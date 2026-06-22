Nhận định Pháp vs Iraq: Gặp 'mồi ngon,' Mbappe lại 'săn' kỷ lục ghi bàn của Messi?

Một chiến thắng ấn tượng trước Iraq không chỉ giúp đội tuyển Pháp sớm giành vé vào vòng 32 đội, mà đồng thời còn là lời khẳng định cho vị thế ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch World Cup năm nay. Dự đoán: Đội tuyển Pháp giành chiến thắng 4-1 trước đội tuyển Iraq.

Đội tuyển Pháp - đương kim Á quân của World Cup - đang đứng trước cơ hội trở thành đội bóng tiếp theo giành vé vào vòng loại trực tiếp, nếu giành chiến thắng ở cuộc đối đầu với đội tuyển Iraq, tại lượt trận thứ hai bảng I.

Đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps đã mở màn chiến dịch chinh phục cúp vàng thế giới 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước đội tuyển Senegal, trận đấu mà ngôi sao số một Kylian Mbappe đã ghi hai bàn thắng, qua đó vươn lên vị trí thứ tư trên bảng vàng những chân sút hàng đầu trong lịch sử các kỳ World Cup với 14 bàn thắng, chỉ xếp sau Ronaldo Nazario, Miroslav Klose và Lionel Messi.

Lợi thế của Mbappe là một hệ thống tấn công được huấn luyện viên Didier Deschamps “nhào nặn” để tối ưu hóa khả năng săn bàn của chân sút mang áo số 10.

Sau hiệp một bế tắc ở trận đấu gặp Senegal, “thuyền trưởng” của đội tuyển Pháp đã thực hiện sự thay đổi khi đặt Michael Olise vào vị trí hộ công, và chính quyết định này đã kích hoạt “phiên bản World Cup” của Kylian Mbappe.

Khả năng đi bóng cùng nhãn quan chiến thuật của Michael Olise giúp đội tuyển Pháp luân chuyển bóng theo trục dọc tốt hơn, khả năng phối hợp tấn công trung lộ mượt mà hơn và tạo một nguồn “tiếp đạn” chất lượng cho Mbappe.

Khi hai siêu sao hàng đầu của đội tuyển Pháp đã tìm được sợi dây liên kết, thật khó để hàng phòng ngự của Iraq có thể đứng vững trước hỏa lực của “Những chú gà trống Gô-loa.”

Sau thất bại ở trận ra quân, Iraq cần có điểm ở lượt đấu thứ hai để nuôi hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên với tương quan lực lượng chênh lệch giữa hai đội, nhiều khả năng đại diện châu Á vẫn sẽ phải lùi sâu phòng ngự để bảo toàn mành lưới trước khi hy vọng có thể tạo ra bất ngờ.

Dù vậy, khả năng duy trì thế trận phòng ngự của Iraq trong suốt 90 phút sẽ gặp thử thách cực đại trước Pháp, đội tuyển sở hữu những phương án tấn công đa dạng bậc nhất ở World Cup năm nay, khi vẫn còn những Barcola, Cherki, Marcus Thuram hay Philippe Mateta.. trên băng ghế dự bị.

Một chiến thắng ấn tượng sẽ không chỉ giúp đội tuyển Pháp sớm giành vé vào vòng 32 đội, mà đồng thời còn là thông điệp của thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps gửi đến những đối thủ cạnh tranh, rằng “Những chú gà trống Gô-loa” là một trong những ứng viên hàng đầu cho ngôi vương của World Cup năm nay.

Dự đoán: Đội tuyển Pháp giành chiến thắng 4-1 trước đội tuyển Iraq./.

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