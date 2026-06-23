World Cup 2026: Ca khúc cũ “Take Me Home, Country Roads” tạo cơn sốt mới

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ca khúc kinh điển "Take Me Home, Country Roads" của John Denver đang tạo nên một làn sóng mới tại World Cup 2026, khi người hâm mộ bóng đá được kết nối bởi bản nhạc ra đời cách đây hơn nửa thế kỷ, gắn liền với tình cảm gắn bó, hoài niệm và nỗi nhớ quê hương.

Kể từ khi Liên đoàn Bóng đá Mỹ (U.S. Soccer) chọn bài hát này làm nhạc ăn mừng sau mỗi chiến thắng của đội tuyển quốc gia, người hâm mộ đã hưởng ứng nhiệt tình sự trở lại đầy ấn tượng của bản nhạc đồng quê pha âm hưởng dân gian nổi tiếng phát hành năm 1971.

Điệp khúc dễ thuộc và dễ hát theo của bài hát nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu đối với người hâm mộ bóng đá trên khắp nước Mỹ.

Sau chiến thắng 2-0 của đội tuyển Mỹ trước Australia hôm 19/6, gần 67.000 khán giả trên sân vận động ở Seattle đã đồng loạt hát vang ca khúc này.

Nhiều video lan truyền trên mạng xã hội cũng ghi lại cảnh người hâm mộ theo dõi World Cup đầy tự hào cất cao giọng hát theo lời bài hát.

Người phát ngôn của U.S. Soccer cho biết FIFA đã yêu cầu các đội tuyển gửi danh sách nhạc sử dụng trong phần khởi động, ăn mừng bàn thắng và ăn mừng chiến thắng.

Khi lựa chọn bài hát phát sau các trận thắng, đội tuyển Mỹ ưu tiên những ca khúc “vừa đại diện cho nghệ sỹ Mỹ, vừa dễ hát theo đối với khán giả.” "Take Me Home, Country Roads" và "Livin’ on a Prayer" đã được lựa chọn. Trong danh sách rút gọn còn có "Sweet Caroline," nhưng đội tuyển Anh đã sử dụng bài hát này trước đó.

Trong hơn nửa thế kỷ qua, lời ca của "Take Me Home, Country Roads" đã trở nên quen thuộc không chỉ tại Mỹ mà còn trên toàn thế giới, đưa ca khúc trở thành một giai điệu được yêu thích rộng rãi.

Nhiều người hâm mộ World Cup xem việc cùng cất lên giai điệu bài hát là cách thể hiện tình yêu quê hương, cổ vũ đội tuyển và kết nối với những người yêu bóng đá trên toàn cầu.

Tại Atlanta, khán giả trong các trận đấu giữa Cộng hòa Séc và Nam Phi, cũng như giữa Tây Ban Nha và Saudi Arabia, vẫn tiếp tục hát theo điệp khúc ngay cả khi nhạc đã dừng. Một đoạn video tại Boston ghi lại cảnh các cổ động viên Scotland vừa vỗ tay vừa hát vang bài hát.

Một số ý kiến cho rằng ca khúc gợi lên cảm giác hoài niệm, như mong muốn được trở lại một thời điểm mà thế giới dường như đơn giản và dễ hiểu hơn, khi con người tìm kiếm cảm giác an toàn và sự kết nối.

World Cup 2026 được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico cũng đã biến các thành phố đăng cai trở thành những trung tâm giao lưu văn hóa, thu hút người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới.

Đối với nhiều người nhập cư và con cháu của họ, World Cup trên đất Mỹ mang đến cơ hội hiếm có để cùng lúc ăn mừng và thể hiện tình cảm với cả hai quê hương của mình./.

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