World Cup 2026: Niềm tin dè dặt của người hâm mộ đội tuyển Anh

Có một điều ít ai nói về người hâm mộ tuyển Anh: Họ có thể hò reo cuồng nhiệt ngoài quán pub, nhưng trong lòng vẫn giữ sự thận trọng nhất định.

Ngay giữa cơn sốt World Cup, nhiều người vẫn không thật sự tin đội tuyển của mình sẽ lên ngôi. Đó là tâm thế của một dân tộc đã quá quen với những mùa giải kết thúc trong tiếc nuối kể từ chức vô địch duy nhất năm 1966.

Dù vậy, chính những người hâm mộ thận trọng ấy lại đang góp phần tạo nên sức nóng kinh tế đáng kể. Hồi tháng 3/2026, FIFA ước tính World Cup năm nay sẽ đóng góp khoảng 41 tỷ USD cho GDP toàn cầu.

Tại Anh, khảo sát của GlobalData cho thấy riêng vòng bảng có thể giúp ngành nhà hàng-khách sạn và bán lẻ tăng thêm 1,8 tỷ bảng, và con số này có thể lên tới 3,8 tỷ bảng nếu tuyển Anh tiến sâu tại giải.

Các quán pub, không gian sinh hoạt cộng đồng đặc trưng của người Anh, là nơi không khí bóng đá thể hiện rõ nhất. Hiệp hội Bia và Pub Anh dự báo lượng tiêu thụ bia sẽ tăng mạnh trong thời gian diễn ra giải đấu. Người hâm mộ đến sớm để giữ chỗ, theo dõi trận đấu cùng gia đình và bạn bè, góp phần tạo nên bầu không khí lễ hội trên khắp cả nước.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy tác động của World Cup đối với đời sống xã hội có phần ôn hòa hơn những dự báo trước giải. Các số liệu từ Cơ quan Y tế Quốc gia Anh (NHS England) cho thấy tỷ lệ nghỉ ốm trong các kỳ giải lớn trước đây chỉ tăng rất nhẹ.

Khảo sát của trang tuyển dụng CV-Library cũng cho thấy chỉ 2% người lao động thừa nhận sẽ lấy lý do nghỉ ốm sau các trận đấu khuya, trong khi gần một phần tư chọn xin nghỉ phép theo đúng quy định.

Ngay cả lượng khán giả truyền hình cũng đang có xu hướng giảm so với các giải đấu trước. Điều đó cho thấy cơn cuồng nhiệt bóng đá tại Anh vẫn hiện diện, nhưng ngày càng mang tính cá nhân hơn, gắn với những buổi sum họp gia đình hoặc bạn bè thay vì những làn sóng cuồng nhiệt trên quy mô toàn xã hội.

Nước Anh bước vào mùa Hè World Cup với tâm thế quen thuộc: nhiệt thành nhưng chừng mực, hy vọng nhưng không quá lạc quan.

Người hâm mộ vẫn đồng hành cùng đội tuyển, song niềm tin được gửi gắm một cách dè dặt sau nhiều lần trải qua cảm giác tiếc nuối ở các giải đấu lớn./.

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