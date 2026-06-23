World Cup 2026: Lionel Messi thiết lập hàng loạt kỷ lục chỉ trong một ngày

Lionel Messi trải qua ngày thi đấu vô cùng đáng nhớ khi lập cú đúp vào lưới tuyển Áo để giúp Argentina giành chiến thắng 2-0 tại lượt trận thứ 2 bảng J World Cup 2026.

Màn trình diễn ấn tượng của Messi tại sân Dallas không chỉ đưa Argentina sớm giành vé đi tiếp mà còn giúp anh thiết lập nên hàng loạt kỷ lục trong sự nghiệp.

Với cú đúp bàn thắng vào lưới tuyển Áo, Messi trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử với 18 bàn thắng, vượt qua kỷ lục 16 bàn mà huyền thoại người Đức Miroslav Klose thiết lập trước đó.

Chiến thắng trước Áo cũng giúp Messi có trận thắng thứ 18 trong lịch sử các kỳ World Cup, vượt qua huyền thoại Miroslav Klose để trở thành cầu thủ sở hữu nhiều chiến thắng nhất lịch sử giải đấu.

"El Pulga" cũng đang nắm giữ kỷ lục cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử World Cup với 28 lần và con số này còn gia tăng khi hành trình của Argentina còn đến vòng knock-out.

Siêu sao người Argentina cũng đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ thi đấu nhiều nhất với 2.489 phút sau khi chơi trọn vẹn trận gặp Áo.

Số 10 của tuyển Argentina còn nắm giữ kỷ lục ghi bàn trong 6 trận đấu liên tiếp (tổng cộng 10 bàn thắng), san bằng thành tích ghi bàn trong sáu trận World Cup liên tiếp của Just Fontaine và Jairzinho.

Không dừng ở đó, theo Opta, Lionel Messi là cầu thủ thứ hai ghi được hơn 4 bàn thắng trong 3 kỳ World Cup khác nhau là 2014, 2022 và 2026. Trước đó, người độc chiếm thành tích này là Miroslav Klose với 3 kỳ World Cup 2002, 2006 và 2010.

Bên cạnh hàng loạt kỷ lục lập nên ở trận gặp Áo, tiền đạo 39 tuổi này trước đó còn đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử tham dự 6 kỳ World Cup liên tiếp.

Đáng chú ý, Messi cũng đã chạm cột mốc không mong muốn trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bỏ lỡ tới 3 quả penalty ở các kỳ World Cup sau khi đá hỏng quả phạt đền ở trận đấu với Áo.

Messi nói gì sau khi lập hàng loạt kỷ lục?

Phát biểu sau trận đấu, Messi vô cùng hạnh phúc cho biết: "Tôi rất hạnh phúc với chiến thắng này. Đây là kết quả cực kỳ quan trọng và tôi nghĩ nó giúp chúng tôi có sự yên tâm cho chặng đường phía trước."

"Tôi gần như đã cạn kiệt năng lượng và rất khó để suy nghĩ lúc này. Tôi chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc hiện tại và được ở bên các đồng đội và toàn đội đang rất hạnh phúc."

"Ở sân chơi World Cup, mọi trận đấu đều cân bằng và có cường độ rất cao. Chúng tôi vui vì đã giành được 6 điểm và sớm giành quyền đi tiếp," chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup nói.

Messi cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi sút hỏng phạt đền: "Thật ngoạn mục khi mọi thứ diễn ra theo cách đó. Hôm nay tôi có một quả phạt đền lẽ ra có thể giúp đội nới rộng cách biệt. Tôi luôn thích được thi đấu và tận hưởng bóng đá trên sân. Tôi thực sự rất khó chịu vì bỏ lỡ quả phạt đền đó, nhưng may mắn là chúng tôi đã vượt qua tình huống ấy"./.

Lionel Messi trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup Tỏa sáng với cú đúp vào lưới Áo, Lionel Messi đã vượt qua huyền thoại người Đức Miroslav Klose để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup với 18 bàn thắng.