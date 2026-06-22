World Cup 2026 ngày 23/6: Messi hướng tới kỷ lục, 4 đội có cơ hội đi tiếp

Loạt trận World Cup 2026 ngày 23/6 hứa hẹn rất hấp dẫn với sự góp mặt của cả đương kim vô địch Argentina và á quân Pháp.

Ngày thi đấu hôm nay sẽ được mở đầu bằng cuộc chạm trán giữa Argentina và Áo trong khuôn khổ bảng J vào lúc 0g sáng 23/6 (theo giờ Việt Nam).

Argentina và Áo cùng giành chiến thắng ngày ra quân. Kết quả đó mang đến cơ hội sớm đi tiếp cho cả hai đội khi bước vào "đại chiến." Cụ thể, đội nào thắng ở trận này sẽ có 6 điểm và chắc chắn vượt qua vòng bảng.

So với đội tuyển Áo, nhà đương kim vô địch đang được đánh giá cao hơn với sự góp mặt nhiều ngôi sao trong đội hình, đặc biệt là Lionel Messi.

Đáng chú ý, Messi đang là cầu thủ duy nhất lập hat-trick ở giải đấu năm nay và nếu tiếp tục ghi bàn anh sẽ đi vào lịch sử với tư cách chân sút vĩ đại nhất World Cup.

Messi hiện đang cùng huyền thoại Miroslav Klose dẫn đầu danh sách chân sút ghi nhiều bàn nhất World Cup với 16 pha lập công.

Sau trận Argentin-Áo, mọi sự chú ý sẽ hướng về sân Lincoln Financial Field, nơi Pháp có cuộc đối đầu Iraq ở bảng I.

Pháp khởi đầu giải đấu bằng chiến thắng 3-1 trước Senegal và giờ họ sẽ có cơ hội đi tiếp sớm 1 lượt trận nếu tiếp tục giành trọn niềm vui trước Iraq.

Cùng với Pháp, Na Uy cũng sẽ giành quyền vào vòng knock-out nếu như vượt qua Senegal ở trận đấu diễn ra lúc 7g trên sân MetLife.

World Cup 2026: Cape Verde tiếp tục gây sốc, Ai Cập thắng ngược dòng Ở loạt trận sáng 22/6, Cape Verde lại gây sốc tại World Cup 2026 khi khiến Uruguay chia điểm sau màn rượt đuổi tỷ số, trong khi Ai Cập ngược dòng giành chiến thắng trước New Zealand.

Loạt trận ngày 23/6 sẽ khép lại bằng màn so tài giữa Jordan và Algeria tại bảng J vào lúc 10g. Trận đấu này hứa hẹn căng thẳng bởi cả hai đều khát khao chiến thắng sau khi cùng nhận thất bại ngày ra quân.

Các trận đấu sẽ được trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTV9, VTVgo, SCTV, FPT Play, TV360.

Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 23/6 0g00 Argentina-Áo

4g00 Pháp-Iraq

7g00 Na Uy-Senegal

10g00 Jordan-Algeria