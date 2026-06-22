World Cup 2026: Cape Verde tiếp tục gây sốc, Ai Cập thắng ngược dòng

Sau khi tạo "địa chấn" trước Tây Ban Nha, đội tuyển Cape Verde tiếp tục gây sốc bằng việc cầm hòa Uruguay 2-2 ở lượt trận thứ 2 bảng H World Cup 2026.

Kevin Pina và Helio Varela thay nhau lập công để giúp đội nhà có điểm trước đối thủ được đánh giá "cửa trên" như Uruguay.

Trên sân Hard Rock, Cape Verde nhập cuộc tự tin và chính họ là đội tạo nên bất ngờ trong cuộc chạm trán này.

Phút 21, từ chấm đá phạt, Kevin Pina sút bóng xuyên qua hàng rào Uruguay, đánh bại thủ thành Fernando Muslera để mở tỷ số 1-0 cho Cape Verde.

Pha lập công này không chỉ giúp Cape Verde gây sốc mà còn đưa Pina đi vào lịch sử bóng đá Cape Verde với tư cách là cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại một vòng chung kết World Cup.

Đáng chú ý, đây là cú sút phạt trực tiếp thành bàn thứ hai tại World Cup 2026 tính đến lúc này sau khi Nathan Saliba của Canada làm tung lưới Qatar.

Bàn thắng của Pina khiến cho trận đấu càng trở nên hấp dẫn khi mà Uruguay buộc phải chơi dâng cao tìm kiếm bàn thắng.

Đại diện Nam Mỹ liên tiếp tạo ra nguy hiểm về phía khung thành của Vozinha trước khi liên tiếp có hai bàn thắng ở những phút cuối hiệp 1 do công Maximiliano Araujo và Agustin Canobbio để dẫn ngược 2-1.

Hai bàn thắng giúp Uruguay có được lợi thế để hướng đến việc giành chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2026 và có màn chạy đà thuận lợi cho trận "đại chiến" với Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, Cape Verde lại khiến tất cả ngỡ ngàng khi có bàn thắng gỡ hòa 2-2. Phút 61, từ đường chuyền sai của Mathias Olivera, Helio Varela đã không bỏ lỡ cơ hội dứt điểm làm tung lưới Uruguay ghi tên mình vào bảng điện tử.

2-2 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này dù quãng thời gian còn lại Uruguay tạo ra sức ép và có được cơ hội thuận lợi.

Với kết quả này, Cape Verde và Uruguay cùng có được 2 điểm, vẫn nắm quyền tự quyết định số phận của mình tại giải đấu.

Cape Verde sẽ chạm trán Saudi Arabia ở lượt cuối bảng H, trong khi Uruguay sẽ phải đá trận "sinh tử" với Tây Ban Nha.

Ở trận đấu diễn ra trước đó tại bảng H, Tây Ban Nha dễ dàng vượt qua Saudi Arabia 4-0 nhờ các bàn thắng của Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal (cú đúp) và pha phản lưới nhà đến từ Tambakti.

Salah tỏa sáng giúp Ai Cập ngược dòng giành chiến thắng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ở trận đấu muộn nhất ngày 22/6, Ai Cập đã có màn ngược dòng giành chiến thắng 3-1 trước New Zealand ở lượt trận thứ 2 bảng G.

New Zealand khởi đầu thuận lợi bằng bàn thắng mở tỷ số của Finn Surman ở phút 15. Tuy nhiên, họ đã không thể ngăn cản Ai Cập liên tiếp ghi bàn trong hiệp 1 bùng nổ.

Mostafa Ziko gỡ hòa 1-1 cho Ai Cập ở phút 58 trước khi Mohamed Salah tỏa sáng với 1 bàn thắng ở phút 67 và kiến tạo cho Trézéguet ấn định tỷ số 3-1 ở phút 82.

World Cup 2026: Tây Ban Nha thắng đậm, Bỉ tiếp tục gây thất vọng Lamine Yamal và Mikel Oyarzabal đã cùng nhau lập công để giúp Tây Ban Nha có chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2026, trong khi Bỉ tiếp tục gây thất vọng.

Chiến thắng này giúp Ai Cập vươn lên dẫn đầu bảng G với 4 điểm, nhiều hơn 2 điểm so với Iran và Bỉ, trong khi New Zealand đứng cuối với 1 điểm.

Ở lượt cuối bảng G, Ai Cập sẽ chạm trán Iran trong khi Bỉ có cơ hội để chứng tỏ mình khi chạm trán New Zealand.

Kết quả World Cup 2026 ngày 22/6 Tây Ban Nha-Saudi Arabia 4-0

Bỉ-Iran 0-0

Uruguay-Cape Verde 2-2

New Zealand-Ai Cập 1-3

