông tấn xã Việt Nam vinh dự đạt giải A với tác phẩm "Kiến thiết không gian bảo tồn: Mệnh lệnh sống còn, trách nhiệm với tương lai" của nhóm tác giả Võ Mạnh Hùng, Nguyễn Hoài Nam, Đoàn Minh Anh, Báo Điện tử VietnamPlus, Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.

10 giải A khác thuộc về các tác phẩm:

Loạt 5 bài Vận hành chính quyền địa phương hai cấp: Đổi mới mô hình quản trị, xây dựng bộ máy công bộc vì dân của nhóm tác giả: Lê Thị Hương, Kiều Duy Chánh, Đỗ Chí Đạo, Đào Thị Huyền, Nguyễn Khánh Ly- Báo Hà Nội mới.

Loạt 5 bài Lan tỏa động lực, khát vọng phát triển từ đại hội đảng bộ các cấp của nhóm tác giả Hạnh Nguyên, Nguyễn Trung, Quang Thọ, An Trân, Tuấn Sơn- Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.

Loạt 4 kỳ "Bóc trần" đường dây "bức tử" rừng xanh của nhóm tác giả: Hoàng Văn Chiến, Nguyễn Văn Đức, Phạm Sỹ Công- Báo Nông thôn ngày nay.

Loạt 3 bài Quản trị rủi ro thiên tai - Nhìn từ mùa mưa lũ lịch sử của nhóm tác giả Nguyễn Thị Lan Hương (Hương Giang), Trần Hữu Hưng (Hữu Hưng), Bùi Thị Hương Giang (Hương Giang)- Ban Thời sự Liên chi hội Nhà báo Đài tiếng nói Việt Nam.

Chương trình thời sự đặc biệt "Ngày hội non sông" của nhóm tác giả Lê Thị Hằng (Lê Hằng), Chu Hải Quân (Hải Quân), Vũ Lan Anh (Lan Anh)- Ban Thời sự, Liên chi hội Nhà báo Đài tiếng nói Việt Nam.

Tác phẩm "Nhà tù vô hình: Giải mã chiêu trò bắt cóc online" của nhóm tác giả Lương Vũ Phong, Trần Văn Khánh, Đoàn Thị Hoài Vy, Phạm Thị Thảo Trang, Nguyễn Hoàng Linh, Nguyễn Tấn Lộc, Lê Hữu Thống Nhất, Hồ Minh Tấn, Trần Quang Huy- Đài phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

Tác phẩm "Hành trình thống nhất" của nhóm tác giả Ngô Trường Sơn, Nguyễn Đức Đệ, Đặng Ngọc Quý, Nguyễn Hữu Thành, Nguyễn Tuấn Việt, Vũ Đức Hanh, Trần Huy Thành- Liên chi hội Nhà báo Đài truyền hình Việt Nam.

Loạt 4 kỳ "Phù phép" rau trôi nổi vào bữa ăn học đường của tác giả Đinh Thùy Linh, Nguyễn Thanh Xuân, Võ Hồng Nhân, Lê Minh Tiến, Trần Hữu Anh- Báo điện tử Dân Việt, Liên chi hội Nhà báo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Tác phẩm Chuyên trang Báo chí Cách mạng Việt Nam nhân kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam của Ban Nhân dân điện tử, Ban Công nghệ, Ban Quản lý phóng viên thường trú, Cơ quan đại diện miền Trung- Tây Nguyên, Cơ quan đại diện miền Nam- Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.

Tác phẩm Đi cùng diễu binh của nhóm tác giả Trần Việt Hoàng, Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Tiến Tú, Hoàng Tuấn Anh, Nguyễn Minh Diệu, Trần Bình An, Nguyễn Đoàn Hiệp, Phạm Thị Chín Diệu, Võ Bảo Ngọc, Hoàng Trọng Quân- Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng với giải A trên, Thông tấn xã Việt Nam còn đạt 2 giải B trao cho tác phẩm loạt 4 bài "Đột phá để cất cánh" của nhóm tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hà (Ngọc Hà), Nguyễn Thị Tuyến (Nguyễn Tuyến), Đỗ Thị Hồng Vân (Đỗ Vân), Vũ Phương Thịnh- Ban Biên tập Tin Thế giới và tác phẩm Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành lịch sử 80 năm Quốc khánh 2-9: Vinh quang mãi thuộc về nhân dân của nhóm tác giả Hoàng Thống Nhất, Nguyễn Trọng Đức, Bùi Doãn Tấn, Dương Văn Giang, Nguyễn Quốc Khánh - Ban Biên tập Ảnh.

Thông tấn xã Việt Nam còn có 3 tác phẩm đạt giải C, 1 tác phẩm đạt giải Khuyến khích.

Nhà báo Võ Mạnh Hùng, Báo Điện tử VietnamPlus đại diện nhóm tác giả nhận giải A. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Tại lễ trao giải, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia khẳng định, Giải báo chí Quốc gia là giải thưởng uy tín nhất của những người làm báo đã bước sang mùa thứ 20. Hai mươi năm là sự ghi nhận sự trưởng thành của nền báo chí nước nhà; hai mươi năm tôn vinh những người làm báo đã không ngừng sáng tạo, đổi mới và cống hiến. Giải báo chí Quốc gia đã trở thành sự kiện chính trị-nghề nghiệp thường niên trong đời sống báo chí, góp phần khích lệ chúng ta giữ vững niềm tin vào con đường đã chọn, vào những giá trị mà các nhà báo mang lại cho xã hội hôm nay.

