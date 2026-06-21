World Cup 2026: Manuel Neuer - Người gác đền của những kỷ lục

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, thủ môn Manuel Neuer đã trở thành người giữ kỷ lục về số lần ra sân nhiều nhất tại World Cup đối với một thủ môn, sau khi góp mặt trong trận đội tuyển Đức gặp Côte d'Ivoire (Bờ Biển Ngà) ngày 20/6.

Trận đấu này là lần thứ 21 Neuer thi đấu tại một kỳ World Cup, giúp thủ môn 40 tuổi vượt qua Hugo Lloris của Pháp để độc chiếm kỷ lục. Lloris, người cùng đội tuyển Pháp vô địch World Cup năm 2018, hiện thi đấu cho Câu lạc bộ Los Angeles FC của Mỹ.

Trong danh sách các thủ môn có số trận World Cup nhiều nhất, Neuer vượt khá xa Sepp Maier của Đức và Claudio Taffarel của Brazil. Cả Maier, người vô địch World Cup năm 1974 và Taffarel, nhà vô địch World Cup năm 1994, đều có 18 lần ra sân tại giải đấu này.

Neuer cũng là thủ môn duy nhất trong nhóm 4 người dẫn đầu từng tham dự 5 kỳ World Cup. Bên cạnh thành tích mới, anh đã nắm giữ nhiều cột mốc đáng chú ý khác của đội tuyển Đức, gồm danh hiệu tuyển thủ Đức lớn tuổi nhất, cầu thủ của Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) lớn tuổi nhất từng thi đấu tại World Cup và thủ môn có số lần bắt chính nhiều nhất cho đội tuyển quốc gia.

Sau trận gặp Côte d'Ivoire, Neuer đã có 126 lần khoác áo tuyển Đức. Anh cũng là cầu thủ Đức có tổng số trận nhiều nhất tại các giải đấu lớn, với 21 trận World Cup và 20 trận Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO).

Để trở thành cầu thủ Đức có số lần ra sân nhiều nhất tại World Cup, Neuer và đội tuyển Đức cần tiến vào tứ kết. Hiện cựu tiền đạo Miroslav Klose dẫn đầu với 24 trận, trong khi Lothar Matthäus xếp trên Neuer với 25 trận.

Dù vậy, kỷ lục thủ môn cao tuổi nhất vô địch World Cup nhiều khả năng vẫn ngoài tầm với của Neuer.

Dino Zoff của Italy khi vô địch World Cup năm 1982 đã 40 tuổi và 133 ngày. Nếu tuyển Đức vào chung kết World Cup năm nay, Neuer vào ngày 19/7 vẫn sẽ trẻ hơn kỷ lục của Zoff 19 ngày./.

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