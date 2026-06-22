Chủ động chiếm lĩnh không gian mạng bằng thông tin tích cực

Chiều 22/6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Theo thông tin tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2026, nhìn chung, các nội dung công việc đề ra đã được triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng, đáp ứng yêu cầu công tác. Theo đó, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều đổi mới; các cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực trong Đảng bộ đã phát huy vai trò nòng cốt trên mặt trận tư tưởng.

Việc triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 và các hoạt động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Các đợt tuyên truyền cao điểm đã góp phần lan tỏa thông tin tích cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng.

Công tác phối hợp giữa các lực lượng ngày càng chặt chẽ; việc ứng dụng công nghệ số, khai thác internet, mạng xã hội được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã phát huy tương đối hiệu quả các kênh thông tin trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, các cơ quan báo chí chủ lực của Trung ương trong Đảng bộ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, chủ động xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tuyến bài, chương trình chuyên sâu về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường tuyên truyền việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Các cơ quan báo chí đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, phát triển các sản phẩm truyền thông đa nền tảng, đa phương tiện; tăng cường tương tác trên môi trường mạng, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội và đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, xuyên tạc.

Tiêu biểu, trong đợt tuyên truyền cao điểm về Đại hội XIV của Đảng, VTV Digital đăng tải 189 bài viết và video trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hơn 21 triệu lượt xem. VTV đồng thời triển khai kế hoạch truyền thông đồng bộ trên toàn hệ thống với các playlist "Ngày hội non sông" và chuyên trang "Ngày hội toàn dân" trên VTVgo, đạt hơn 41 triệu lượt xem.

Thông tấn xã Việt Nam duy trì chuyên trang "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng," thường xuyên đăng tải các bài viết chính luận, phân tích, nhận diện và phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng; đồng thời tuyên truyền sâu rộng việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước...

Bên cạnh những ưu điểm, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương cũng chỉ rõ việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền ở một số Ban Chỉ đạo 35 đảng ủy trực thuộc có mặt còn hạn chế. Công tác nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và đấu tranh trên không gian mạng có thời điểm chưa theo kịp diễn biến thực tiễn. Một số Ban Chỉ đạo 35 đảng ủy trực thuộc thực hiện chưa nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định. Các hoạt động chủ yếu theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, tính sáng tạo chưa cao.

Trước tình hình đó, từ nay đến cuối năm 2026, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương sẽ tiếp tục tập trung vào nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó có việc nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao chất lượng và tính hiệu quả trong hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, Tổ Thư ký, Nhóm chuyên gia, lực lượng cộng tác viên và lực lượng tham gia đấu tranh trên không gian mạng.

Song hành với đó, phát huy hiệu quả các nền tảng số, fanpage và các kênh truyền thông chính thống; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và những vấn đề mới phát sinh. Chủ động tăng cường thông tin tích cực, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng...

Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đề nghị thời gian tới đây tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả thực chất công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong toàn Đảng bộ, tăng cường đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Đặc biệt, cần đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số cũng như xây dựng lực lượng nòng cốt, đủ mạnh và phát huy lực lượng nòng cốt này một cách tối đa nhất, tối ưu nhất.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Vân cho hay công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và từ quan điểm, nhận thức đó phải biến thành hành động cụ thể. Phải chủ động, kịp thời phát hiện vấn đề phát sinh để từ đó chủ động, sáng tạo, kịp thời có các bài phủ xanh hoặc có các bài đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

“Chúng ta cũng phải chú trọng tăng cường tuyên truyền thông tin tích cực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao chất lượng các sản phẩm truyền thông, chú trọng xây dựng những nội dung có tính thuyết phục, sức lan tỏa cao trên các nền tảng số. Những nội dung đó phải đến được với công chúng, với các đối tượng cần hướng đến. Đây là một nội dung cần đặt ra với các cơ quan báo chí trong toàn Đảng bộ,” bà Nguyễn Thị Hoàng Vân nhấn mạnh./.

Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tập huấn các quy định, quyết định mới của TW Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn chuyên đề năm 2026 về các quy định, quyết định mới của TW đã nghiên cứu, trao đổi về bốn chuyên đề trọng tâm liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng.