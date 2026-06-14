Hành trình Báo Điện tử VietnamPlus mang “Bếp ấm cho em” đến trường vùng cao Thái Nguyên

Ngày 14/6, Báo Điện tử VietnamPlus cùng các đơn vị đồng hành đã mang chương trình “Bếp ấm cho em” đến với 3 điểm trường mầm non khó khăn tại xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 14/6/2026, Báo Điện tử VietnamPlus phối hợp với Tập đoàn Samsung và Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại tỉnh Thái Nguyên thực hiện chương trình “Bếp ấm cho em”. Điểm dừng chân của chương trình là ba điểm trường mầm non còn gặp nhiều khó khăn tại xã Văn Lăng. Tại đây, đoàn đã trao tặng những món quà thiết thực với mong muốn cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập và nâng cao chất lượng dinh dưỡng cho các em nhỏ.

Tiếp sức cho hành trình gieo chữ đến các điểm trường vùng cao, chương trình đã bàn giao các trang thiết bị nhà bếp hiện đại và những bữa ăn bổ dưỡng cho nhà trường. Đây là sự hỗ trợ thiết thực giúp giảm bớt vất vả cho đội ngũ giáo viên, đồng thời đảm bảo điều kiện chăm sóc bán trú tốt nhất cho học sinh.

Chuyến đi ý nghĩa này đã kịp thời tiếp thêm động lực cho thầy và trò ba điểm trường Bản Tèn, Liên Phương và Tam Va thuộc Trường Mầm non xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên, trước khi bước vào những giai đoạn học tập tiếp theo. Sự đồng hành giữa Báo Điện tử VietnamPlus và các đơn vị tài trợ không chỉ làm vơi bớt khó khăn trước mắt, mà còn góp phần xây dựng nền móng vững chắc, giúp các em học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số có thêm điều kiện phát triển toàn diện./.