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Những cái nhất trước thềm World Cup 2026

Bên cạnh những cuộc đua chuyên môn, các thống kê về thể hình, độ tuổi và nhân sự cũng mang đến nhiều góc nhìn thú vị về giải đấu lớn nhất hành tinh này.

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World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 tại Mỹ, Canada và Mexico.

Bên cạnh những cuộc đua chuyên môn, các thống kê về thể hình, độ tuổi và nhân sự cũng mang đến nhiều góc nhìn thú vị về giải đấu lớn nhất hành tinh này./.

(TTXVN/Vietnam+)
#World Cup 2026 #thể hình #độ tuổi #Cầu thủ #WC-2026-bt TP. Hà Nội
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WORLD CUP 2026

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