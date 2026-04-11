Cục An ninh nội địa đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân

Chiều 11/4, tại Hà Nội, Bộ Công an trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nội địa (18/4/1946-18/4/2026) và trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Cục An ninh nội địa.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tham dự.

Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hải Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và một số địa phương.

Khẳng định vai trò chiến lược của công tác bảo vệ an ninh nội địa

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Cục trưởng Cục An ninh nội địa nhấn mạnh, cách đây 80 năm, sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời trong bối cảnh vô cùng khó khăn, phức tạp.

Chính quyền cách mạng còn non trẻ phải đối mặt với “thù trong, giặc ngoài,” các thế lực phản động, tay sai ráo riết chống phá nhằm lật đổ chính quyền. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ bảo vệ an ninh nội địa, giữ vững chính quyền cách mạng được xác định là nhiệm vụ đặc biệt cấp bách.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Từ yêu cầu thực tiễn, lực lượng chuyên trách làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh nội địa đã được hình thành. Ngay từ những ngày đầu, lực lượng đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần mưu trí, dũng cảm, lập nên những chiến công đầu tiên mang ý nghĩa lịch sử.

Tiêu biểu là việc phối hợp phát hiện, triệt phá các tổ chức phản động, đập tan âm mưu đảo chính, bảo vệ vững chắc chính quyền cách mạng non trẻ vào ngày 12/7/1946 tại số 7, phố Ôn Như Hầu (nay là phố Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội).

Ngày 18/4/1946, việc ban hành các quyết định tổ chức lực lượng Công an Việt Nam với bộ phận chuyên trách đấu tranh chống phản động đã đánh dấu mốc quan trọng - hình thành lực lượng An ninh nội địa ngày nay.

Đây không chỉ là mốc son về tổ chức, mà còn là sự khẳng định về vai trò chiến lược của công tác bảo vệ an ninh nội địa trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng An ninh nội địa luôn giữ vai trò nòng cốt trên mặt trận đấu tranh bí mật, đầy cam go, quyết liệt.

Tại buổi lễ, Trung tướng Nông Văn Lưu, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh, đại diện cán bộ hưu trí lực lượng An ninh nội địa đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm quý báu của thế hệ đi trước.

Thể hiện quyết tâm tiếp bước truyền thống vẻ vang, Thiếu tá Ngô Văn Khoa, Bí thư Đoàn Thanh niên Cục An ninh nội địa đại diện cho tuổi trẻ lực lượng An ninh nội địa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, sự tri ân chân thành tới các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ lực lượng an ninh nội địa nói chung và Cục An ninh nội địa nói riêng qua các thời kỳ; khẳng định tuổi trẻ Cục An ninh nội địa sẵn sàng xung phong hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, giữ vững bản lĩnh, phẩm chất, danh dự của người chiến sỹ Công an Nhân dân; quyết tâm cùng toàn lực lượng bảo vệ vững chắc an ninh nội địa, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc, xứng đáng là thế hệ trẻ tiên phong của một đơn vị Anh hùng.

Nâng cao năng lực dự báo, tham mưu chiến lược

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Cục An ninh nội địa đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân cho Cục An ninh nội địa. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gắn danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân lên cờ và trao Bằng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân tặng Cục An ninh nội địa.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhiệt liệt biểu dương, tôn vinh và tri ân những thành tích xuất sắc, chiến công thầm lặng nhưng to lớn của lực lượng An ninh nội địa; chúc mừng các thế hệ cán bộ chiến sỹ lực lượng An ninh nội địa vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.

Đồng chí nhấn mạnh, trải qua 80 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng An ninh nội địa luôn thể hiện rõ bản chất cách mạng, lý tưởng cộng sản, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng An ninh nội địa đã vững bước trưởng thành trong sự nghiệp cách mạng, trở thành lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Nêu rõ bối cảnh thế giới và trong nước thời gian tới, đồng chí đề nghị lực lượng An ninh nội địa cần phát huy truyền thống anh hùng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng đổi mới toàn diện cả về nhận thức chính trị, về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo trong công tác; nâng cao trình độ, tư duy nghiệp vụ; nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn; xây dựng lực lượng, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài ngành Công an để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, Thường trực Ban Bí thư đề nghị đổi mới tư duy bảo đảm an ninh nội địa trong kỷ nguyên mới. Lưu ý yêu cầu đổi mới nhận thức về tư duy và hành động trong bảo đảm an ninh quốc gia được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIV là rất cao, không để bị động, bất ngờ chiến lược trong mọi tình huống, đồng chí yêu cầu phải quán triệt quan điểm tư duy mới, mở rộng cách tiếp cận toàn diện, tổng hợp, đa không gian, đa lĩnh vực có tác động đến an ninh nội địa. Đồng thời, phải nâng cao năng lực dự báo, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước từ sớm, từ xa.

