World Cup 2026: “33 triệu sư tử” sẵn sàng đấu “Tam Sư”

Trước thềm trận đấu quyết định tại bảng L, huấn luyện viên Carlos Queiroz của Ghana tuyên bố đội bóng của ông sẽ dựa vào sức mạnh tinh thần của cả dân tộc để đối đầu với ứng cử viên vô địch Anh.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trận cầu tâm điểm giữa Ghana và Anh diễn ra vào lúc 16h ngày 23/6 (giờ địa phương, tức 3h00 ngày 24/6 theo giờ Việt Nam) tại sân vận động Gillette ở Foxborough, bang Massachusetts, mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

Sau khi cùng giành chiến thắng ở trận ra quân, đội bóng nào giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu này sẽ chính thức ghi tên mình vào vòng sau.

Phát biểu với giới truyền thông, huấn luyện viên Carlos Queiroz khẳng định dù đội tuyển Anh có biểu tượng “Tam Sư” trên ngực áo, nhưng các “Ngôi sao đen” mang theo sức mạnh và ý chí của 33 triệu người dân Ghana.

Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho rằng đây là trận đấu mà các học trò của ông sẽ bước vào với sự hứng khởi thay vì e ngại, bởi việc đối đầu với những cường quốc bóng đá như Anh, Pháp hay Đức luôn mang lại động lực rất lớn cho các cầu thủ.

Về phong độ, Ghana khởi đầu chiến dịch World Cup bằng chiến thắng 1-0 trước Panama nhờ bàn thắng ở phút bù giờ của tiền đạo Caleb Yirenkyi.

Tuy nhiên, thử thách tiếp theo sẽ khó khăn hơn khi họ phải chạm trán đội quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel.

Đội tuyển Anh vừa phô diễn sức mạnh khi đánh bại Croatia 4-2, trong trận đấu mà tiền đạo Harry Kane lập cú đúp, còn Jude Bellingham và Marcus Rashford mỗi người ghi một bàn.

Hiện Anh đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng FIFA và được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi nhất bảng L, trong khi Ghana xếp hạng 65. Mục tiêu của đại diện châu Phi là tái lập kỳ tích lọt vào vòng loại trực tiếp như tại World Cup 2010 ở Nam Phi.

Lịch sử đối đầu chỉ ghi nhận một lần duy nhất hai đội gặp nhau, trong trận giao hữu hòa 1-1 năm 2011. Đây sẽ là lần đầu tiên hai quốc gia chạm trán nhau tại một giải đấu chính thức.

Cá nhân huấn luyện viên Carlos Queiroz cũng mang những ký ức riêng với bóng đá Anh khi ông từng dẫn dắt Iran để thua 2-6 trước đội tuyển Anh tại World Cup 2022. Tuy nhiên, ông cho rằng những ký ức đó không còn nhiều ý nghĩa.

Theo vị chiến lược gia này, trong bóng đá, 4 năm có thể tạo nên những thay đổi rất lớn và các kết quả trong quá khứ không thể quyết định trận đấu sắp tới.

Ông Queiroz nhấn mạnh phương châm của mình là: “Chúng tôi không bao giờ thua, chúng tôi chỉ thắng hoặc học hỏi được những bài học.”

Theo ông, chìa khóa của Ghana là tinh thần đoàn kết và quyết tâm chiến đấu hết mình trong suốt 90 phút để có thể rời sân với tư thế ngẩng cao đầu./.

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