Lời cảm ơn của TTXVN nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2026), Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) vinh dự được đón nhận những lẵng hoa tươi thắm cùng những tình cảm, lời chúc mừng tốt đẹp của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động TTXVN, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm, động viên và dành những tình cảm quý báu cho Cơ quan Thông tấn quốc gia.

TTXVN cũng trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương; các cơ quan, tổ chức, đối tác, đồng nghiệp và đông đảo công chúng trong và ngoài nước đã gửi tới TTXVN những tình cảm chân thành, sự tin tưởng và những lời chúc mừng tốt đẹp nhân dịp đặc biệt này.

Sự quan tâm, động viên của các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan, tổ chức và công chúng là nguồn cổ vũ to lớn để đội ngũ những người làm báo TTXVN tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt sứ mệnh của Cơ quan Thông tấn quốc gia - cơ quan thông tin chiến lược và tin cậy của Đảng và Nhà nước; phản ánh trung thực, toàn diện đời sống đất nước; lan tỏa các giá trị tốt đẹp, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, TTXVN sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin, làm chủ công nghệ; xây dựng đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, trình độ chuyên môn và trách nhiệm xã hội cao, góp phần bảo vệ chủ quyền thông tin quốc gia, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân./.

Đảng ủy - Ban Lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam

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