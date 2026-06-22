Nhận định Argentina vs Áo: Messi tiếp đà thăng hoa hay địa chấn từ châu Âu?

Cuộc đọ sức tranh ngôi nhất bảng J tại World Cup 2026 hứa hẹn mang đến kịch bản đầy tính chiến thuật khi phong độ thăng hoa của Argentina chạm trán lối đá kỷ luật từ Áo.

Lượt trận thứ hai của bảng J World Cup 2026 chứng kiến màn thư hùng mang tính chất quyết định chiếc vé sớm vào vòng loại trực tiếp giữa đội tuyển quốc gia Argentina và đội tuyển Áo. Cả hai đội đều đã có màn ra quân đầy thuận lợi khi giành trọn 3 điểm, biến cuộc đối đầu trên sân vận động AT&T (Texas, Mỹ) trở thành tâm điểm chú ý của giới mộ điệu toàn cầu.

Trận đấu sắp tới trên sân AT&T được dự báo sẽ không trải đầy hoa hồng cho những nhà đương kim vô địch. Trong 90 phút sắp tới, giới chuyên môn kỳ vọng một thế trận giằng co và đầy tính toan tính chiến thuật.

Xét cục diện trận đấu này, VietnamPlus dự đoán tỷ số chung cuộc: Argentina 2-1 Áo./.