"Đằng sau mỗi phát hiện là một tư duy sắc sảo; mỗi sự thật là những tháng ngày kiểm chứng, tìm tòi; mỗi tấm gương nhân ái, nhân văn là một trái tim nóng,” ông Lê Quốc Minh khẳng định.

“Hai mươi năm qua, Giải báo chí Quốc gia đã vinh danh những bình luận đầy trăn trở với thời cuộc, những phản ánh, phản biện gợi mở giải pháp, những điều tra gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh, những câu chuyện về lòng tốt mang khát vọng vươn lên. Đó là những tác phẩm khiến chúng ta phải suy nghĩ, thúc đẩy chúng ta phải hành động. Những tác phẩm dù lớn dù nhỏ, nhưng đều có tác động thực sự vào chính sách, vào con người, góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn,” Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Thay mặt Hội đồng Giải, ông Lê Quốc Minh gửi lời tri ân sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, lãnh đạo các ban, bộ ngành nhiều năm qua đã ủng hộ, động viên, đồng thời tạo cơ chế, chính sách đúng đắn, mà nhờ đó Giải Báo chí Quốc gia mới có được điều kiện phát triển như ngày hôm nay.

Đánh giá về Giải báo chí Quốc gia năm nay, ông Lê Quốc Minh cho biết, Giải tiếp tục ghi nhận những tuyến bài được đầu tư công phu, có giá trị thực tiễn, phản ánh toàn diện các mặt kinh tế-xã hội-quốc phòng-an ninh-đối ngoại của đất nước trong năm 2025, với những đề tài nổi bật như: Cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sáp nhập đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội XIV của Đảng; các Nghị quyết nền tảng, các mục tiêu, định hướng và tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng; chính sách của Nhà nước trong phòng chống bão lũ, quản trị rủi ro thiên tai, xóa nhà tạm, nhà dột nát; phong trào phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; những vấn đề nóng về cuộc chiến chống buôn lậu, trốn thuế, các đại án tham nhũng; việc lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý đất đai, những vướng mắc khó khăn của nền kinh tế; vấn đề an toàn thực phẩm, vấn đề giáo dục, y tế, môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân…

Bên cạnh các phóng sự, điều tra, phê phán những tiêu cực, tệ nạn, mặt trái cần lên án trong xã hội, mùa giải năm nay xuất hiện những ghi chép, chân dung người Việt thành công, giữ vững bản sắc Việt ở nước ngoài và trong nước; một số tuyến bài về người lao động, trí thức, doanh nhân, nhà quản lý với cách tiếp cận mới mẻ, được ghi nhận và đánh giá cao. Nhiều tác phẩm đã đi sâu phân tích các chủ trương, quyết sách chiến lược, những cơ hội mới đang mở ra cho đất nước. Nhiều tác phẩm mạnh dạn chỉ ra rào cản, khó khăn, điểm nghẽn cần tháo gỡ. Nhiều tác phẩm tiếp tục cho thấy sức sống của những câu chuyện chân-thiện-mỹ, những tấm gương về nghị lực, lòng nhân ái và hy sinh, lan tỏa những điều tốt đẹp, bồi đắp niềm tin xã hội.

Các tác phẩm dự Giải đều mang tinh thần báo chí xây dựng, báo chí nhân văn. Tất cả cùng khắc họa nên bức tranh sinh động về tình hình đất nước trong năm 2025 đang chuyển mình mạnh mẽ, nỗ lực đổi mới không ngừng, với những thách thức, cơ hội lớn lao và khát vọng phát triển.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân dân phát biểu khai mạc. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Ông Lê Quốc Minh cũng chia sẻ về những thách thức đối với công tác báo chí, nhất là sự bùng nổ của AI - công nghệ trí tuệ nhân tạo. AI đang thay đổi chóng mặt cách thức vận hành của tòa soạn, phương thức làm báo của phóng viên, biên tập viên. AI đang mở ra những cơ hội mới cho báo chí trong khai thác dữ liệu, phân tích thông tin, cá nhân hóa nội dung, tối ưu hóa quy trình sản xuất và mở rộng khả năng tiếp cận công chúng. Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội là thách thức lớn hơn bởi những công cụ AI ngày nay có thể sinh ra văn bản, hình ảnh, âm thanh với tốc độ nhanh. Và trong hoàn cảnh đó thì cần đánh giá vai trò của báo chí khi mà công chúng đang sử dụng AI để tạo ra hàng triệu nội dung mỗi ngày nhất là khi tin giả có sự hỗ trợ của AI.

"Để giữ vị trí và lượng bạn đọc, mỗi cơ quan báo chí nên tăng cường thông tin chuyên sâu, thông tin phân tích, lý giải và chịu trách nhiệm về thông tin của mình để mang lại niềm tin cho công chúng”, ông Lê Quốc Minh khẳng định./.

VietnamPlus đoạt Giải A Báo chí quốc gia với loạt bài về bảo tồn 'lá phổi xanh' Loạt bài về kiến thiết không gian bảo tồn thiên nhiên của nhóm tác giả Báo Điện tử VietnamPlus vinh dự đoạt Giải A thể loại Báo điện tử tại Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025.