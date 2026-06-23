'Anh trai vượt ngàn chông gai': Từ ngọn lửa đã thắp, một hành trình mới bắt đầu

Chương trình truyền hình thực tế “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026” sẽ chính thức lên sóng phục vụ khán giả truyền hình và nền tảng số bắt đầu từ ngày 27/6, vào 20h00 thứ Bảy hàng tuần trên VTV3; 20h30 thứ Bảy hàng tuần trên kênh YouTube YeaH1 Show và ứng dụng Mango Plus.

Tại buổi họp báo ngày 22/6, nhà sản xuất YeaH1 đã hé lộ những thay đổi quan trọng trong format mùa mới, đồng thời giới thiệu MV chủ đề hấp dẫn, mở màn cho hành trình tiếp theo của một trong những thương hiệu giải trí được khán giả quan tâm nhất hiện nay.

Tiếp nối thành công vang dội của mùa đầu tiên, “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026” mang đến thông điệp cốt lõi: “Từ ngọn lửa đã thắp, một hành trình mới bắt đầu.”

Nếu mùa 1 là đỉnh cao của sự kết nối, nơi các nghệ sỹ cùng nhau cộng hưởng những nguồn năng lượng mạnh mẽ để vượt qua mọi giới hạn thì bước sang năm 2026, chương trình mở ra một không gian chiêm nghiệm sâu sắc. Đó là một cuộc dịch chuyển mang tính "tự thân," nơi mỗi nghệ sỹ tìm thấy động lực từ chính nguồn nội lực cốt lõi, từ đó nâng tầm tư duy nghệ thuật và hoàn thiện một bản ngã độc bản, vững chãi hơn trước mọi chông gai.

Anh tài Đinh Mạnh Ninh, Đông Hùng, Neko Lê và Đinh Tiến Dũng.

Bà Ngô Thị Vân Hạnh, Tổng Giám đốc Tập đoàn YeaH1 đã tiết lộ câu nói đầu tiên khi gặp gỡ các Anh tài: “Tôi mong các anh hãy đến đây với cái tâm được cống hiến, nỗ lực cùng chúng tôi vượt chông gai và kết nối với anh em khác. Đừng đến đây chỉ vì hào quang cá nhân. Nếu chúng ta làm hết tâm sức để có một tiết mục, một hành trình thành công thì những điều nhận lại sẽ vô cùng xứng đáng và đẹp đẽ.”

Tiếp nối biểu tượng “Chiến binh lửa,” “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026” mở ra một hành trình với hình tượng chủ đạo mới: “Người đàn ông trên lưng ngựa.” Đây là phép ẩn dụ về những người đàn ông trưởng thành, buộc phải kiên định tiến về phía trước. Thông qua đó, chương trình khắc họa chân dung những con người hiện đại không ngừng bứt phá vượt các giới hạn, nơi mỗi công diễn là một ngưỡng cửa để các Anh tài bước qua và tiếp tục viết nên câu chuyện của chính mình.

Với sự góp mặt của 34 Anh tài đa dạng thế hệ và lĩnh vực nghệ thuật, “Anh trai vượt ngàn chông gai 2026” được xây dựng với tính đối đầu và kịch tính cao hơn. X-Part và X-Song trở thành những yếu tố xuyên suốt hành trình, góp phần tạo nên những thử thách mới dành cho các Anh tài.

Đặc biệt, mùa giải 2026 lần đầu tiên vinh danh danh hiệu “Chiến tướng” sau mỗi vòng công diễn. Danh hiệu này được trao cho Anh tài xuất sắc nhất dựa trên điểm số thực tế và sức ảnh hưởng tại trường quay, hứa hẹn tạo nên những màn rượt đuổi thứ hạng đầy kịch tính./.

Đinh Hà Uyên Thư, SlimV trở lại cùng 'Anh trai vượt ngàn chông gai' 2026 Êkip sản xuất dày dạn kinh nghiệm hứa hẹn mang đến những trải nghiệm âm nhạc-giải trí độc đáo, khó quên cho khán giả. Đó là những gì 'Anh trai vượt ngàn chông gai' đã làm được trong hai năm qua.

Danh sách 34 Anh tài: Đại Nghĩa, Dũng DT, Nguyễn Văn Chung, Thái VG, Tùng Mint, Thanh Duy, Thỏ (Da LAB), Trịnh Thăng Bình, Hoàng Tôn, Thơm (Da LAB), Jun Phạm, Đinh Mạnh Ninh, Vương Anh Tú, Will, Mew Amazing, Neko Lê, BB Trần, Hoàng Rob, Thuận Nguyễn, Huỳnh Lập, Đông Hùng, Toki Thành Thỏ, It’s Charles., Duy Khánh, Cheng, K.O, Hoàng Dũng, Lê Xuân Tiền, Osad, 14 Casper, Hồ Đông Quan, Thái Lê Minh Hiếu, Hà An Huy, Phùng Minh Cương.