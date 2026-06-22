World Cup 2026: Mắc kẹt trong chính cái bóng của mình

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, từng được xem là một trong những ứng cử viên đáng gờm của bóng đá châu Âu, đội tuyển Bỉ giờ đây đang đối mặt với một thực tế đáng lo ngại: họ dường như vẫn chưa thể thoát khỏi cái bóng của chính mình.

Trận hòa không bàn thắng trước Iran ở lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2026 không chỉ khiến "Quỷ đỏ" đánh rơi thêm điểm số quan trọng, mà còn kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội từ giới chuyên môn và người hâm mộ.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên trên sân vận động Los Angeles (Mỹ), cảm giác thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt các cầu thủ Bỉ. Một đội bóng sở hữu hàng loạt ngôi sao đang thi đấu tại các giải vô địch hàng đầu châu Âu lại tiếp tục bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Pha tranh bóng giữa tiền đạo Bỉ Leandro Trossard (giữa) và hậu vệ Iran Alireza Jahanbakhsh. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bỉ kiểm soát gần 70% thời lượng bóng, tung ra tới 22 cú sút và có 7 lần đưa bóng đi trúng đích. Nhưng tất cả những con số đó trở nên vô nghĩa khi bảng tỷ số vẫn đứng yên.

Huyền thoại Câu lạc bộ Manchester United Roy Keane là một trong những người lên tiếng gay gắt nhất sau trận đấu. Ông nhận xét trên ITV Sport: "Nếu xét về chất lượng chuyên môn, đây là một trận đấu rất tệ. Bỉ có cơ hội nhưng khả năng chuyền bóng, di chuyển và đưa ra quyết định đều không đạt yêu cầu".

Không chỉ Roy Keane, cựu đội trưởng đội tuyển Bỉ Toby Alderweireld cũng bày tỏ sự thất vọng khi cho rằng các trụ cột của đội tuyển đang thi đấu dưới sức. Ông Alderweireld nhận định: "Đây được xem là bảng đấu thuận lợi nhất của Bỉ. Nhưng ngoài Courtois, những cầu thủ quan trọng nhất vẫn chưa thể hiện được đẳng cấp vốn có."

Trên thực tế, Bỉ đã bước vào World Cup với nhiều kỳ vọng. Kevin De Bruyne vẫn là “bộ não” nơi tuyến giữa. Romelu Lukaku tiếp tục lĩnh xướng hàng công. Thibaut Courtois vẫn thuộc nhóm thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Tuy nhiên, những cái tên từng giúp Bỉ đứng số một trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) trong nhiều năm qua đang không còn tạo ra sự khác biệt như trước.

Pha tranh bóng giữa tiền vệ Bỉ Youri Tielemans (phải) và hậu vệ Iran Ehsan Hajisafi. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trước Iran, Bỉ cầm bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn nhưng thiếu hoàn toàn sự sắc bén trong những thời điểm quyết định. Những pha phối hợp quen thuộc trở nên chậm chạp, thiếu đột biến. Khi cơ hội xuất hiện, các chân sút lại không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Tình hình càng trở nên khó khăn hơn khi hậu vệ Nathan Ngoy nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Mehdi Taremi. Dù được chơi hơn người trong hơn 20 phút cuối trận, Iran cũng không thể tận dụng để giành chiến thắng. Nhưng với Bỉ, việc không thể đánh bại một đối thủ bị đánh giá thấp hơn mới là điều đáng báo động.

Huấn luyện viên Rudi Garcia thừa nhận đội bóng đang gặp vấn đề ở khâu dứt điểm: "Chúng tôi tạo ra đủ cơ hội nhưng lại thiếu hiệu quả trong những tình huống cuối cùng. Đó là điều khiến đội bóng phải trả giá."

Trong khi đó, Romelu Lukaku cũng không giấu được sự thất vọng. Tiền đạo của Inter Milan chia sẻ: "Chúng tôi có cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Ở những thời điểm quan trọng, cả đội xử lý quá cảm tính thay vì bám sát kế hoạch đã đề ra."

Pha tranh bóng giữa hậu vệ Bỉ Thomas Meunier (trên) và hậu vệ Iran Ehsan Hajisafi. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sau hai lượt trận, Bỉ mới giành được 2 điểm và chưa biết mùi chiến thắng. Đáng chú ý hơn, đây đã là trận thứ tư liên tiếp họ không thể thắng tại các kỳ World Cup. Một thống kê phản ánh rõ sự sa sút của đội bóng từng được xem là "thế hệ vàng" của bóng đá Bỉ.

Điều khiến người hâm mộ lo lắng không chỉ là nguy cơ bị loại sớm. Nỗi lo lớn hơn nằm ở việc đội tuyển này dường như vẫn đang sống trong hào quang của quá khứ. Những cái tên từng làm nên danh tiếng cho bóng đá Bỉ vẫn còn đó, nhưng sức ảnh hưởng của họ trên sân cỏ không còn như trước.

World Cup 2026 có thể là giải đấu cuối cùng của nhiều trụ cột như De Bruyne, Courtois hay Lukaku trong màu áo đội tuyển quốc gia. Thế nhưng thay vì tạo nên một lời chia tay rực rỡ, họ đang đứng trước nguy cơ khép lại hành trình bằng một nỗi thất vọng khác.

Trận đấu cuối cùng gặp New Zealand sẽ quyết định số phận của "Quỷ đỏ." Một chiến thắng có thể giúp họ níu kéo hy vọng đi tiếp. Nhưng quan trọng hơn, đó cũng là cơ hội để Bỉ chứng minh rằng họ vẫn là một tập thể đủ sức cạnh tranh ở sân chơi lớn nhất thế giới.

Bởi lúc này, điều khiến người hâm mộ lo ngại nhất không phải là một trận hòa hay nguy cơ bị loại, mà là cảm giác đội tuyển Bỉ đang mắc kẹt trong chính cái bóng huy hoàng mà họ từng tạo dựng./.

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