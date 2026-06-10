Những cái nhất trước thềm World Cup 2026

World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 tại Mỹ, Canada và Mexico.
Bên cạnh những cuộc đua chuyên môn, các thống kê về thể hình, độ tuổi và nhân sự cũng mang đến nhiều góc nhìn thú vị về giải đấu lớn nhất hành tinh này./.
Bên cạnh những cuộc đua chuyên môn, các thống kê về thể hình, độ tuổi và nhân sự cũng mang đến nhiều góc nhìn thú vị về giải đấu lớn nhất hành tinh này.
World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 tại Mỹ, Canada và Mexico.
Bên cạnh những cuộc đua chuyên môn, các thống kê về thể hình, độ tuổi và nhân sự cũng mang đến nhiều góc nhìn thú vị về giải đấu lớn nhất hành tinh này./.
Theo Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA), buổi tập ngày 10/6 của đội tuyển Hàn Quốc diễn ra không có sự hiện diện của giới truyền thông và cũng không bố trí bất kỳ cầu thủ nào trả lời phỏng vấn.
Trong số 8 đội tuyển quốc gia từng nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup, đội bóng giàu thành tích nhất là Brazil với 5 lần đăng quang; sát phía sau là Đức và Italy với 4 lần lên ngôi.
Ca khúc mang tên “Dai Dai,” được Shakira thể hiện cùng rapper nổi tiếng Burna Boy, đang nhanh chóng trở thành một trong những bản nhạc được nhắc đến nhiều nhất trước giờ khai cuộc World Cup 2026.
Không chỉ là nơi diễn ra lễ khai mạc World Cup 2026, Azteca còn là thánh đường đã chứng kiến những khoảnh khắc vĩ đại nhất lịch sử môn thể thao vua, từ đế chế của Pele đến thiên tài Diego Maradona.
World Cup 2026 không chỉ là cuộc hội ngộ của những ngôi sao hàng đầu thế giới mà còn mang đến những câu chuyện gia đình hiếm có trong lịch sử giải đấu.
Thành phố New York sẽ mở cửa các khu vực dành cho cổ động viên (fanzone) từ ngày 11/6 tại tất cả các quận để phục vụ người hâm mộ và quảng bá hình ảnh đô thị đa văn hóa hàng đầu nước Mỹ.
Với dự báo nhiệt độ trung bình thường xuyên vượt ngưỡng 32 độ C, World Cup 2026 đang trên đường trở thành phiên bản "nóng bỏng" nhất kể từ khi Mỹ đăng cai vào năm 1994.
Giá vé đắt nhất cho trận mở màn của đội tuyển Mỹ gặp Paraguay lên tới 2.735 USD - thậm chí còn cao hơn giá vé chung kết World Cup 2022 - trong khi vé rẻ nhất cũng đã ở mức 1.120 USD.
Việc đưa hoa cúc vạn thọ vào trang trí thành phố trong dịp World Cup 2026 được kỳ vọng sẽ giúp du khách quốc tế có thêm cơ hội tiếp cận và tìm hiểu về bản sắc văn hóa Mexico.
Chưa ra sân tại vòng chung kết World Cup 2026, đội tuyển Iran đã trở thành tâm điểm theo cách không ai mong muốn. Không phải vì một chiến thắng gây sốc, mà bởi những rắc rối dồn dập bên ngoài đường biên.
Công tác an ninh cho FIFA World Cup 2026 ở Mỹ đang được mở rộng lên không phận, khi các cơ quan thực thi pháp luật chuẩn bị đối phó với những hoạt động của drone.
World Cup 2026 đánh dấu một cột mốc lịch sử của bóng đá thế giới khi lần đầu tiên giải đấu có 48 đội tuyển tham dự và được tổ chức tại 3 quốc gia: Mỹ, Canada và Mexico.
Liên đoàn Bóng đá Iran (FFIRI) cho biết FIFA đã thu hồi toàn bộ số vé vốn được phân bổ cho người hâm mộ nước này tại vòng bảng chỉ ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh.
Ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, Mexico đang đối mặt làn sóng buôn bán áo đấu giả quy mô lớn khi nhu cầu tăng cao và giá sản phẩm chính hãng vượt khả năng chi trả của nhiều người hâm mộ.
Theo Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP), mọi vận động viên, huấn luyện viên và thành viên các đoàn thể thao tham dự World Cup đều phải trải qua quy trình thẩm tra như các hành khách quốc tế khác.
5 cầu thủ lớn tuổi nhất World Cup 2026 hầu hết đều là những gương mặt quen thuộc như: Craig Gordon, Cristiano Ronaldo, Guillermo Ochoa, Luka Modric và Edin Dzeko.
Tham dự World Cup 2026, Granit Xhaka không còn là chàng trai trẻ bốc đồng ngày nào, giờ đây, anh gánh trên vai trọng trách chia sẻ kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu cho các đàn em.
Toàn bộ 104 trận đấu tại vòng chung kết World Cup 2026 sẽ được phát sóng tại Việt Nam trên hệ thống của VTV, qua các kênh VTV3, VTV6 và VTV10.
U19 Việt Nam có thêm nhiều hy vọng để vào bán kết giải U19 Đông Nam Á 2026 sau khi U19 Thái Lan giành chiến thắng ngược dòng 3-2 trước U19 Malaysia ở trận đấu "sinh tử" của bảng B.
Từ những miếng da thô sần hút nước cho đến công nghệ cao, sợi tổng hợp và được quảng bá trên toàn thế giới, quả bóng thi đấu World Cup đã có một lịch sử phát triển dài hơi.
Thị trưởng thành phố New York (Mỹ), ông Zohran Mamdani, đã gây chú ý trong giới bóng đá khi dự đoán đội tuyển Maroc sẽ đăng quang tại World Cup 2026 sau khi đánh bại Pháp trong trận chung kết.
Từ số đội tham dự, số trận đấu, lượng cầu thủ cho đến quy mô tổ chức, World Cup 2026 là giải đấu lớn nhất lịch sử FIFA, được kỳ vọng mở ra một chương mới cho bóng đá trong kỷ nguyên mở rộng toàn cầu.
Với quy mô mở rộng và nguồn thu tăng mạnh từ bản quyền truyền hình, tài trợ, bán vé và dịch vụ cao cấp, FIFA dự kiến thu về khoảng 13 tỷ USD trong chu kỳ World Cup 2026, mức cao nhất từ trước đến nay.
Theo Luật Bản quyền Liên bang Mexico, hành vi phát lại hoặc phổ biến công khai các chương trình phát sóng mà không được cấp phép có thể bị xử phạt hành chính.
Cùng lật lại những trang sử vàng của Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA) để tìm hiểu xem có bao nhiêu quốc gia đăng cai World Cup và đó là những đất nước nào.
Thất bại tiếc nuối trước U19 Indonesia, đội tuyển U19 Việt Nam phải chờ đợi các kết quả khác của vòng bảng để định đoạt tấm vé "vớt" vào bán kết U19 Đông Nam Á 2026.
Do kém SHB Đà Nẵng và PVF-CAND về thành tích đối đầu, Becamex Thành phố Hồ Chí Minh dù giành chiến thắng ở vòng đấu cuối nhưng vẫn phải nói lời chia tay với V-League mùa giải 2025/26.
FIFA mở rộng World Cup lên 48 đội giúp châu Phi lần đầu có 10 đại diện góp mặt tại vòng chung kết tổ chức ở Mỹ, Canada và Mexico, đây được xem là bước tiến quan trọng của bóng đá châu Phi.
Bàn thắng muộn của tiền đạo Tiến Linh giúp Công an Thành phố Hồ Chí Minh giành 1 điểm trên sân Hàng Đẫy trước đội chủ nhà Hà Nội FC ở vòng đấu hạ màn V-League mùa giải 2025/26.
Đại sứ Iran tại Mexico Abolfazl Pasandideh cho biết đội tuyển Iran chỉ được phép nhập cảnh vào Mỹ trong ngày thi đấu và phải trở lại Mexico ngay sau khi trận đấu kết thúc.