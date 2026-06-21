Anh thử nghiệm thành công tên lửa tầm xa mới dành cho Ukraine

Chính phủ Anh vừa công bố 3 mẫu tên lửa tấn công tầm xa nguyên mẫu được phát triển riêng cho quân đội Ukraine.

Điểm đáng chú ý là các hệ thống này không sử dụng linh kiện có nguồn gốc từ Mỹ, qua đó tránh các quy định kiểm soát xuất khẩu của Washington.

Theo phóng viên TTXVN tại London, Bộ Quốc phòng Anh đã thông báo các mẫu tên lửa do 3 doanh nghiệp trong nước gồm MBDA UK, MGI Engineering và Rotron Aerospace phát triển, đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm thành công trong mùa Xuân năm nay.

Một quan chức Anh cho biết sau các đợt thử nghiệm bổ sung trong năm 2026, những vũ khí thuộc chương trình “Dự án Brakestop” dự kiến sẽ được chuyển giao cho Ukraine vào cuối năm.

Theo các nhà sản xuất, việc loại bỏ hoàn toàn linh kiện Mỹ nhằm bảo đảm quyền chủ động của London trong hỗ trợ quân sự cho Kiev, đồng thời tránh nguy cơ các thủ tục phê duyệt từ phía Mỹ ảnh hưởng đến quá trình xuất khẩu hoặc sử dụng vũ khí.

Trước đây, việc triển khai một số loại tên lửa tầm xa như ATACMS của Mỹ hay Storm Shadow của Anh từng gặp nhiều hạn chế do các yêu cầu phê duyệt và những lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột. Storm Shadow dù do Anh sản xuất nhưng vẫn sử dụng một số thành phần và dữ liệu hỗ trợ từ Mỹ.

Để khắc phục hạn chế này, tên lửa Crossbow của MBDA UK sử dụng hệ thống định vị thị giác nội bộ, không phụ thuộc công nghệ Mỹ. Trong khi đó, mẫu Tiger Shark của MGI Engineering cũng được xác nhận hoạt động độc lập với dữ liệu và công nghệ định vị của Mỹ.

Ngoài mục tiêu tự chủ về công nghệ, dự án Brakestop còn hướng tới khả năng sản xuất quy mô lớn với chi phí thấp hơn các dòng tên lửa tầm xa hiện có.

Theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng Anh, năng lực sản xuất mục tiêu đạt khoảng 20 quả/tháng, với chi phí ước tính khoảng 400.000 bảng Anh/quả (tương đương khoảng 545.000 USD), chưa bao gồm đầu đạn. Tên lửa mang đầu đạn nặng 225 kg, bằng khoảng một nửa so với Storm Shadow.

Xu hướng phát triển các hệ thống vũ khí không phụ thuộc linh kiện Mỹ hiện cũng được nhiều doanh nghiệp quốc phòng Ukraine và châu Âu theo đuổi nhằm tăng cường tính tự chủ trong lĩnh vực quốc phòng./.

Thủ tướng Anh kêu gọi duy trì trọng tâm hỗ trợ Ukraine Nhà lãnh đạo Anh cho rằng dù tình hình Trung Đông đang leo thang, cộng đồng quốc tế “không thể sao nhãng những gì đang diễn ra tại Ukraine và nhu cầu hỗ trợ nước này.”