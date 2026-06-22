Toàn cảnh World Cup: Tây Ban Nha "trút giận", Salah giúp Ai Cập ngược dòng

Sau trận hòa gây thất vọng trước Cape Verde ở lượt ra quân, Tây Ban Nha đã có màn đáp trả mạnh mẽ khi đánh bại Saudi Arabia với tỷ số đậm 4-0 ở lượt trận thứ hai bảng H World Cup 2026.

Chiến thắng đậm giúp Tây Ban Nha có 4 điểm sau hai lượt trận, tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng H và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng 1/16. Trong khi đó, Saudi Arabia mới có 1 điểm và buộc phải thắng Cape Verde ở lượt cuối nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp.

Trong khi Tây Ban Nha giành chiến thắng thuyết phục, Cape Verde tiếp tục gây bất ngờ khi cầm hòa Uruguay 2-2 trên sân Hard Rock, qua đó giữ vững cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp tại bảng H.

Còn ở trận đấu thuộc bảng G, đội tuyển Ai Cập có màn lội ngược dòng ấn tượng trước New Zealand khi giành chiến thắng 3-1 trong một ngày thi đấu ấn tượng của ngôi sao Mohamed Salah./.