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Link xem trực tiếp World Cup 2026 Argentina-Áo tranh vé knock-out

Trận đấu Argentina-Áo sẽ diễn ra trên sân AT&T (Texas, Mỹ) vào lúc 0g sáng 23/6 (theo giờ Việt Nam) mang tính quyết định đội bóng nào sẽ đại diện bảng J sớm vào vòng knock-out World Cup 2026.

Messi sẽ lại tỏa sáng để giúp Argentina chiến thắng? (Ảnh: AFP/TTXVN)
Messi sẽ lại tỏa sáng để giúp Argentina chiến thắng? (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sau màn khởi đầu thuận lợi, Argentina và Áo sẽ đối đầu nhau ở trận cầu mang tính chất quyết định đội bóng nào giành vé đầu tiên bảng J vào vòng knock-out World Cup 2026.

Trận đấu tâm điểm bảng J Argentina-Áo sẽ diễn ra trên sân AT&T (Texas, Mỹ) vào lúc 0g sáng 23/6 (theo giờ Việt Nam).

Ở lượt trận ra quân, nhà đương kim vô địch Argentina đã dễ dàng vượt qua Algeria 3-0 trong ngày Lionel Messi thăng hoa với cú hat-trick bàn thắng.

[Xem trực tiếp Argentina-Áo tranh vé knock-out]

Trong khi đó, tuyển Áo dù gặp đôi chút khó khăn trước tân binh Jordan nhưng vẫn có niềm vui trọn vẹn bằng chiến thắng 3-1.

Với những gì đã thể hiện, cuộc đối đầu giữa Argentina và Áo hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và khó đoán.

Argentina với đội hình chất lượng, đặc biệt là sự góp mặt của Messi, đang được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, Áo chắc chắn không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt.

[Xem trực tiếp Argentina-Áo tại World Cup 2026]

Ngoài việc xác định đội bóng nào sẽ tận dụng thành công cơ hội để đi tiếp, người hâm mộ còn đang chờ đợi xem Messi liệu có tiếp tục ghi bàn để trở thành chân sút vĩ đại nhất World Cup hay không.

Trước trận này, Lionel Messi đang cùng có được 16 bàn thắng như Miroslav Klose để dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup./.

(Vietnam+)
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WORLD CUP 2026

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