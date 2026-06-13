Khai mạc Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026: Đại tiệc nghệ thuật đa sắc màu

Tối 13/6, Ban tổ chức Festival Huế, thành phố Huế tổ chức khai mạc Chương trình Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang cho biết, chương trình diễn ra trong 6 đêm liên tiếp, mang đến 15 suất diễn đặc sắc là sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và đương đại; giữa nhạc pop (V-pop, K-pop, J-pop, Pop Alternative), flamenco cùng những xu hướng trình diễn quốc tế mới nhất.

Tất cả được thể hiện bởi các nghệ sỹ và đoàn nghệ thuật danh tiếng đến từ nhiều quốc gia trên thế giới.

Ban tổ chức kỳ vọng đây sẽ là một trong những điểm nhấn nổi bật và sôi động của mùa lễ hội năm nay, mang đến cho công chúng những trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc trong một không gian giao lưu văn hóa mang tầm vóc quốc tế.

Ngay sau phần lễ khai mạc, đông đảo người dân và du khách được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật hấp dẫn, đặc sắc của các nhóm nghệ sỹ đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế.

Từng tham gia nhiều sự kiện văn hóa quốc tế, Vũ đoàn Park Sang-Yong Yung (Busan, Hàn Quốc) không làm người dân xứ Huế thất vọng bởi những tác phẩm kết hợp hài hòa giữa chất liệu múa truyền thống Hàn Quốc và ngôn ngữ biểu đạt đương đại. Qua đó mang đến trải nghiệm nghệ thuật giàu bản sắc, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa giữa Hàn Quốc và Việt Nam trong khuôn khổ sự kiện.

Nghệ sỹ Kawanishi Natsuki, nữ nghệ sỹ trẻ Nhật Bản được yêu mến trên mạng xã hội châu Á mang đến Festival Huế 2026 ca khúc “Ideal Girl” với chất giọng giàu cảm xúc, nhẹ nhàng, sâu lắng cùng phong cách biểu diễn mộc mạc.

Tiết mục nghệ thuật trong đêm khai mạc Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Trong khi đó, phần trình diễn của nhóm K-Culture Friends in Chungnam (Hàn Quốc), quy tụ 6 đoàn nghệ sỹ tiêu biểu với nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc lại tạo nên không gian nghệ thuật đa sắc màu, nơi văn hóa truyền thống của Xứ sở Kim chi hòa cùng hơi thở K-pop hiện đại sôi động.

Với sân khấu thiết kế mở, Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026 hướng tới cộng đồng, phục vụ miễn phí cho người dân Cố đô và du khách, góp phần hình thành một không gian âm nhạc đương đại mới, sáng tạo và nhân văn.

Được ví như “đại tiệc” âm thanh và ánh sáng toàn cầu, Tuần lễ âm nhạc quy tụ 8 đoàn nghệ thuật truyền thống lẫn đương đại hàng đầu từ Việt Nam, Pháp, Tây Ban Nha, Nhật Bản và Hàn Quốc...

Chương trình có sự tham dự của các nghệ sỹ đến từ Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế; các ca sỹ Cẩm Vân, Đức Tuấn, Võ Hạ Trâm, Quốc Thiên, Bùi Lan Hương, Tấn Sơn, Viết Thu và nghệ sỹ saxophone Trần Mạnh Tuấn trong đêm nhạc Trịnh Công Sơn.

Bên cạnh đó, chương trình biểu diễn của ca sỹ MONO và Nguyễn Đình Tuấn Dũng sẽ mang đến bầu không khí lễ hội âm nhạc đa sắc màu với nhiều phong cách nghệ thuật, từ những tiết mục trẻ trung, sôi động dành cho giới trẻ đến các không gian âm nhạc giàu chiều sâu văn hóa.

Khán giả cũng sẽ được thưởng thức các màn trình diễn đặc sắc với nghệ thuật chuyển động hình thể của vũ đoàn Hervé Koubi (Pháp); thanh âm pop alternative hiện đại, cá tính của nhóm nhạc OJOS (Pháp); những giai điệu Latin cuồng nhiệt, quyến rũ của nhóm nhạc flamenco LAS MIGAS (Tây Ban Nha)...

Ngoài ra, hai nghệ sỹ Mỹ Anh (Việt Nam) và Matthew Ifield (Australia) cùng xuất hiện với sự kết hợp R&B và pop mới mẻ.

Vũ đoàn Park Sang-Yong Yung (Busan, Hàn Quốc) cùng nhóm K-Culture Friends in Chungnam và đoàn Pungnyu Bongi (Gyeongju, Hàn Quốc) mang đến những sắc màu văn hóa đặc trưng của Xứ sở Kim chi...

Theo Ban tổ chức, Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026 không chỉ là lễ hội giao lưu văn hóa, mà còn là điểm hẹn âm nhạc trong khuôn khổ Festival Huế, bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa Huế trở thành Thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam.

Sự kiện góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh con người và văn hóa đậm đà bản sắc Huế, thúc đẩy du lịch và phát triển kinh tế-xã hội bền vững dựa trên thế mạnh di sản./.

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