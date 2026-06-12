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Đánh bại PVF-CAND ở loạt 'đấu súng,' Bắc Ninh thăng hạng V-League 2026/27

Sau 90 phút thi đấu "bất phân thắng bại" với tỷ số 1-1, Bắc Ninh và PVF-CAND bước vào loạt luân lưu cân não và đội bóng Kinh Bắc đã thể hiện được bản lĩnh để giành quyền thăng hạng V-League 2026/27.

Việt Anh
Câu lạc bộ Bắc Ninh vượt qua PVF-CAND trong trận play-off để giành quyền thăng hạng V-League 2026/27. (Ảnh: bacninhfc)
Câu lạc bộ Bắc Ninh vượt qua PVF-CAND trong trận play-off để giành quyền thăng hạng V-League 2026/27. (Ảnh: bacninhfc)

Tối 12/6, đại diện V-League là PVF-CAND và đại diện của Giải hạng Nhất là Câu lạc bộ Bắc Ninh bước vào trận đấu play-off, giành quyền tham dự V-League mùa giải mới 2026/27.

Sau một mùa giải ấn tượng ở đấu trường hạng Nhất Quốc gia, Bắc Ninh cho thấy quyết tâm thăng hạng khi nhập cuộc hứng khởi và chơi "phủ đầu" PVF-CAND.

Trong khoảng 20 phút đầu trận, đội bóng Kinh Bắc liên tục ép sân đối thủ, với tình huống chú ý nhất là pha đánh đầu lái bóng của tiền đạo Bruno Cunha, buộc thủ thành Đỗ Sỹ Huy phải vất vả đẩy bóng vọt xà ngang.

Nỗ lực chơi bóng cường độ cao của Bắc Ninh cuối cùng đã khiến hàng phòng ngự của PVF-CAND mắc sai lầm. Phút thứ 28, thủ quân Đỗ Văn Thuận của PVF-CAND phạm lỗi với Ngân Văn Đại trong vòng cấm.

Trên chấm phạt đền, Bruno Cunha đánh lừa thủ thành Sỹ Huy, dễ dàng đưa bóng vào lưới, đưa Bắc Ninh vượt lên dẫn trước 1-0 ở trận play-off.

Có được lợi thế dẫn bàn, Bắc Ninh giảm nhịp độ và lùi sâu để bảo toàn thành quả. PVF-CAND buộc phải đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ. Tuy nhiên trước hàng thủ kỷ luật của Bắc Ninh, bộ tứ trên hàng công PVF-CAND gồm Samson, Xuân Bắc, Thanh Nhàn và Eid Mahmoud chưa thể tìm được đường vào khung thành của thủ môn Huỳnh Tuấn Linh.

Bước sang hiệp hai, PVF-CAND tiếp tục là đội chủ động kiểm soát bóng, trong khi Bắc Ninh chờ cơ hội từ những pha phản công. Phút thứ 56, Eid Mahmoud trong một tình huống có thời gian "ngắm nghía" đã tung đường tạt bóng chuẩn xác để Hoàng Vũ Samson đánh đầu lái bóng về góc xa, quân bình tỷ số 1-1 cho đại diện ngành Công an.

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Tiền đạo kỳ cựu Hoàng Vũ Samson ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho PVF-CAND. (Ảnh: PVFCAND)

​Thời gian còn lại, hai đội không mạo hiểm dâng cao để tìm kiếm bàn thắng quyết định. Trận play-off bước vào loạt sút luân lưu cân não và đây là sân khấu của thủ môn hai đội.

​Ở lượt sút đầu tiên, Sỹ Huy xuất sắc chặn đứng của sút của Bruno Cunha, giúp PVF-CAND có lợi thế dẫn trước 1-0 ở loạt "đấu súng." Tuy nhiên ngay ở lượt sút tiếp theo, đến lượt Tuấn Linh tỏa sáng khi cản phá cú sút của Văn Vinh, đưa trận đấu về thế cân bằng.

Ở những lượt sút tiếp theo, hai "người gác đền" đều có thêm một lần cản phá thành công, đưa tỷ số luân lưu về thế cân bằng 4-4.

Đến lượt sút cuối cùng, trong khi Tuấn Linh tiếp tục tỏa sáng khi chặn đứng cú sút của Vũ Tín, thì Sỹ Huy không thể làm được điều tương tự trước cú sút chìm của Thanh Khôi. Chung cuộc, Bắc Ninh chiến thắng 5-4 ở loạt sút luân lưu để giành quyền lên chơi tại V-League mùa giải mới 2026/27./.

(Vietnam+)
#play-off #Bắc Ninh #PVF-CAND #thăng hạng #V-League Bắc Ninh
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