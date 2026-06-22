World Cup 2026: Bóng đá Đức tăng tốc chinh phục thị trường Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng ảnh hưởng tại Mỹ, coi World Cup 2026 là cơ hội quan trọng để nâng cao mức độ nhận diện của bóng đá Đức tại thị trường thể thao lớn nhất thế giới.



Trọng tâm của chiến lược này là “Ngôi nhà Bóng đá Đức” (German House of Soccer) rộng 2.000 m² tại khu Manhattan, New York. Tại đây, DFB tổ chức các hoạt động giao lưu, phát sóng toàn bộ các trận đấu World Cup, mở cửa hàng dành cho người hâm mộ và quảng bá thương hiệu của các doanh nghiệp đối tác.

Trong tuần đầu tiên, địa điểm này đã thu hút khoảng 3.500 lượt khách.

Tổng Thư ký DFB Holger Blask cho biết mục tiêu của dự án không phải tạo lợi nhuận trực tiếp mà nhằm tăng cường vị thế quốc tế của bóng đá Đức. Theo ông, World Cup là cơ hội thuận lợi để đưa bóng đá Đức đến gần hơn với người hâm mộ Mỹ.



Sự quan tâm đối với bóng đá tại Mỹ đang tăng nhanh. Theo Công ty nghiên cứu thị trường YouGov, tỷ lệ người Mỹ thường xuyên theo dõi bóng đá đã tăng từ 8% vào giữa năm 2022 lên 12%, trong khi ở nhóm tuổi 18-34 tăng từ 13% lên 22%. Một khảo sát của Tạp chí The Economist cho thấy bóng đá đã vượt bóng chày để trở thành môn thể thao được yêu thích thứ ba tại Mỹ.



DFB cũng đang tạo bước chuyển đáng chú ý trong lĩnh vực thương mại khi Tập đoàn Nike của Mỹ sẽ thay thế Adidas từ năm 2027 để trở thành nhà cung cấp trang phục cho đội tuyển Đức.

Nike được cho là sẽ chi khoảng 100 triệu euro mỗi năm, gấp đôi mức tài trợ hiện nay của Adidas, khép lại mối quan hệ hợp tác kéo dài hơn 70 năm giữa hai bên.



Tuy nhiên, bóng đá Đức vẫn gặp bất lợi về mức độ nhận diện tại Mỹ. Nhà kinh tế học thể thao Victor Matheson thuộc Trường Cao đẳng Holy Cross nhận định ngoài Bayern Munich, rất ít người Mỹ có thể kể tên các đội bóng Đức khác, kể cả Borussia Dortmund.

Trong khi đó, Giải Ngoại hạng Anh đang chiếm ưu thế nhờ lợi thế về ngôn ngữ, văn hóa và sự hiện diện của các câu lạc bộ nổi tiếng như Manchester United, Liverpool, Arsenal hay Chelsea.



Để thu hẹp khoảng cách, Bayern Munich và Borussia Dortmund đã mở văn phòng tại Mỹ, Bundesliga có chi nhánh tại New York, còn Liên đoàn Bóng đá Chuyên nghiệp Đức (DFL) hợp tác với Công ty Relevent Sports nhằm tăng cường hoạt động tiếp thị tại châu Mỹ. Nhiều câu lạc bộ Đức cũng tổ chức các đợt tập huấn và thi đấu giao hữu tại Mỹ.



DFB cho biết đội tuyển quốc gia không thể thường xuyên thi đấu tại Mỹ do bị ràng buộc bởi lịch thi đấu ở châu Âu và các giải đấu quốc tế. Liên đoàn cũng khẳng định không có kế hoạch đưa trận chung kết Cúp Quốc gia Đức (DFB-Pokal) ra nước ngoài nhằm bảo vệ bản sắc truyền thống của bóng đá Đức.



Trong những ngày tới, cựu tuyển thủ Jürgen Klinsmann, nhà vô địch World Cup 1990 và cựu huấn luyện viên đội tuyển Mỹ, sẽ xuất hiện tại Ngôi nhà Bóng đá Đức ở New York, tiếp tục hỗ trợ nỗ lực quảng bá bóng đá Đức tới công chúng Mỹ./.

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