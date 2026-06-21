Venice cân nhắc tăng mạnh phí vào cửa để thúc đẩy du lịch bền vững

Chính quyền thành phố Venice của Italy (I-ta-li-a) đang xúc tiến kế hoạch tăng mạnh phí vào cửa du khách tham quan trong ngày, trong nỗ lực kiểm soát tình trạng quá tải du lịch, bảo vệ môi trường và bảo tồn di sản của một trong những điểm đến nổi tiếng nhất thế giới.

Theo đề xuất đang được hoàn thiện, mức phí hiện tại từ 5-10 euro (5,74 -11,48 USD) có thể được điều chỉnh theo cơ chế linh hoạt, dao động từ 30-50 euro vào những thời điểm cao điểm. Nếu được thông qua, mức thu mới sẽ cao gấp nhiều lần so với hiện nay và được áp dụng dựa trên lượng khách dự kiến đổ về thành phố trong từng thời điểm cụ thể.

Chính quyền Venice cho biết biện pháp này là một phần trong chiến lược phát triển du lịch bền vững, nhằm giảm áp lực lên hệ sinh thái vùng đầm phá Venice cũng như hệ thống hạ tầng đô thị vốn thường xuyên bị quá tải trong mùa du lịch. Những đối tượng được miễn phí vẫn bao gồm cư dân địa phương, người lao động và du khách lưu trú qua đêm.

Từ nhiều năm qua, Venice liên tục đối mặt với những thách thức từ hiện tượng du lịch đại chúng. Lượng lớn khách tham quan trong ngày gây áp lực đáng kể lên hệ thống giao thông, thu gom rác thải, vệ sinh công cộng và công tác bảo tồn các công trình lịch sử.

Chính quyền thành phố cho rằng việc điều tiết số lượng du khách là cần thiết để bảo vệ giá trị văn hóa, môi trường và nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách.

Tuy nhiên, đề xuất mới đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, chẳng hạn như một số ý kiến cho rằng chương trình thu phí thử nghiệm được triển khai từ năm ngoái chưa mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc giảm lượng khách. Ngoài ra, việc nâng mức phí tối đa lên 50 euro có thể đòi hỏi điều chỉnh về mặt pháp lý ở cấp quốc gia.

Mặc dù vậy, giới kinh doanh lưu trú tại Venice lại bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ kế hoạch mới. Đại diện Hiệp hội các chủ khách sạn Venice nhận định mức phí linh hoạt sẽ góp phần khuyến khích du khách lựa chọn lưu trú dài ngày hoặc đến thành phố vào giai đoạn thấp điểm, qua đó phân bổ dòng khách hợp lý hơn trong năm.

Theo giới quan sát, trong bối cảnh nhiều điểm đến du lịch nổi tiếng trên thế giới đang tìm kiếm giải pháp cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo tồn tài nguyên, kế hoạch của Venice được xem là một trong những nỗ lực đáng chú ý nhằm hướng tới mô hình du lịch bền vững, giảm tác động môi trường và bảo vệ lâu dài các giá trị di sản độc đáo của thành phố./.

Italy dự báo doanh thu du lịch tăng kỷ lục Viện nghiên cứu Demoskopika dự báo năm nay được đánh dấu bởi sự phục hồi mạnh của thị trường nội địa Italy sau hai năm trầm lắng; dự kiến có khoảng 64,8 triệu lượt khách Italy du lịch trong nước.

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