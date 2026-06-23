Lionel Messi trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup

Lionel Messi tiếp tục có ngày thi đấu thăng hoa khi lập cú đúp để giúp Argentina đánh bại Áo 2-0 lượt trận thứ 2 bảng J World Cup 2026.

Trên sân Dallas, Messi phá vỡ thế cân bằng trận đấu và áp lực sau khi bỏ lỡ cơ hội từ chấm 11m, với cú sút hoàn hảo mở tỷ số ở phút 38.

Đến phút 90+5, siêu sao 39 tuổi lại khiến tất cả phải nhớ đến mình nhiều hơn với việc sút tung lưới Áo sau 2 pha dứt điểm.

Cú đúp này không chỉ giúp Argentina chiến thắng để sớm ghi tên mình vào vòng knock-out mà còn đưa Messi đi vào lịch sử bóng đá thế giới.

Cụ thể, với 2 bàn thắng vào lưới Áo, Messi đã nâng tổng số pha lập công của mình tại các kỳ World Cup lên con số 18.

Thành tích này giúp siêu sao người Argentina chính thức vượt qua huyền thoại người Đức Miroslav Klose (16 bàn) để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup.

Hành trình lịch sử của Lionel Messi tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh kéo dài suốt hai thập kỷ.

Messi ghi bàn thắng đầu tiên khi anh mới 18 tuổi 157 ngày. Đó là bàn thắng vào lưới của Serbia tại World Cup 2006.

4 năm sau, ngôi sao này góp mặt cùng Argentina tại ngày hội bóng đá tại Nam Phi, nhưng không để lại dấu ấn.

Sau hành trình đáng quên ở Nam Phi, Messi trở lại ấn tượng với 4 bàn thắng tại World Cup 2014 tại Brazil với 1 bàn vào lưới Bosnia, 1 bàn vào lưới Iran và 2 lần trước Nigeria.

Năm 2018 tại Nga, Messi mang đến niềm hy vọng lớn cho Argentina nhưng khép lại hành trình anh chỉ có đúng 1 bàn vào lưới Nigeria.

Tuy nhiên, 4 năm tại Qatar, Messi đã khiến thế giới bóng đá phải nhắc đến mình nhiều hơn khi ghi đến 7 bàn thắng, góp công lớn trên chặng đường đưa Argentina bước lên đỉnh thế giới.

Đến World Cup 2026, người hâm mộ tiếp tục được chứng kiến một phiên bản hoàn hảo khác của Messi.

Anh tỏa sáng với 3 bàn thắng vào lưới Algeria và là đó cũng là cú hat-trick đầu tiên của siêu sao này tại World Cup.

Và giờ, khi đối đầu tuyển Áo, Messi tiếp tục thăng hoa với cú đúp bàn thắng để ghi tên mình vào lịch sử với tư cách chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup./.

World Cup 2026 ngày 23/6: Messi hướng tới kỷ lục, 4 đội có cơ hội đi tiếp Argentina, Áo, Na Uy và Pháp đang là những đội tuyển có cơ hội giành quyền vào vòng knock-out ở loạt trận World Cup 2026 diễn ra vào ngày 23/6.