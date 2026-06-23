World Cup 2026: Cơn sốt khán giả lớn nhất lịch sử bóng đá hiện đại

Chỉ sau những ngày đầu tranh tài, World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico đã liên tiếp xô đổ các cột mốc về lượng khán giả, khẳng định sức hút chưa từng có của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Phóng viên TTXVN tại Paris dẫn số liệu từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cho thấy trước loạt trận ngày 22/6, các sân vận động tại World Cup 2026 đã đón tổng cộng 2.307.947 lượt khán giả.

Trung bình mỗi trận đấu thu hút hơn 64.100 người đến sân, trong khi tỷ lệ lấp đầy đạt tới 99,54% sức chứa. Những con số ấn tượng này được thiết lập trong bối cảnh World Cup 2026 là giải đấu đầu tiên trong lịch sử có sự tham dự của 48 đội tuyển, với tổng cộng 104 trận đấu diễn ra trên khắp Bắc Mỹ.

Một trong những cột mốc đáng chú ý nhất xuất hiện trong ngày thi đấu có các trận Pháp gặp Senegal, Iraq đối đầu Na Uy, Argentina chạm trán Áo và Algeria gặp Jordan. Tổng cộng 281.223 khán giả đã đến sân theo dõi trực tiếp, vượt qua kỷ lục 277.070 người được thiết lập tại World Cup 1994 trên đất Mỹ.

Riêng trận đấu giữa Pháp và Senegal đã thu hút tới 80.545 khán giả, trở thành một trong những cuộc đối đầu có lượng người xem trực tiếp cao nhất kể từ đầu giải.

Sức nóng của World Cup 2026 càng trở nên đáng chú ý khi giải đấu vẫn còn ở giai đoạn đầu. Với thể thức mở rộng và số trận tăng mạnh so với các kỳ World Cup trước đây, FIFA được dự báo sẽ sớm phá sâu kỷ lục tổng lượng khán giả của toàn giải.

Kỷ lục hiện tại thuộc về World Cup 1994 tại Mỹ với 3.587.538 lượt khán giả. Đứng thứ hai là World Cup 2006 tại Đức với 3.359.439 lượt người đến sân. Với hơn 2,3 triệu khán giả chỉ sau 36 trận đầu tiên, World Cup 2026 đang tiến rất nhanh tới những cột mốc mới.

Bất chấp những tranh cãi liên quan đến giá vé cao hay khoảng cách địa lý giữa các thành phố đăng cai, World Cup 2026 vẫn đang chứng minh sức hút đặc biệt của mình. Những khán đài gần như kín chỗ trong mọi trận đấu cho thấy bóng đá vẫn là môn thể thao có khả năng tạo nên những cơn sốt toàn cầu mà rất ít sự kiện khác có thể sánh kịp./.

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