World Cup 2026: Tây Ban Nha thắng đậm, Bỉ tiếp tục gây thất vọng

Sau trận ra quân thất vọng, Tây Ban Nha cũng đã có được chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2026 khi đánh bại Saudi Arabia 4-0 ở lượt trận thứ 2 bảng H.

Lamine Yamal và Mikel Oyarzabal là những người đã lập công để mang 3 điểm quan trọng về cho đội nhà.

Tại sân Mercedes-Benz, Tây Ban Nha thi đấu áp đảo đại diện châu Á và tạo sự khác biệt với bàn thắng mở tỷ số của Lamine Yamal ở ngay phút thứ 10.

Bàn thắng sớm giúp cho Tây Ban Nha thi đấu hưng phấn hơn để liên tiếp có thêm 2 bàn thắng nữa của Oyarzabal ở các phút 21 và 24, tạo cách biệt quá lớn trước Saudi Arabia.

Những phút sau đó, đoàn quân của ông Fuente tiếp tục gia tăng sức ép, nhưng phải đến đầu hiệp 2 mới có bàn thắng thứ tư khi Tambakti vô tình phản lưới từ cú đá căng của hậu vệ Cucurella. 4-0 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Với chiến thắng này, đội tuyển Tây Ban Nha vươn lên đầu bảng H với 4 điểm và rộng cửa đi tiếp. Trong khi đó, Saudi Arabia buộc phải chiến thắng trước Cape Verde ở lượt cuối mới hy vọng góp mặt ở vòng knock-out.

Trong khi đó, tại bảng G, đội tuyển Bỉ tiếp tục gây thất vọng khi chỉ giành được kết quả hòa 0-0 trước Iran ở lượt trận thứ 2.

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Thậm chí, nếu thủ thành Thibaut Courtois không thi đấu xuất sắc, Bỉ đã phải nhận thất bại và tự đẩy mình vào tình thế nguy hiểm.

Với kết quả này, cả Bỉ và Iran cùng đang có được 2 điểm sau hai lượt trận và cả hai đội vẫn nắm quyền tự quyết định số phận của mình.

Ở lượt cuối bảng G, Bỉ sẽ đối đầu New Zealand trong khi Iran chạm trán Ai Cập./.

Kết quả World Cup 2026 Tây Ban Nha-Saudi Arabia 4-0

Lamine Yamal 10, Mikel Oyarzabal (20, 24), Tambakti 49og Bỉ-Iran 0-0