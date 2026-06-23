Động viên các tân binh, Chủ tịch VFF 'tiếp lửa' cho đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup 2026

Ngày 23/6, đội tuyển Việt Nam bước vào ngày hoạt động chính thức đầu tiên trong đợt tập trung, tập huấn chuẩn bị cho Giải Vô địch Bóng đá Đông Nam Á - ASEAN Cup (AFF Cup) 2026.

Nhân dịp này, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã thay mặt Thường trực Ban Chấp hành VFF có buổi gặp gỡ, động viên tinh thần toàn đội.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn chào mừng các "tân binh" lần đầu được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, bao gồm thủ môn Lê Giang Patrik, tiền đạo Nguyễn Tài Lộc và tiền đạo Ngô Đăng Khoa, đồng thời tin tưởng các cầu thủ sẽ nhanh chóng hòa nhập, phát huy năng lực và đóng góp tích cực cho đội tuyển.

Những 'tân binh' của đội tuyển Việt Nam như thủ môn Lê Giang Patrik (ngoài cùng bên phải) hay tiền vệ Ngô Đăng Khoa (thứ hai từ phải sang) được kỳ vọng sẽ có màn thể hiện tốt tại ASEAN Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Chủ tịch Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, mục tiêu của đội tuyển là phấn đấu bảo vệ thành công chức vô địch tại ASEAN Cup 2026. Đây là nhiệm vụ không dễ dàng khi các đối thủ trong khu vực đều đang có sự đầu tư mạnh mẽ và tiến bộ rõ rệt trong những năm gần đây, đòi hỏi đội tuyển Việt Nam phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần quyết tâm cao nhất.

Bên cạnh mục tiêu trước mắt, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn cũng đề cập tới những nhiệm vụ dài hạn của đội tuyển, trong đó có Vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia và các chiến dịch vòng loại World Cup trong tương lai.

Chủ tịch VFF đánh giá cao vai trò của những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Quang Hải, Hoàng Đức, Đặng Văn Lâm, Duy Mạnh, Văn Hậu…, đồng thời kỳ vọng các nhân tố mới sẽ mang đến thêm những lựa chọn chất lượng cho đội tuyển trong thời gian tới.

Nhấn mạnh yêu cầu về tính chuyên nghiệp, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đề nghị các cầu thủ chấp hành nghiêm túc các quy định của Ban huấn luyện, duy trì chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý, tập trung tối đa cho nhiệm vụ chuyên môn trong suốt quá trình tập trung và thi đấu.

Thay mặt các cầu thủ, đội trưởng Đỗ Duy Mạnh cảm ơn sự quan tâm, động viên và những chỉ đạo sát sao của lãnh đạo VFF dành cho đội tuyển, khẳng định toàn đội nhận thức rõ trách nhiệm của mình, sẽ nỗ lực tập luyện, giữ vững tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao nhất để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Đội trưởng Đỗ Duy Mạnh cùng toàn đội phấn đấu bảo vệ thành công chức vô địch ở ASEAN Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội từ ngày 23/6 đến 1/7, trước khi sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2/7 đến 14/7.

Trong thời gian tập huấn, "Những Chiến binh Sao Vàng" sẽ thi đấu 3 trận đấu tập với các “quân xanh” được lựa chọn phù hợp với yêu cầu giáo án của Ban huấn luyện, qua đó rà soát lực lượng và hoàn thiện các phương án chuyên môn.

Kết thúc chuyến tập huấn, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về Hà Nội, tiếp tục tập luyện trước khi thi đấu trận giao hữu quốc tế với Myanmar vào ngày 18/7 trên sân vận động Thái Nguyên.

Đây sẽ là cơ hội để Ban huấn luyện rà soát lực lượng và hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước thềm ASEAN Cup 2026.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ ra quân tại vòng bảng ASEAN Cup 2026 bằng chuyến làm khách trên sân của Timor Leste vào ngày 24/7. Với lực lượng hiện có cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik hướng tới mục tiêu phấn đấu bảo vệ thành công ngôi vô địch ở đấu trường Đông Nam Á./.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang-sik công bố danh sách tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho ASEAN Cup Danh sách tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho ASEAN Cup có sự kết hợp giữa cầu thủ giàu kinh nghiệm, nhân tố trẻ triển vọng, cùng cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc Việt đang có phong độ tốt.