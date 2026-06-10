World Cup 2026: Shakira tạo nên cơn sốt mới với “Dai Dai”

Trước thềm World Cup 2026, Shakira một lần nữa chứng minh vì sao cô được người hâm mộ gọi là “nữ hoàng World Cup.”

Video ca khúc mới nhất của nữ ca sỹ người Colombia dành cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã vượt mốc 100 triệu lượt xem chỉ sau hai tuần phát hành, tiếp nối chuỗi thành công gắn liền với tên tuổi cô suốt gần hai thập kỷ qua.

Ca khúc mang tên “Dai Dai,” được Shakira thể hiện cùng rapper nổi tiếng Burna Boy, đang nhanh chóng trở thành một trong những bản nhạc được nhắc đến nhiều nhất trước giờ khai cuộc World Cup 2026.

Giới quan sát dự đoán lượng người xem sẽ còn bùng nổ hơn nữa khi giải đấu chính thức khởi tranh tại Mỹ, Mexico và Canada.

Ở tuổi 49, Shakira trở thành nghệ sỹ có dấu ấn đậm nét nhất trong lịch sử các ca khúc gắn liền với World Cup. Tính đến nay, cô đã tham gia các chiến dịch âm nhạc của 4 kỳ World Cup - một thành tích chưa nghệ sỹ nào khác đạt được.

Mối lương duyên giữa Shakira và ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh bắt đầu từ World Cup 2006 tại Đức, khi cô biểu diễn phiên bản đặc biệt của bản hit đình đám “Hips Don't Lie” trước trận chung kết giữa hai đội tuyển Italy và Pháp.

Tuy nhiên, chính “Waka Waka (This Time for Africa)” tại World Cup 2010 mới là tác phẩm đưa tên tuổi Shakira gắn chặt với lịch sử giải đấu danh giá nhất hành tinh.

Không chỉ là ca khúc chính thức của World Cup tại Nam Phi, “Waka Waka” còn trở thành hiện tượng văn hóa toàn cầu, với khoảng 4,5 tỷ lượt xem trên YouTube, nằm trong nhóm những video âm nhạc được xem nhiều nhất mọi thời đại. Đến World Cup 2014 tại Brazil, Shakira tiếp tục ghi dấu ấn với “La La La,” ca khúc hiện cũng đã thu hút hơn 1,3 tỷ lượt xem trên các nền tảng trực tuyến.

Không chỉ đồng hành cùng World Cup qua âm nhạc, Shakira còn tiếp tục góp mặt ở một dấu mốc lịch sử khác của giải đấu. Cô sẽ biểu diễn tại chương trình giải lao đầu tiên trong lịch sử trận chung kết World Cup, diễn ra ngày 19/7 tới, cùng Madonna và nhóm nhạc K-pop BTS. Sự kiện được kỳ vọng sẽ thu hút hàng tỷ khán giả trên toàn thế giới.

Theo Shakira, World Cup luôn mang đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài khuôn khổ thể thao. Nữ ca sỹ cho rằng giải đấu có sức mạnh đặc biệt trong việc kết nối con người bất chấp khác biệt về quốc gia, ngôn ngữ hay văn hóa.

Đó cũng là tinh thần mà cô muốn gửi gắm trong “Dai Dai.” Ca khúc hướng đến những người trẻ từng bị hoài nghi hoặc bị cho rằng đang theo đuổi những giấc mơ quá xa vời.

Thông điệp của Shakira rất đơn giản: mọi nhà vô địch đều từng là những đứa trẻ bình thường. Điều giúp họ khác biệt không phải xuất phát điểm, mà là niềm tin đủ lớn để không từ bỏ ước mơ của mình.

Sau gần hai thập kỷ đồng hành cùng World Cup, Shakira dường như đã trở thành một phần không thể thiếu của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Và với sức hút của “Dai Dai,” "nữ hoàng World Cup" đang cho thấy ngôi vị ấy vẫn chưa có người thay thế./.

World Cup 2026: Shakira “bắt tay” Burna Boy khuấy động toàn cầu Shakira một lần nữa trở thành tâm điểm của thế giới khi chính thức phát hành ca khúc chủ đề của World Cup 2026 mang tên “Dai Dai,” kết hợp cùng ngôi sao Afrobeats Burna Boy.