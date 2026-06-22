World Cup 2026: Lamine Yamal bước vào hàng ngũ những thần đồng vĩ đại nhất

Lamine Yamal tiếp tục chứng minh vì sao anh được xem là một trong những tài năng đặc biệt nhất của bóng đá thế giới hiện nay.

Bàn thắng ghi được trong chiến thắng 4-0 của Tây Ban Nha trước Saudi Arabia không chỉ giúp “La Roja” lần đầu tiên giành trọn 3 điểm tại World Cup 2026 mà còn đưa ngôi sao 18 tuổi đi vào lịch sử giải đấu.

Ngay ở trận đấu thứ hai vòng bảng, Yamal đã mở tỷ số cho Tây Ban Nha, tạo tiền đề cho chiến thắng đậm của đoàn quân huấn luyện viên Luis de la Fuente.

Dù chỉ thi đấu trong hiệp một, nhưng cầu thủ thuộc biên chế Câu lạc bộ Barcelona vẫn để lại dấu ấn nổi bật bằng khả năng tạo đột biến và sự tự tin trong từng pha xử lý.

Quan trọng hơn, pha lập công này giúp Yamal trở thành cầu thủ trẻ thứ 8 trong lịch sử ghi bàn tại một kỳ World Cup. Với 18 tuổi 343 ngày, anh vượt qua cột mốc mà huyền thoại Argentina Lionel Messi từng thiết lập khi ghi bàn ở World Cup 2006 lúc 18 tuổi 357 ngày.

Yamal cũng trở thành cầu thủ dưới 18 tuổi thứ hai ghi bàn mở tỷ số trong một trận đấu tại vòng chung kết World Cup. Trước anh, chỉ có huyền thoại Brazil Pelé làm được điều tương tự khi lập công vào lưới Xứ Wales tại World Cup 1958 lúc mới 17 tuổi.

Danh sách những cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn tại World Cup quy tụ hàng loạt tên tuổi lừng lẫy của bóng đá thế giới như Pelé, Michael Owen, Gavi hay Lionel Messi. Việc Yamal xuất hiện trong nhóm cầu thủ này là minh chứng cho tiềm năng đặc biệt của cầu thủ sinh năm 2007.

So với màn trình diễn nhạt nhòa trong trận hòa Cape Verde ở ngày ra quân, Tây Ban Nha đã cho thấy bộ mặt hoàn toàn khác trước Saudi Arabia. Sau bàn mở tỷ số của Yamal, đội bóng áo đỏ thi đấu thanh thoát hơn và liên tiếp tạo ra sức ép. Mikel Oyarzabal tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, trước khi các đồng đội hoàn tất chiến thắng thuyết phục 4-0.

Ở tuổi 18, Yamal không còn đơn thuần là một tài năng triển vọng. Anh đang dần trở thành nhân tố trung tâm trong lối chơi của Tây Ban Nha và là niềm hy vọng lớn trên hành trình chinh phục World Cup 2026.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, ngôi sao trẻ của Barcelona hoàn toàn có thể trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất giải đấu, đồng thời viết tiếp chương mới cho câu chuyện về những thần đồng vĩ đại trong lịch sử World Cup./.

World Cup 2026: Tây Ban Nha thắng đậm, Bỉ tiếp tục gây thất vọng Lamine Yamal và Mikel Oyarzabal đã cùng nhau lập công để giúp Tây Ban Nha có chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2026, trong khi Bỉ tiếp tục gây thất vọng.