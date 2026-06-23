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Argentina và Pháp thẳng tiến vào vòng knock-out World Cup 2026

Argentina và Pháp đã chính thức trở thành những cái tên mới nhất góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2026 sau khi cùng có chiến thắng ở ngày 23/6.

Huy Khánh
Messi đưa Argentina vào vòng đấu loại trực tiếp. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Messi đưa Argentina vào vòng đấu loại trực tiếp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Argentina và Pháp đã trở thành những cái tên tiếp theo sớm ghi tên mình vào vòng knock-out World Cup 2026 khi cùng giành chiến thắng ở loạt trận sáng 23/6.

Trên sân Dallas, Lionel Messi tiếp tục là ngôi sao sáng nhất khi ghi cả hai bàn thắng để giúp Argentina đánh bại đội tuyển Áo 2-0.

Messi phá vỡ thế cân bằng trận đấu với cú sút hoàn hảo mở tỷ số ở phút 38 và chính anh là người lập công ấn định kết quả trận đấu ở phút 90+5.

Nếu Messi tận dụng thành công quả 11m ở đầu trận, nhà đương kim vô địch có thể sẽ giành chiến thắng đậm hơn.

Tuy nhiên, kết quả này là quá đủ để giúp Argentina có được 6 điểm tuyệt đối sau hai trận để trở thành cái tên đầu tiên của bảng J vào vòng đấu tiếp theo.

Còn với cá nhân Messi, anh tiếp tục lập nên kỷ lục mới khi trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử vòng chung kết World Cup.

Cụ thể, với cú đúp vào lưới tuyển Áo, Messi đã có tổng cộng 18 bàn thắng, chính thức vượt qua huyền thoại người Đức Miroslav Klose (16 bàn) để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử.

Tính riêng ở World Cup 2026, Lionel Messi cũng đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 5 bàn thắng, nhiều hơn các đối thủ cạnh tranh gần anh nhất 1 bàn.

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Mbappe tỏa sáng để giúp Pháp sớm giành quyền đi tiếp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Messi "gọi," Kylian Mbappe ngay lập tức "đáp lời" để giúp Pháp giành chiến thắng 3-0 trước Iraq ở bảng I.

Kylian Mbappe tiếp tục có cho mình cú đúp thứ 2 ở trận đấu này để đưa Pháp vươn lên dẫn trước 2-0 sau 54 phút thi đấu.

Đến phút 66, Ousmane Dembele ấn định chiến thắng cho đội nhà bằng bàn thắng thứ 3 sau đường kiến tạo của Olise.

Với chiến thắng này, đội bóng á quân thế giới có 6 điểm sau hai lượt trận để sớm vượt qua vòng bảng.

Ở bảng I, đội tuyển Na Uy cũng sẽ sớm giành quyền đi tiếp nếu họ vượt qua Senegal ở loạt trận ngày 23/6./.

(Vietnam+)
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