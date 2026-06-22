World Cup 2026: Đội tuyển Iran tiến gần cuộc hẹn lịch sử với chủ nhà Mỹ

Đội tuyển Iran đang đứng trước cơ hội tạo nên một trong những cuộc đối đầu được chờ đợi nhất tại World Cup 2026 khi khả năng chạm trán chủ nhà Mỹ ở vòng đấu loại trực tiếp ngày càng trở nên rõ nét.

Sau trận hòa không bàn thắng trước Bỉ ở lượt trận thứ hai bảng G, Iran tiếp tục duy trì cơ hội đi tiếp và thậm chí còn rộng cửa cạnh tranh ngôi đầu bảng. Kết quả này không chỉ giúp đại diện Tây Á giữ vững hy vọng vượt qua vòng bảng mà còn mở ra viễn cảnh về một cuộc so tài giàu tính biểu tượng với đội tuyển Mỹ ở các vòng đấu tiếp theo.

Ở lượt trận cuối, Iran sẽ đối đầu Ai Cập. Một chiến thắng không chỉ giúp thầy trò huấn luyện viên Amir Ghalenoei giành vé đi tiếp mà còn tạo lợi thế trong cuộc đua giành vị trí dẫn đầu bảng G. Nếu mọi kết quả diễn ra thuận lợi, Iran hoàn toàn có thể viết nên cột mốc mới trong lịch sử tham dự World Cup của mình.

Điều khiến hành trình của Iran nhận được sự quan tâm đặc biệt không chỉ nằm ở yếu tố chuyên môn. Từ đầu giải, đội bóng này đã trở thành tâm điểm của nhiều tranh luận liên quan đến các quy định nhập cảnh và di chuyển khi thi đấu tại Mỹ.

Đội tuyển Iran đóng quân tại thành phố Tijuana của Mexico và chỉ được phép nhập cảnh vào Mỹ một ngày trước mỗi trận đấu. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, toàn đội phải quay trở lại Mexico thay vì lưu trú tại địa điểm thi đấu như nhiều đội tuyển khác.

Liên đoàn Bóng đá Iran nhiều lần lên tiếng cho rằng các quy định này ảnh hưởng đáng kể tới quá trình chuẩn bị của đội bóng. Ban huấn luyện Iran cũng bày tỏ quan ngại về việc cầu thủ không có đủ thời gian để thích nghi với điều kiện thi đấu và phục hồi thể lực giữa các trận.

Bất chấp những khó khăn ngoài sân cỏ, Iran vẫn cho thấy sự lì lợm đáng nể. Trước tuyển Bỉ được đánh giá cao hơn, đại diện Tây Á đã bảo vệ thành công mành lưới nhờ hàng phòng ngự kỷ luật cùng phong độ xuất sắc của thủ thành Alireza Beiranvand. Tiền vệ đội trưởng Alireza Jahanbakhsh khẳng định toàn đội vẫn giữ sự tập trung tuyệt đối cho mục tiêu trước mắt.

Anh nhấn mạnh: "Điều quan trọng nhất lúc này là giành kết quả tốt trước Ai Cập. Chúng tôi sẽ nghĩ đến những thử thách tiếp theo sau khi hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng."

Nếu kịch bản Iran và Mỹ cùng tiến sâu trở thành hiện thực, đây chắc chắn sẽ là một trong những trận đấu thu hút sự chú ý lớn nhất tại World Cup 2026. Không chỉ mang ý nghĩa thể thao đơn thuần, cuộc đối đầu còn được nhìn nhận dưới lăng kính địa chính trị, trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Tehran vẫn tồn tại nhiều bất đồng dù hai bên đang nỗ lực duy trì thỏa thuận ngừng bắn đạt được thời gian gần đây.

Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến cuộc hẹn đầy duyên nợ ấy, Iran vẫn cần vượt qua thử thách mang tên Ai Cập. Chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ ở vòng bảng, đội bóng Tây Á mới có thể biến viễn cảnh về một trận cầu lịch sử với chủ nhà Mỹ thành hiện thực./.

World Cup 2026: Tranh cãi mới quanh việc đối xử với đội tuyển Iran Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Iran Hedayat Mombeyni ngày 20/6 tiếp tục lên tiếng chỉ trích các quy định áp dụng đối với đội tuyển quốc gia Iran, đồng thời xác nhận sẽ gửi đơn khiếu nại lên FIFA.