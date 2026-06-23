Haaland tỏa sáng đưa Na Uy vào vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2026

Đội tuyển Na Uy đã chính thức ghi tên mình vào vòng knock-out World Cup 2026 sớm 1 lượt đấu khi có chiến thắng 3-2 trước Senegal ở bảng I.

Erling Haaland tiếp tục sắm vai người hùng với cú đúp bàn thắng vào lưới Senegal để mang niềm vui trọn vẹn về cho Na Uy.

Trên sân MetLife, Na Uy là đội thi đấu tốt hơn nhưng phải đến cuối hiệp 1 mới có bàn mở tỷ số do công Marcus Pedersen sau sai lầm của Koulibaly.

Ngay đầu hiệp 2, đại diện châu Âu lần thứ 2 có dịp ăn mừng khi Odegaard chọc khe cho Haaland tung ra cú sút trong vòng cấm tung lưới Senegal.

Phút 53, Ismaila Sarr đẩy trận đấu trở nên căng thẳng với bàn rút ngắn tỷ số 1-2. Tuy nhiên, niềm vui của Senegal chỉ diễn ra đúng 6 phút trước khi Haaland hoàn tất cú đúp để giúp Na Uy dẫn 3-1.

Những bàn thắng liên tiếp khiến cho trận đấu trở nên căng thẳng trong quãng thời gian còn lại với những pha "ăn miếng, trả miếng" được hai đội tạo ra về phía khung thành của nhau.

Senegal thi đấu đầy quyết tâm nhưng những nỗ lực của họ chỉ mang về bàn thắng rút ngắn 2-3 của Ismaila Sarr, qua đó nhận thất bại thứ 2 chung cuộc tại World Cup 2026.

Với kết quả này, Na Uy có trong tay 6 điểm để tiếp bước Pháp đại diện bảng I vào vòng 32 đội. Na Uy và Pháp sẽ đối đầu ở lượt cuối để tranh ngôi đầu bảng.

Còn với Senegal, họ sẽ đá trận "sinh tử" với Iraq để hy vọng có thể tiếp tục hành trình tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh./.

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