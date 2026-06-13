“Tổ quốc bình yên” tái hiện những trận tuyến thầm lặng của lực lượng An ninh

Tối 13/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Gala nghệ thuật “Tổ quốc bình yên,” điểm nhấn của chuỗi sự kiện đặc biệt cùng tên diễn ra từ ngày 11-14/6 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2026), 50 năm Thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026).

Gala “Tổ quốc bình yên” là bản trường ca nghệ thuật về trí tuệ, lòng trung thành và những cống hiến thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân trên mảnh đất thành đồng Tổ quốc.

Chương trình kết hợp sân khấu nghệ thuật, phóng sự tư liệu, âm nhạc cùng công nghệ trình diễn hiện đại, đưa khán giả đi qua nhiều lớp thời gian của lịch sử dân tộc và lịch sử lực lượng Công an nhân dân.

Từ hình ảnh người chiến sỹ an ninh trong thời đại số đang ngày đêm bảo vệ cuộc sống bình yên trên không gian mạng, chương trình dẫn dắt khán giả trở về những năm tháng chiến tranh với các chuyên án đặc biệt, những cơ sở bí mật, những mạng lưới an ninh nội đô và những con người hoạt động dưới nhiều vỏ bọc khác nhau để bảo vệ cách mạng.

Hoạt cảnh về tuyến chi viện chiến lược cho An ninh miền Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Thông qua các phân đoạn nghệ thuật như “Trận tuyến thời bình,” “Trận tuyến sau tiếng súng,” “Mạng lưới nội đô,” “Tây Ninh-Bộ não trong rừng,” “Giây phút sinh tử,” Gala tái hiện sinh động những cuộc đấu trí căng thẳng, những quyết định mang tính sống còn của lực lượng An ninh nhân dân trong các giai đoạn lịch sử.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là hoạt cảnh về tuyến chi viện chiến lược cho An ninh miền Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Chương trình tái hiện hình ảnh hơn 11.000 cán bộ công an ưu tú từ miền Bắc đã vượt Trường Sơn vào Nam chiến đấu với tinh thần “Tất cả vì miền Nam ruột thịt.” Những cán bộ an ninh đã bám dân, xây dựng cơ sở cách mạng, bảo vệ tuyệt đối an toàn các cơ quan đầu não, giữ vững mạch liên lạc và thế trận an ninh ngay trong lòng địch.

Hoạt cảnh về hoạt động tình báo trong nội đô Sài Gòn thời kháng chiến chống Mỹ. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Hình ảnh căn cứ Trung ương Cục miền Nam tại Tây Ninh được tái hiện như “bộ não trong rừng,” nơi phát đi những chỉ đạo chiến lược quan trọng của cách mạng miền Nam. Từ đây, mạng lưới cơ sở bí mật được kết nối, góp phần duy trì và phát triển phong trào cách mạng trong những thời điểm cam go nhất.

Đặc biệt, chương trình đã dành phần thời lượng trang trọng để tri ân Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Văn Em, người chiến sỹ điệp báo từng tham gia nhiều nhiệm vụ đặc biệt trong thời kỳ kháng chiến.

Trong tiếng vỗ tay của đông đảo khán giả, Anh hùng Võ Văn Em được chiến sỹ an ninh trẻ dìu lên sân khấu giao lưu. Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao hoa tri ân những cống hiến của ông cùng thế hệ chiến sỹ an ninh đi trước.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao hoa tri ân Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Văn Em - chiến sỹ điệp báo từng tham gia nhiều nhiệm vụ đặc biệt trong thời kỳ kháng chiến. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Theo Ban tổ chức, sự bình yên và nguyên vẹn của Sài Gòn trong ngày 30/4/1975 không chỉ là thành quả của những trận đánh trên chiến trường mà còn là kết quả của những cuộc đấu trí thầm lặng nhằm bảo vệ các công trình trọng yếu, hệ thống hạ tầng và cuộc sống của người dân thành phố trong thời khắc lịch sử.

Chương trình khép lại bằng hình ảnh các chiến sỹ an ninh đọc lời thề danh dự Công an nhân dân bên sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Thông điệp về lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân được lan tỏa mạnh mẽ, góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân cũng như chặng đường 50 năm xây dựng, phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh - thành phố mang tên Bác, năng động, hiện đại, nghĩa tình và bình yên./.

Cục An ninh nội địa đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân là sự tôn vinh những thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của lực lượng An ninh nội địa.