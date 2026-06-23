World Cup 2026: 6 đội sớm vào vòng knock-out, 3 đội đã bị loại

Sau loạt trận sáng 23/6, World Cup 2026 đã chính thức xác định được 6 đội giành quyền đi tiếp và 3 đội phải sớm dừng cuộc chơi.

Argentina, Pháp và Na Uy là những cái tên mới nhất sớm thẳng tiến vào vòng knock-out để tiếp tục hành trình đến ngôi vương.

Trên sân vận động Dallas, Lionel Messi tiếp tục là ngôi sao sáng nhất với cú đúp bàn thắng để giúp Argentina đánh bại đội tuyển Áo 2-0.

Chiến thắng này giúp nhà đương kim vô địch có 6 điểm sau hai lượt trận, để trở thành cái tên đầu tiên của bảng J góp mặt ở vòng knock-out.

Đội tuyển Argentina sẽ giành được ngôi nhất bảng J nếu như Algeria đánh bại Jordan ở trận đấu muộn ngày 23/6.

Tiếp bước Argentina, đội tuyển Pháp cũng thi đấu thăng hoa để giành chiến thắng 3-0 trước đại diện châu Á Iraq tại bảng I.

Kylian Mbappe lần thứ 2 lập cú đúp ở World Cup 2026 để giúp Pháp dẫn 2-0, trước khi Ousmane Dembele ghi bàn ấn định chiến thắng.

Messi và Haaland tỏa sáng để đưa đội bóng của mình đi tiếp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cùng với Mbappe, tiền đạo Erling Haaland cũng có cú đúp thứ 2 ở giải đấu năm nay để góp công lớn giúp Na Uy đánh bại Senegal 3-2.

Với kết quả này, Pháp và Na Uy đã sớm giành 2 tấm vé chính thức bảng I giành quyền đi tiếp. Hai đội sẽ đối đầu nhau ở lượt cuối để tranh ngôi đầu.

Trước đó, ba đội bóng khác là Mexico, Mỹ (hai đội đồng chủ nhà) và Đức cũng đã giành quyền đi tiếp sau hai lượt trận. Đáng chú ý, cả ba đội đều đã giành ngôi đầu bảng.

Mexico thi đấu thăng hoa với hai chiến thắng liên tiếp trước Nam Phi (2-0) và Hàn Quốc (1-0) để chiếm ngôi đầu bảng A.

Đội tuyển Mỹ thậm chí còn gây ấn tượng hơn với những chiến thắng 4-1 trước Paraguay và 2-0 trước Australia, qua đó chiếm ngôi đầu bảng D.

Đức cũng đã giành được ngôi đầu bảng E với 6 điểm nhờ những chiến thắng 7-0 trước Curacao và 2-1 trước Cote d'Ivoire.

Mexico, Mỹ và Đức cũng đã sớm giành quyền đi tiếp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trái ngược 6 đội bóng trên, ba đội tuyển gồm Haiti (bảng C), Thổ Nhĩ Kỳ (bảng D) và Tunisia (bảng F) đã phải sớm nói lời chia tay.

Trong số này, Thổ Nhĩ Kỳ gây tiếc nuối lớn nhất. Dù có trong đội hình nhiều cầu thủ chất lượng nhưng đã phải dừng bước ngay từ vòng bảng sau những thất bại trước Australia và Uruguay./.

Argentina và Pháp thẳng tiến vào vòng knock-out World Cup 2026 Argentina và Pháp đã chính thức trở thành những cái tên mới nhất góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2026 sau khi cùng có chiến thắng ở ngày 23/6.