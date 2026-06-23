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Lịch trực tiếp World Cup 2026 ngày 24/6: Ronaldo chịu áp lực lớn

Sau trận ra quân thất vọng cùng việc các ngôi sao khác tỏa sáng, Cristiano Ronaldo đang phải chịu áp lực lớn trước trận Bồ Đào Nha gặp Uzbekistan ở lượt trận thứ 2 bảng K World Cup 2026.

Huy Khánh
Ronaldo đang chịu áp lực lớn sau trận ra quân thất vọng. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ronaldo đang chịu áp lực lớn sau trận ra quân thất vọng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sau màn ra quân thất vọng, Bồ Đào Nha đang rất quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2026 khi có màn chạm trán Uzbekistan tại bảng K.

Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 0g sáng 24/6 (theo giờ Việt Nam), trên tại NRG - sân đấu đã chứng kiến Bồ Đào Nha phải chia điểm trước CHDC Congo.

Ngoài việc chờ đợi Bồ Đào Nha chiến thắng, người hâm mộ cũng dành sự quan tâm rất lớn đến ngôi sao Cristiano Ronaldo.

Ronaldo được kỳ vọng sẽ tỏa sáng nhưng những gì anh thể hiện trên sân ở ngày ra quân là không nhiều. Áp lực dành cho CR7 càng lớn hơn khi những ngôi sao như Lionel Messi, Kylian Mbappe và Haaland đang rất thăng hoa.

Còn vào lúc 3g, Anh sẽ bước vào trận "chung kết sớm" bảng L với Ghana để xác định xem đội bóng nào sẽ giành vé sớm vào vòng knock-out.

Ở trận ra quân, Tam sư thăng hoa với chiến thắng 4-2 trước đối thủ khó chơi Croatia, trong khi Ghana thắng kịch tính 1-0 trước Panama.

Với đội hình chất lượng cùng đẳng cấp cao hơn, đội tuyển Anh được dự báo sẽ tiếp tục chiến thắng để giành quyền đi tiếp.

Ba tiếng sau, Croatia và Panama cũng bước vào trận cầu mang tính "sinh tử" với mục tiêu buộc phải thắng để hy vọng giành vé đi tiếp sau khi thất bại ngày ra quân.

Lượt trận thứ 2 vòng bảng sẽ khép lại bằng trận đấu giữa Colombia và CHDC Congo vào lúc 9g trên sân Akron.

Colombia đang dẫn đầu bảng với 3 điểm và sẽ giành quyền đi tiếp nếu đánh bại CHDC Congo. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, CHDC Congo chắc chắn không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt.

Các trận đấu thuộc bảng K và L World Cup 2026 diễn ra sáng 25/6 sẽ được trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6, VTV9, VTVgo.

Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 24/6

0g00 Bồ Đào Nha-Uzbekistan
3g00 Anh-Ghana
6g00 Panama-Croatia
9g00 Colombia-CHDC Congo

(Vietnam+)
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WORLD CUP 2026

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