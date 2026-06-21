World Cup 2026: Nhật Bản thắp sáng niềm tin sau trận thắng 4-0 trước Tunisia

Trưa 21/6, khu vực FAN ZONE tại Aeon Lake Town, tỉnh Saitama, tràn ngập không khí sôi động khi đội tuyển Nhật Bản giành chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Tunisia, qua đó tiếp thêm niềm tin cho người hâm mộ về hành trình của đội nhà tại World Cup 2026.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, hàng trăm cổ động viên có mặt tại đây đã cùng nhau reo hò, vỗ tay ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Nhật Bản.

Trong suốt trận đấu, khu vực FAN ZONE luôn tràn ngập tiếng cổ vũ. Mỗi pha tấn công nguy hiểm của đội tuyển Nhật Bản đều khiến người hâm mộ phấn khích, đặc biệt là những bàn thắng liên tiếp đã làm bầu không khí tại đây như bùng nổ. Nhiều cổ động viên cho rằng chiến thắng đậm này cho thấy đội tuyển Nhật Bản đang có phong độ rất tốt và có thể tiến xa tại giải đấu.

Chia sẻ sau trận đấu, một nhóm cổ động viên trẻ không giấu được niềm vui: “Em rất vui vì đội tuyển Nhật Bản đã giành chiến thắng. Đội tuyển hôm nay thi đấu rất tốt. Em tin rằng đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sẽ tiếp tục duy trì phong độ này trong các trận đấu tới.”

Khi được hỏi về cầu thủ gây ấn tượng nhất trong trận đấu, nhóm cổ động viên cho biết tiền đạo Ayase Ueda là cái tên để lại nhiều dấu ấn nhất. Theo các cổ động viên, màn trình diễn nổi bật cùng cú đúp bàn thắng của anh đã góp phần quan trọng vào chiến thắng thuyết phục của đội tuyển Nhật Bản trước Tunisia.

Chiến thắng 4-0 không chỉ mang lại lợi thế về mặt tinh thần cho đội tuyển Nhật Bản mà còn tiếp thêm niềm tin và sự kỳ vọng cho người hâm mộ.

Tại Aeon Lake Town, niềm vui chiến thắng vẫn kéo dài nhiều giờ sau trận đấu, cho thấy sức hút của bóng đá và tình cảm đặc biệt mà các cổ động viên Nhật Bản dành cho đội tuyển quốc gia./.

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