Cùng với đó, lực lượng An ninh nội địa cần tăng cường các giải pháp phòng ngừa toàn diện, từ sớm, từ xa, từ ngoài biên giới quốc gia, trên không gian mạng, tập trung vào phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ.

Xây dựng thế trận an ninh nội địa vững chắc, liên thông, rộng khắp. Chủ động nghiên cứu chiến lược, phát hiện và xử lý căn cơ các yếu tố, điều kiện làm nảy sinh phức tạp, giữ vững môi trường trong nước ổn định để phát triển.

Luôn nhận thức sâu sắc việc để xảy ra các vụ việc mất an ninh, trật tự nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng lớn đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và niềm tin của nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị, phải luôn chủ động chiến lược trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, phải nắm chắc tình hình, đánh giá đúng, nhận diện được bản chất của đối tượng, sự việc.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trên cơ sở đó tham mưu với Đảng, Nhà nước các giải pháp tháo gỡ, giải quyết căn cơ, gốc rễ mọi vấn đề tồn tại, phát sinh để bảo đảm sự ổn định chính trị, an ninh trật tự bền vững, phục vụ yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí nêu yêu cầu tập trung xây dựng lực lượng An ninh nội địa cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, mỗi cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên Công an phải xây dựng cho được bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, có ý thức kỷ luật cao, gương mẫu trong đạo đức công vụ, không ngừng tự đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện để nâng cao bản lĩnh chính trị, kỹ năng nghiệp vụ và có khả năng sử dụng, ứng dụng khoa học, công nghệ mới phục vụ công tác.

Bên cạnh đó, với phạm vi địa bàn, lĩnh vực rộng lớn, chịu tác động bởi nhiều yếu tố, phải luôn thấm nhuần quan điểm an ninh toàn diện, đặt an ninh nội địa trong tổng thể xuyên suốt mọi lĩnh vực phát triển đất nước, lấy mục tiêu không chỉ là bảo vệ, phục vụ mà phải kiến tạo, tạo động lực trực tiếp và thuận lợi cao nhất cho phát triển. Đồng thời, phải luôn khắc ghi lời dạy bảo của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Công an của ta là Công an Nhân dân, vì dân mà phục vụ, dựa vào dân mà làm việc."

Lực lượng An ninh nội địa phải hướng mạnh về cơ sở, thực sự gần dân, sát dân, xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt, vì nhân dân mà quên mình phục vụ. Từ đó, tạo nền tảng vững chắc xây dựng thế trận an ninh nội địa, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội để phục vụ phát triển đất nước.

Lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục phối hợp, hỗ trợ lực lượng An ninh nội địa cả nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, góp phần quan trọng để thực hiện mục tiêu "giữ vững ổn định để phát triển."

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bày tỏ tin tưởng, với truyền thống vẻ vang, anh hùng 80 năm qua, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, những chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lực lượng Công an Nhân dân, lực lượng An ninh nội địa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, lập nhiều chiến công xuất sắc hơn nữa, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và của Nhân dân.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng khẳng định lực lượng Công an Nhân dân và lực lượng An ninh nội địa sẽ tổ chức quán triệt, cụ thể hóa vào các Chương trình, Kế hoạch hành động; triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư.

Nhận thức sâu sắc về trách nhiệm trong giai đoạn tới, lực lượng An ninh nội địa xác định sẽ gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, các chủ trương, chiến lược của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII.

Đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân; luôn đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí, hành động; vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; nêu cao tinh thần trách nhiệm; thi đua “Kỷ luật nhất-Trung thành nhất-Gần dân nhất”; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, dựa vào nhân dân, không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao./.

